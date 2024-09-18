Верховная рада утром 18 сентября приняла законопроект об увеличении государственного бюджета — 2024. В новой версии добавлено 500 миллиардов гривен на финансирование армии, которых не хватало, потому что год назад авторы госбюджета рассчитывали на окончание боевых действий летом 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь в основном финансовом документе Украины прописаны рекордные расходы на армию — 3,73 триллиона гривен. При этом для увеличения госбюджета депутатам Рады сначала пришлось проголосовать за увеличение налогов, чего они делать очень не хотели. Зато очень хотел МВФ, давно и плотно подсадивший Украину на кредитную иглу.

Нужные голоса удалось собрать только со второй попытки — 17 сентября «за» проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226.

3 сентября законопроекту не хватило трёх голосов. Тогда депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев обвинил не голосовавших коллег в том, что «вероятность недофинансирования армии возросла кратно», а они «готовы финансировать чужую армию вместо своей».

Увеличение расходов на армию возложили на украинский народ. В частности, в законопроекте прописаны повышение военного сбора с 1,5% до 5% и рост налогов для физлиц-предпринимателей. Кроме того, вводятся авансовые взносы на АЗС, помесячная отчетность НДФЛ (для «экономической брони» от армии), а также самый спорный пункт — 50% налога на прибыль банков в 2024 году. По последней теме уже высказался глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Нацбанк Украины считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и намеревается до конца недели огласить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета через покупку облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии», — заявил он.

В свою очередь украинский экономист Алексей Кущ пишет, что благодаря налогу на «сверхприбыли банков» оборонный сектор Украины уже до конца года получит дополнительно почти 25 миллиардов гривен. Примерно столько же принесут повышение налогов для физлиц-предпринимателей и военный сбор.

Кущ также предлагает ввести прогрессивный подоходный налог для физлиц с высокими доходами. Экономист напоминает: согласно аналитике Нацбанка Украины, количество богатых людей на Украине с 2022 года увеличилось с 5% до 8%.

«Содрать налоги с простых граждан при выплате зарплаты, особенно с бюджетников, намного проще. Никто даже и не пикнет за какие-то там 5%. С миру по нитке — богатому рубашка «Бриони», — отметил Кущ.

Нынешнее повышение налогов больнее всего ударит по наёмным работникам, которые и так находятся в жестких условиях «воюй или работай», уверен старший экономист украинского Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Кроме того, он предупреждает, что налоги будут поднимать и дальше. Это косвенно подтвердил депутат рады Ярослав Железняк, сообщивший, что в программе МВФ на 2025 год прописано положение: если госбюджет Украины будет снова существенно изменён, налоги могут повысить — включая ставку НДС.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не скрывает, что «дополненный» проект госбюджета профильные ведомства разрабатывали в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом. Еще в июле Марченко заявлял, что Украине от МВФ нужны «дополнительные финансовые гарантии, потому что война будет продолжаться в 2025 году, и нам нужно иметь буфер».

Слова главы минфина позже подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, по его словам, в проект бюджета на 2025 год запишут не меньшие, чем в 2024 году, военные расходы. Соответственно, воевать киевский режим планирует весь следующий год.

При этом, помимо нехватки денег на ВСУ, энергетику и «социалку», у Украины есть ещё одна серьезная проблема, о чём подробно сообщил минфин в докладе, опубликованном 17 сентября. Общий долг Украины перед МВФ на текущий момент — 13,85 миллиарда долларов. Кроме этого, с 2024 по 2028 год Киев должен выплатить Фонду 1,6 миллиарда долларов — и это не проценты по взятым ранее кредитам, а «установленные надбавки». Проще говоря, штрафы для самых закредитованных стран.

Украина платить не хочет, о чём открыто намекнула МВФ, вставив в доклад минфина обширные цитаты из речи старшего научного сотрудника Центра геоэкономики Atlantic Council (организация, признанная в РФ нежелательной) Хунга К. Трана. Он утверждает, что «штрафы» бедным странам стали главным источником дохода МВФ. Десятки стран-должников должны выплачивать не только проценты по кредитам, но и установленные надбавки.

«Такое неблагоприятное положение дел является результатом политики МВФ по взысканию дополнительного собрания из стран, превышающих предельные значения по сумме или сроку их заимствования у Фонда.

Наложение штрафов на охваченную войной Украину или, например, на Пакистан, страну с доходом ниже среднего, где половодье два года назад затопило треть её территории, кажется противоречащим миссии МВФ: поддержание стабильности в мировой финансовой системе.

(…) Просить беднейшие страны финансировать глобальные общественные блага, предоставляемые Фондом, неправильно, особенно в то время, когда страны должны наращивать инвестиции для достижения Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года и своих определяемых на национальном уровне взносов в рамках Парижского соглашения по климату», — сказано в материале минфина.

В документе также указано, что должники попадают в «вечную зависимость», а МВФ автоматически становится привилегированным кредитором.

Главная проблема — дополнительные сборы, преодолеть задолженность по которым беднейшие страны не могут и, следовательно, вынуждены вновь и вновь одалживать у МВФ из-за повышения цен, нестабильной валюты, экстремальных погодных условий и военных действий.

В качестве очевидной жертвы МВФ украинский минфин вспоминает премьер-министра Барбадоса Мию Амор Моттли, которая призывала МВФ провести реформу дополнительных сборов.

Если же Фонд не может просто отменить дополнительные сборы, он мог бы расценивать надбавки как основные платежи по кредитам, что существенно помогло бы бедным странам, советуют МВФ авторы доклада.

«Финансы МВФ надежны, финансы таких стран, как Пакистан и Украина, — нет. Принуждение стран платить обременительные надбавки лишь увеличивает долговую нагрузку на них. Не лучший способ защитить мировую экономику или финансировать институт, который отвечает за глобальную финансовую стабильность», — прорывается крик души автора доклада.

Услышат ли его в МВФ? Даже если предположить, что да, никто «установленные надбавки» отменять не будет: зачем Фонду терять кредитного раба? Ведь за долги можно забрать оставшиеся украинские ресурсы — например, земли с находящимися в них полезными ископаемыми.

Получается, МВФ в выигрыше. Кроме того, очевидно довольны Владимир Зеленский и его окружение, удерживающие власть только за счёт войны: уже сообщается, что в проекте бюджета-2025 расходы на выборы не предусмотрены.

И всё это — на фоне молчаливого одобрения Запада, использующего Украину как антироссийский таран. Вот только заплатит за всё это украинский народ.