Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских Вооруженных сил на 180 тысяч человек. Новые бойцы пополнят недавно созданные Московский и Ленинградский военные округа, а также помогут укрепить границы государства и купировать угрозу со стороны стран НАТО, уверены военные эксперты.

ИА Регнум

Указ вступает в силу 1 декабря. Штатная численность ВС РФ теперь составит 2 389 130 человек, среди которых 1,5 миллиона военнослужащих (еще почти 900 тысяч — гражданский персонал: водители, медицинские работники, повара, психологи и представители других специальностей).

Это уже третье увеличение штата российской армии с начала СВО. В августе 2022 года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности на 137 тысяч военнослужащих, а в декабре 2023 года — еще на 170 тысяч.

При этом ещё в 2022 году на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что необходимо увеличить число военнослужащих до 1,5 миллиона человек — «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации».

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется […] довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу [2023] года до 521 тыс. человек», — пояснял Шойгу.

Сейчас же, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение Путина увеличить армию вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру её границ.

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах, — отметил представитель Кремля, добавив, что текущая ситуация «требует принятия соответствующих мер».

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв отметил, что решение принято для формирования новых подразделений для участия в СВО. «Это необходимо, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — заявил он.

С учётом увеличения штата российская армия станет второй в мире по количеству военнослужащих. На первом месте, по информации портала Global Firepower, остаётся Китай с показателем 2,035 миллиона солдат. На третью строчку опустится Индия — 1,45 миллиона, на четвёртой — США (около 1,33 миллиона). Также в первую десятку входят армии Северной Кореи, Украины, Пакистана, Ирана, Южной Кореи и Вьетнама. При этом стоит учитывать, что данные о количество военных учитывают только информацию из открытых источников.

Контракт, а не мобилизация

В связи с увеличением численности ВС РФ появились слухи о новой возможной мобилизации. Официальные лица подчёркивают, что это именно слухи.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что речи о новой мобилизации не идёт. По его словам, в этом просто нет необходимости: контрактники во всех регионах активно идут на службу в ВС РФ.

В свою очередь глава комитета по вопросам обороны Госдумы Андрей Картаполов подчеркнул, что для увеличения численности российской армии не будут изменяться условия по количеству призывников — набор дополнительного личного состава будет осуществляться за счет контрактников.

Раньше в Минобороны объясняли, что предыдущее увеличение численности военнослужащих ВС реализуется поэтапно за счёт россиян, которые идут служить по контракту. В июле в военном ведомстве сообщили, что контракты подписали около 190 тысяч человек.

«Среднестатистический темп набора остаётся стабильным и составляет около 1 тысячи человек в сутки», — отметили в Минобороны.

Безопасность на всех рубежах

Численность вооружённых сил всегда высчитывается с точки зрения потенциальных угроз, которые существуют для страны, рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук, Он уверен, что Генштаб учёл все имеющиеся источники опасности, а также вывел оптимальное для текущей обстановки количество военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, которое объявлено в указе президента.

«Думаю, это еще мотивировано тем, что мы разворачиваем два новых военных округа — Московский и Ленинградский, которые должны купировать угрозу на западном и северо-западном стратегических направлениях», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Решение об увеличении количества военнослужащих давно назрело и является абсолютно оправданным, уверен военный эксперт Владимир Орлов.

«Нужно понимать, что у нас, помимо линии боевого соприкосновения на СВО, которая сегодня активна, есть еще граница со странами Прибалтики, с Финляндией, есть польское направление, — рассказывает Орлов в разговоре с ИА Регнум. — Поэтому нам необходимо увеличивать штатную численность наших войск, чтобы можно было эффективным образом обеспечивать безопасность от Крыма до Мурманска».

На текущий момент, с учётом существующих потребностей и возможностей, расширения хватит, добавляет Орлов, но «в будущем нельзя исключать, что Вооруженные силы России будут ещё увеличены».