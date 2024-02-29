Материалы с тегом «МВФ»
Экс-член совета МВФ оценил опасность конфискации российских активов
Конфискация суверенных российских активов в пользу Украины, о которой задумывается Запад, создаст опасный прецедент и навредит всей мировой экономике. Такое мнение выразил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской...
29 февраля 2024
Экс-член совета МВФ заявил о сокращении мировой торговли из-за санкций США
США чрезмерно пользуются механизмом санкций, из-за чего сокращается мировая торговля и изменяется структура глобальной экономики. Об этом заявил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. «Меньше...
29 февраля 2024
МВФ предупредил об угрозах из-за конфискации российских активов
Возможная конфискация западными странами замороженных российских активов угрожает международной валютной системе, заявила на брифинге 22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Кроме того, по её словам, риски от такого изъятия включают судебное...
23 февраля 2024
В МВФ поразились экономическим ростом России в условиях санкций
Российская экономика показала высокие темпы роста, несмотря на санкции, заявила 22 февраля директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на брифинге. «Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста», —...
22 февраля 2024
Изъятие Западом активов России должно быть юридически обосновано — МВФ
Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что возможная конфискация на Западе замороженных российских активов должна быть юридически обоснована. Об этом сообщил еженедельник Foreign Policy. Гопинат пояснила, что МВФ «не вовлечен» в...
12 февраля 2024
В МВФ заявили, что экономика России работает лучше, чем ожидалось
Экономика России твёрдо находится на территории позитивного роста. Такую оценку дала заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью изданию Foreign Policy. По словам заместителя директора, российская экономика «твёрдо» стоит на территории...
12 февраля 2024
Киев нашёл «способ» не остаться без денег из-за блокировки помощи от США
На Украине допустили возможность увеличения налогов на случай прекращения финансовой помощи со стороны США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов, чтобы заткнуть дыру в бюджете, если...
9 февраля 2024
Песков назвал любопытным прогноз МВФ о росте экономики РФ до 2,6%
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января на брифинге назвал прогноз Международного валютного фонда (МВФ) о росте российской экономики в 2024 году до 2,6% любопытной информацией. «Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идёт спред в прогнозах. Это говорит о...
31 января 2024
МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 2,6%
Экономика России растёт лучше, чем прогнозировалось, заявил 30 января на спецбрифинге для журналистов главный экономист и директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. «Общая картина определённо такова, что российская экономика растёт лучше, чем мы...
30 января 2024
В Минэкономразвития назвали привычным пересмотр «вверх» прогнозов по ВВП РФ
Для международных организаций стало привычным пересматривать прогнозы по динамике российской экономики в лучшую сторону. Об этом 30 января заявили в Минэкономразвития РФ, комментируя оценки Международного валютного фонда (МВФ). Ранее МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 1,1%...
30 января 2024
Украина снизила запросы на финансовую помощь от Запада на 2024 год
Украина снизила запросы на предоставление в 2024 году помощи со стороны Запада с $41 млрд до $37,3 млрд. Об этом 20 декабря сообщил украинский минфин. «Потребность во внешнем финансировании в 2024 году будет достигать $37,3 млрд, что верифицировано экспертами Международного валютного фонда», —...
20 декабря 2023
Глава МВФ рассказала, через какое время Украина падёт без помощи Запада
Украина сможет продержаться лишь всего пару месяцев без финансовой помощи со стороны Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете The Financial Times. Она обратилась к западным странам с призывом как можно скорее предоставить...
новость часа
18 декабря 2023
МВФ спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2025 году
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал варианты развития экономической ситуации на Украине. Аналитики финансовой организации допустили, что при негативном сценарии вооружённый конфликт в стране завершится к концу 2025 года. Доклад 11 декабря опубликовали на сайте МВФ. При таком варианте...
12 декабря 2023
МВФ одобрил Украине очередной транш на $900 млн
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша на сумму $900 млн. Об этом говорится в заявлении указанного финансового учреждения. Такое решение приняло руководство организации по итогам обзора соглашения о механизме расширенного финансирования Киева. В тексте...
12 декабря 2023
России предсказали минимум 12 лет возвышения и процветания
Несмотря на происки оппонентов России, её власти смогли справиться со всеми вызовами, благодаря тем проектам и программам, которые запускает правительство РФ в качестве антикризисных мер. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 декабря заявил декан факультета международных экономических отношений...
8 декабря 2023
Миру предсказали распад на несколько враждующих коалиций
Вероятность того, что мир разделится на два торговых блока, в настоящее время весьма высока, считает Андрей Гусев, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее...
7 ноября 2023
МВФ представил модель, в которой мир разделится на два торговых блока
Экономисты Международного валютного фонда построили модель, согласно которой мир разделится на два торговых блока: США и Евросоюз с одной стороны, Китай и Россия — с другой. Об этом сообщает «РИА Новости». По мнению экспертов, могут быть образованы два лагеря: первый возглавят США и ЕС, второй — ...
7 ноября 2023
Силуанов назвал долговой кризис ключевым риском для мировой экономики
Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко. На заседании было отмечено, что восстановление...
15 октября 2023
МВФ: госдолг США в 2023 году вырастет до 123,3% ВВП
Государственный долг Соединённых Штатов в 2023 году вырастет до 123,3% ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году госдолг США увеличится до 126,9% ВВП, а в дальнейшем он продолжит увеличиваться и к 2028 году достигнет 137,5% ВВП. За 2022 год МВФ...
11 октября 2023
МВФ улучшил прогноз роста экономики России в 2023 году
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает увеличения ВВП России в 2023 году на 2,2%, об этом говорится в опубликованном 10 октября докладе организации. МВФ улучшил прогноз роста российского ВВП на 0,7 процентного пункта. В июльском прогнозе говорилось о росте на 1,5% по итогам года. Прогноз роста...
10 октября 2023