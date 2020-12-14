«Формула мира» Владимира Зеленского, на которую почти полтора года делала ставку украинская пропаганда, больше не работает. В неё не верят ни Запад, ни ещё оставшиеся зрители единого телемарафона на Украине. Значит, настало время новых словесных конструкций.

ИА Регнум

В последнюю неделю офис Зеленского начал раскручивать свою новую инициативу под пафосным названием «план победы». При этом любые мало-мальски серьёзные решения по Украине утверждают в Вашингтоне — что и собирается сделать Зеленский, обещая отвезти свой «план» на встречу с Джо Байденом. Показательно, что сам документ родился как ответ на требование Запада к Киеву представить свой «реалистичный военный план» на следующий год. О существовании такого запроса ещё в начале сентября написали в The Wall Street Journal.

Что известно о содержании украинского «плана победы»? Зеленский в своём недавнем интервью CNN сообщил, что там содержатся пять пунктов: «Четыре из них — основные, плюс один, который нам потребуется после войны».

По его словам, план касается «безопасности, геополитического положения Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступна для нас, и чтобы у нас была свобода в том, как использовать те или иные ресурсы. Это также касается экономической поддержки».

Кроме того, Зеленский поведал, что частью плана является ухудшение жизни внутри России.

«Когда другая сторона знает, что вы очень сильны и способны оказать влияние на её общество, которое не будет довольным этой войной… Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление. Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров», — заявил Зеленский.

Больше деталей он не раскрыл. Однако на днях о некоторых подробностях плана написало немецкое издание Bild. Сообщается, что в документе предусмотрено требование разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов в глубину территории России, а также «готовность Украины принять локальное прекращение огня на определённых участках фронта — и, таким образом, временное замораживание ситуации».

В Киеве тут же бросились возмущённо опровергать информацию Bild о своей готовности к частичному прекращению огня, назвав её фейком. Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что никто из Bild не общался с командой, разрабатывающей «план победы», а «Украина категорически против заморозки конфликта. Важно, чтобы США поддержали именно план победы, а не капитуляцию».

В то же время советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко в эфире телемарафона фактически подтвердил другую информацию немецких журналистов — о том, что частью «плана победы» Зеленского является получение разрешения на удары дальнобойными ракетами по РФ.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что план победы зависит от президента Байдена. То есть, очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет бить по аэродромам, военным базам и хранилищам», — сказал Лещенко.

На первый взгляд, сочетание усиления ударов по России с готовностью заморозки боевых действий (пусть даже на отдельных участках фронта) в одном и том же документе выглядит крайне странно и неправдоподобно. Как, впрочем, странной выглядит и идея, что можно, не прекращая боевых действий в целом, «заморозить» их на части линии фронта.

Однако мы пока говорим не о том, реалистичен ли «план» и возможно ли его осуществление на практике, а о том, может ли документ с таким содержанием действительно быть составлен в Киеве в качестве «плана победы».

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать главную цель нынешнего украинского режима. Главная цель — как можно дольше удержаться у власти, так как её потеря для Зеленского и компании после всего, что они натворили, может означать потерю не только власти. В свою очередь всем понятно, что рулить страной они могут лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия и военное положение, не позволяющее проводить выборы.

А дела на фронте, как известно, для ВСУ складываются всё хуже. Курская авантюра не помогла, а только ухудшила ситуацию: увеличила и без того огромную линию фронта, поглотив немалые резервы ВСУ, но не остановив продвижение российской армии в Донбассе.

В этой ситуации Киев, во многом следующий за Третьим рейхом (чего, кстати, на самой Украине особо и не скрывают), бросается к привычной идее очередного вундерваффе. Вслед за «байрактарами», «джавелинами», «хаймарсами», «леопардами» с «абрамсами» и F-16, теперь на роль чудо-оружия назначены дальнобойные ракеты НАТО.

Предполагается, что массированные обстрелы глубоких российских тылов и нанесение значительного ущерба как военным объектам, так и предприятиям, энергетике и т.д. не только ослабят военный потенциал России, но и вызовут массовое недовольство внутри страны — то самое, о котором говорил Зеленский в интервью CNN. А чтобы решить проблему растянутой линии фронта, на обеспечение которой войсками в нормальном количестве у ВСУ уже не хватает людей и оружия, Киеву бы сейчас действительно очень помогла бы «заморозка» боевых действий на некоторых участках.

Победы Украины, под которой там по-прежнему подразумевают выход на границы 1991 года с репарациями от России и прочими фантастическими «хотелками», таким образом всё равно не достичь. Ни одно предыдущее вундерваффе не переломило ход боевых действий, не переломит и новое, а гипотетическое сокращение линии фронта приведет к насыщению её не только украинскими, но и российскими войсками.

Но военные действия при таких условиях можно затянуть ещё на неопределённое время, что и нужно Зеленскому.

Поэтому публикация Bild действительно похожа на правду. В свою очередь оппозиционный украинский политолог Кость Бондаренко напомнил в соцсетях, что «в ноябре 2021 года Bild опубликовал карту наступления российских войск с приблизительными датами вторжения в пределы Украины. Позже оказалось, что направления ударов практически в точности совпали с данными, изложенными в материале Bild. Но тогда офис президента тоже заявлял, что это фейк и что не стоит доверять «желтой» прессе».

Очевидно, «план победы», который, правда, более правильно называть «планом затягивания войны», действительно очень выгоден официальному Киеву. Однако на пути к его реализации есть два больших «но».

В-первых, разрешение на удары «вглубь» России США до сих пор не дали. 16 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Штаты по итогам переговоров Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готовы объявлять о снятии ограничений. Вероятно, Зеленский будет убеждать Байдена «дать добро», когда лично отправится за океан.

Во-вторых, в «плане» ничего не говорится о позиции России. Получается, Москва должна воздержаться от жёстких ответов на удары дальнобойными западными ракетами и согласиться на «заморозку» части линии фронта. Возникает резонный вопрос: а с какой стати Россия должна совершать такие абсолютно противоречащие её интересам действия? Тем более, никакого желания договариваться о мире с учётом интересов России ни Запад, ни его киевские марионетки не демонстрируют.

Поэтому свой «план победы» Зеленский может показывать хоть Байдену, хоть Харрис с Трампом, хоть всему НАТО сразу: документ с громким названием в любом случае отправится вслед за его же «формулой мира» — в мусор.