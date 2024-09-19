На территории ЛНР тысячи гектаров лесов охвачены огнём. Есть погибшие, сотни семей лишились крыши над головой. На помощь местным пожарным прибыли сводные отряды из разных регионов страны, но унять стихию пока не удаётся — в республике ввели режим ЧС регионального уровня. Местные жители подозревают, что причиной пожаров могли стать поджоги.

РИА Новости/Сергей Бобылев

В сентябре на юге России обострилась ситуация с природными пожарами — стихия охватила сразу несколько регионов. Горят Ростовская область, Кубань и Крым, где жара и засуха создали очень сложную для тушения пламени обстановку. Из-за сильного ветра огонь быстро охватывает жилые дома и целые населённые пункты.

При этом тяжелее всего ситуация в ЛНР, где лесные пожары бушуют уже не первую неделю, а общая площадь возгорания достигла около 3,5 тысячи гектаров. Сообщается о четырёх погибших, еще четверых местных жителей госпитализировали.

Пожары продолжаются в семи муниципальных образованиях региона, при этом сильнее других страдают Антрацитовский и Станично-Луганский районы — там в ряде населённых пунктов объявили эвакуацию жителей. В посёлке Станица Луганская из местного дома престарелых срочно эвакуировали 85 человек.

«Антрацит горит со всех сторон, в черте района города тоже есть возгорания», — пишут в соцсетях луганских сообществ.

Накануне депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко сообщил, что из-за лесных пожаров в республике уничтожено около 500 домов — в поселке Лесном в Антрацитовском районе ЛНР после пожара из 30 домов уцелело лишь одно здание. А около села Степного огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода — загорелся цех с готовой продукцией.

17 сентября на территории региона был введён режим ЧС регионального уровня.

Шквальный ветер и возможные поджоги

Еще 15 сентября глава МЧС РФ Александр Куренков распорядился направить в ЛНР сводный отряд пожарных и спасателей ведомства из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкии — 144 специалиста и 28 единиц техники.

Для тушения пожаров задействовали и авиацию — пожарным расчётам помогают вертолёты. Кроме того, к борьбе со стихией присоединились волонтёры из общественных организаций, молодежных движений и члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они не только борются с возгораниями, но и развозят воду спасателям, помогают в эвакуации мирных жителей и домашних животных, доставляют гуманитарную помощь.

«Предпринимаются различные меры по ликвидации возгораний. Но мы видим, какой ветер сегодня бушует на территории Луганской Народной Республики. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду», — отмечал ранее руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

В то же время, отмечает посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, причинами бушующих в ЛНР пожаров могли стать поджоги. В своём Telegram-канале он сообщил, что в охваченном огнем Станично-Луганском районе местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью.

«Смесь сделана из таких компонентов, что при горении водой потушить почти невозможно», — написал Мирошник.

В то же время многие луганчане винят в произошедшем любителей по осени сжигать сухую траву. Впрочем, траву жгли и в прежние годы, но подобных пожаров не случалось.

«Во-первых, даже в летнюю жару так сильно не горело, а во-вторых, я вообще за все годы жизни не помню столько пожаров на разных направлениях сразу, — пишет автор Telegram-канал «Луганский Прометей». — Так что, думаю, действительно за деньги поджигают».

Как сообщают местные СМИ, задержаны двое жителей региона, которых подозревают в умышленном поджоге сухой растительности.

Помочь пострадавшим может каждый

По словам Алексея Самойлова, жители региона, пострадавшие от пожаров, получают всю необходимую помощь, в том числе в размещении в ПВР.

«Соответствующие структуры органов местного самоуправления, региональных органов власти рассматривают все обращения. Приём граждан осуществляется», — отметил руководитель администрации главы республики.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что поручил членам местного правительства организовать мероприятия по установлению граждан, пострадавших в связи с пожарами, оценке ущерба, нанесённого имуществу жителей муниципалитета, а также оказанию им содействия в восстановлении утраченных личных документов.

«Будут приняты меры по обеспечению пострадавших жителей муниципалитета незамедлительно необходимой гуманитарной и медицинской помощью, психологической поддержкой», — заверил Пасечник.

Из-за пожаров сотни семей лишились крова и имущества — огонь распространялся так быстро, что люди успевали выбегать буквально в чём были, успевая только прихватить документы. Им нужны крыша над головой и предметы первой необходимости.

«В Антрацитовском районе сотни жителей остались без крова. Людям нужны продукты, одежда, средства личной гигиены», — пишут местные Telegram-каналы.

«Друзья, при пожаре в пос. Комсомольский (ЛНР) пострадал ребёнок. У мальчика восьми лет СГОРЕЛО ВСЁ!!!!! Необходимо купить, или у кого-то есть вещи: размер одежды 135-140 см, размер обуви 37, школьные принадлежности», — это пост одного из волонтёров, собирающего помощь для жителей пострадавшего населённого пункта.

В Луганске волонтеры ведут срочные гуманитарные сборы погорельцам. Собирают и передают гумпомощь российские регионы и общественные организации.

«Я как руководитель итальянской гуманитарной организации, когда узнал, что произошла катастрофа из-за пожара, не мог остаться в стороне и решил сразу организовать эту миссию — привезти для людей помощь», — рассказал Риккардо Эмилио Кокко, координатор гуманитарной миссии «От итальянского народа с любовью», которая доставляла луганчанам еду, воду и предметы первой необходимости.