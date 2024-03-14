Материалы с тегом «Налоги»
В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения в налоговой системе
При формировании системы прогрессивного налогообложения в России нижний порог для взимания повышенного налога на доход физических лиц, вероятно, останется прежним, заявил 14 марта «Донецкому агентству новостей» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В России доходы физических...
14 марта 2024
5 контуров будущего. Владимир Путин рассказал, какой будет экономика России
В среду, 13 марта, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Большая часть разговора оказалась посвящена социально-экономической ситуации в нашей стране. ИА Регнум выделило 5 ключевых заявлений главы государства по теме и обратилось к экспертам с...
14 марта 2024
Медведев заявил, что новая налоговая система будет сложнее, но справедливее
Необходимо ввести эффективные механизмы в области распределения налогового бремени в России, заявил 14 марта заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Новая налоговая система будет сложнее, но справедливее, отметил он на заседании...
14 марта 2024
В Госдуме сообщили о работе над системой прогрессивного налогообложения
Госдума и правительство уже начали работу над параметрами прогрессивной системы налогообложения. Об этом 13 марта сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Работа уже ведётся точно, на уровне Госдумы и правительства. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти...
13 марта 2024
Песков объяснил суть слов Путина о справедливом налогообложении
Президент России Владимир Путин, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, основные модальности...
13 марта 2024
Опубликована полная версия интервью Путина журналисту Дмитрию Киселёву
В среду 13 марта опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. Текст беседы опубликован агентством «РИА Новости». Журналист начал своё интервью с вопроса о прошедшем 29 февраля послании президента Федеральному собранию. Киселёв, интересуясь возможностями...
13 марта 2024
Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ
Российское общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. «Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую...
13 марта 2024
В Дубае ввели налог 20% для зарубежных банков
Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о ежегодном налоге в 20% для иностранных банков на территории эмирата. Об этом 8 марта заявили в пресс-службе дубайского правительства. Новый закон распространяется на все иностранные банки, в том числе в свободных...
8 марта 2024
Уголовное дело в отношении блогера Лерчек за отмывание средств закрыли
Уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) прекращено. Об этом 1 марта она сообщила в своём Telegram-канале. «Спустя 359 дней все завершилось! 1 марта 2024 года оба уголовных дела прекращены», — написала она. Лерчек отметила, что эта...
новость часа
1 марта 2024
Слуцкий предложил отменить транспортный налог
Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить транспортный налог в России. По его мнению это снизит финансовую нагрузку на граждан. Соответствующая инициатива 1 марта уже была направлена на получение заключения от правительства. «ЛДПР всегда выступала...
1 марта 2024
Путин предложил ГД и правительству проработать коррекцию налоговой системы
Контуры предложений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием Федеральному собранию по изменению налоговой системы России, можно будет увидеть по итогам прорабки в Госдуме и в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 марта...
1 марта 2024
Минфин проработает инициативы по дифференциации налогообложения в 2024 году
Министерство финансов совместно с депутатами Госдумы и представителями бизнеса будет работать над созданием более справедливой системы налогообложения, сообщил 29 февраля журналистам министр финансов Антон Силуанов. Так он прокомментировал заявления президента Владимира Путина, который в своём...
29 февраля 2024
Путин поручил зафиксировать налоговую систему на шесть лет
Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему, после чего зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Он призвал депутатов Госдумы и правительство подготовить соответствующие предложения. «Я прошу Государственную...
29 февраля 2024
Путин анонсировал налоговые вычеты за сдачу норм ГТО с 2025 года
С 2025 года в России будут предоставлять налоговые вычеты за сдачу нормативов тестов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и диспансеризацию. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. По словам президента...
29 февраля 2024
Производитель абхазских вин приостановил работу из-за нового акциза
В Сухуми завод, производящий вина «Лыхны», «Псоу», «Апсны», приостановил работу после того, как власти Абхазии приняли новый акцизный налог на ввозимые в республику виноматериалы, сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. По его словам, правительство Абхазии приняло решение об обложении...
28 февраля 2024
В Госдуму внесут законопроект об увеличении НДФЛ до 25%
В России могут увеличить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25%. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по защите конкуренции Валерием Гартунгом и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, сообщили 27 февраля «Известия»...
27 февраля 2024
Сумма недоимки по делу блогера Блиновской превысила 900 млн рублей
Сумма недоимки по делу основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской превысила 906 млн рублей. Это установили в результате экономической экспертизы, проведённой по уголовному делу в отношении блогерши о неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом 21 февраля сообщили в...
21 февраля 2024
Счета Киркорова в трёх банках заблокировали по требованию налоговой
Счета эстрадного артиста Филиппа Киркорова в Сбербанке, «Московском кредитном банке» и «СДМ-Банке» заблокировали, сообщил 10 февраля РЕН ТВ. В своём Telegram-канале РЕН ТВ опубликовал скрин соответствующего документа. Счета Киркорова заблокировали из-за задолженности по страховым взносам...
10 февраля 2024
Правительство одобрило новый налоговый вычет на 400 тысяч рублей в год
В России для долгосрочных сбережений могут ввести налоговый вычет до 400 тысяч рублей. Правительство на заседании 8 февраля одобрило проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта. «На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым...
9 февраля 2024
Блиновская опровергла сообщения об ухудшении здоровья
Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере, опровергла информацию об ухудшении состояния её здоровья, сообщил 3 февраля «РИА Новости» председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий...
3 февраля 2024