Российские беспилотники «Орион», они же «Иноходцы», собирают вражеские трофеи в Курской области. Среди них — украинские танки и натовские гусеничные реактивные установки.

РИА Новости/Станислав Красильников

16 сентября в Минобороны сообщили, что российская армия ракетным ударом уничтожила MLRS 270. Цель обнаружили с помощью средств объективного контроля южнее посёлка Новый Путь, находящегося в 38 километрах северо-западнее города Сумы. Кроме пусковой установки, уничтожены 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до десяти человек личного состава ВСУ.

За неделю до этого, 9 сентября, в Telegram-каналах появилась видеозапись попадания «Ориона» в украинский танк Т-64БВ. Видео записано с камеры прицельного оборудования беспилотника. Уточняется, что операторы дрона уничтожили танк, применив управляемую ракету Х-БПЛА.

Это, казалось бы, рядовые случаи на фронте — беспилотники уничтожают наземную технику. Но здесь речь идёт именно о дронах самолётного типа, к которым относятся «Орланы-Иноходцы». Ещё месяц назад считалось, что их время безвозвратно ушло.

В первые дни СВО украинские и западные спикеры в унисон предвкушали, что переданные ВСУ «Байрактары» — как и «Орионы», это БПЛА самолётного типа — будут сжигать беззащитные русские танки. Но грандиозной «перемоги» не случилось. Находящиеся на вооружении армии РФ «Буки» и «Панцири» быстро доказали, что турецкие «птички» не стали супероружием: они дорогие, легко обнаруживаются и уничтожаются.

Вскоре ВСУ массово перешли на кустарные FPV-дроны. Беспилотники, оборудованные видеокамерой, передающей видеосигнал на специальные очки или экран. Благодаря этому пилот наблюдает с высоты дрона и управляет им, как будто физически находится внутри аппарата.

С этого времени спецоперация пришла к тому виду, который мы наблюдаем сейчас. Помимо «живых» столкновений, это почти бесконтактные бои с использованием маленьких жужжащих дронов. Которые, по сути, являются дешёвым управляемым боеприпасом разного калибра. И эти боеприпасы ценой в условную копейку способны выжигать многомиллионную технику разными способами. Их много, они неприхотливы, РЭБ им не так страшна — против любого антиволнового поля всегда найдётся пока ещё не запеленгованная частота.

В итоге с обеих сторон началась вынужденная гонка вооружений: у кого больше и дешевле, тот и победил. Так было до сентября 2024 года.

«Отдельные группы» ПВО подошли слишком близко

Вернёмся в Курскую область — к российским «Орионам» и подтверждённым вражеским потерям. Примечательно то, как российская тяжеловесная махина оказалась в воздухе и спокойно отработала по противнику.

«Это говорит о том, что мы действительно серьёзно проредили комплексы ПВО противника. Не просто так Зеленский сейчас бегает по всему миру. Ведь что такое ПВО? Это набор разных машин. Иногда до 20 различных единиц входят в один комплекс: пусковые установки, радары и так далее. У ВСУ с ними до сих пор сохраняется проблема», — рассказал ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

При этом очевидно, что проблемы ВСУ с обороной воздушного пространства начались явно не вчера. В начале СВО враг куда активнее реагировал на российские удары с неба, потому что ему было чем прикрыться. Например, советскими ЗРК, которые после распада Союза в избытке пылились на украинских складах.

Сейчас же, судя по всему, наступил некий пороговый момент, когда наследной техники либо не осталось вообще, либо она не годится для ведения боя — для этого требуются развитая промышленность и налаженные производственные линии. Одними поставками с Запада не обойдёшься.

К тому же Запад явно не спешит расставаться со своими накопленными арсеналами. Которые тоже потихоньку истлевают и не способны в полной мере закрыть потребности современного театра боевых действий.

«Чтобы как-то противодействовать нам, враг перешёл на создание отдельных групп: одна пусковая установка и одна машина охранения рядом. По контуру — внешние радары, которые всё подсвечивают. Но ВСУ начали приближать их к линии боевого соприкосновения на дистанцию в 50 километров — то есть дальность работы наших «Ланцетов», которыми мы их выявляли и уничтожали. В итоге отдельных групп осталось мало», — отметил Клинцевич.

Дёшево и очень сердито

Не стоит также забывать, что и переданные Украине F-16 в не меньшей степени потребовали переброски оставшихся систем ЗРК на аэродромы для защиты истребителей. Ведь потеря даже одной иностранной «птицы» — сильнейший психологический и репутационный удар по союзникам в НАТО.

Вишенка на торте — российские «Герани», которые каждую ночь беспокоят украинскую ПВО. Теперь дроны используют на средних высотах, что, с одной стороны, позволяет легче обнаружить российский беспилотник. Но, с другой стороны, также требует и более сложных ПВО-манёвров — вплоть до вылета боевых пилотируемых групп для противодействия угрозе.

А это дорого и не всегда получается.

Поэтому сейчас, подчёркивает Андрей Клинцевич, «Орионы» вновь стали актуальны. У них — широкая линейка гравитационных свободнопадающих бомб, которые доруливают уже на финальном участке траектории, имея пассивную головку самонаведения.

«Кроме того, они могут стать эффективным средством борьбы с беспилотными катерами, потому что пока мы их засекаем только армейской авиацией и уничтожаем ей же. Иногда с помощью пулемётов вручную стреляют стрелки. А это такие дроны, которые могут дежурить в акватории с тепловизорами сутками, меняя друг друга. Если они засекают какие-то безэкипажные катера, то могут по ним сразу наносить высокоточные удары», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Это намного дешевле и безопаснее, чем использовать армейскую авиацию: условно говоря, лётный час такого беспилотника, конечно, стоит в десятки раз меньше, чем лётные часы больших самолетов или вертолётов.

Поэтому можно констатировать, что время «самолётных» БПЛА далеко ещё не закончилось и в ближайшее время они всё чаще станут появляться на фронте.