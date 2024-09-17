В пантеоне государственных праздников Белоруссии День народного единства — самый молодой. Он был учрежден указом Александра Лукашенко в июне 2021-го. Согласно ему, ежегодно 17 сентября в республике проходят памятные мероприятия, посвященные воссоединению Восточной и Западной Белоруссии в сентябре 1939 года.

Sputnik/РИА Новости

По итогам советско-польской войны 1919–1920 годов, в 1921-м был заключен Рижский мирный договор. По нему значительные территории с белорусским населением — примерно треть современного белорусского государства — отошли Второй Речи Посполитой. Государственная граница между Польшей и БССР (а с 1922 года — СССР) прошла с севера на юг.

В Польше эти территории получили обозначение «кресы всходни», т.е. восточные окраины. Хотя формально — по 7-й статье Рижского договора — поляки обязывались содействовать политическому, экономическому и культурному развитию белорусов, в реальности такие задачи они перед собой не ставили: целью была ассимиляция жителей «кресов всходних» и постепенное превращение их в поляков.

Белорусы под властью Польши (1921–1939) испытывали значительные трудности практически во всех сферах жизни, от религиозной до политической, и фактически считались в стране людьми второго сорта. У них не было шансов на успешную карьеру ни в армии, ни в науке, ни в бизнесе, ни в политике. Из 400 белорусских школ, что существовали на территории Западной Белоруссии до польской оккупации, в 1934 году осталось только 16, а в 1939 году не осталось ни одной.

Жестко преследовалась белорусская пресса: если в 1927 году легально издавались 23 белорусские газеты и журнала, то в 1932 году их осталось восемь. К 1937 году выжили только пропольские и клерикальные издания. В Западной Белоруссии не было белорусских театров и музыкальных учреждений. Власти находили различные причины, чтобы закрывать белорусские издательства, библиотеки, избы-читальни.

Главным методом руководства польского правительства было принуждение, а часто и террор. Обычным явлением были массовые репрессии полиции в отношении населения во время карательных экспедиций по усмирению крестьянских выступлений. Часто проводились судебные политические процессы.

Для изоляции «общественно опасных элементов» использовались тюрьмы. В 1934 году был создан концлагерь в Березе-Картузской, через который за 5 лет существования, по неполным данным, прошло более 10 тысяч узников.

Тем не менее, разделенный народ стойко переносил выпавшие на его долю испытания, сохраняя самосознание и православную веру предков, и не воспринимал польскую власть как «свою». И если в начале 1920-х поляки еще питали иллюзии по поводу того, что «кресы всходни» со временем станут «полноценной» Польшей, то в конце 1930-х эти иллюзии были полностью развеяны.

Поэтому, когда Красная Армия 17 сентября 1939 года начала Освободительный поход в Западную Белоруссию, местное население радостно приветствовало её как армию-освободительницу.

Советская карикатура. Красноармеец пронзает польского орла. 1939

Повсеместно люди воздвигали в честь бойцов приветственные арки, оказывали содействие в ликвидации остатков польской власти. Во многих местах Западной Белоруссии местные жители сами, не дожидаясь Красной Армии, подняли восстания и освободили свои населенные пункты от поляков (Скидель, Зельва, Вертелишки, Лунно и другие).

28–30 октября 1939 года в Белостоке прошло Народное собрание Западной Белоруссии. На нем была принята Декларация о провозглашении советской власти и вхождении Западной Белоруссии в состав БССР.

2 ноября 1939 года внеочередная V сессия Верховного Совета СССР первого созыва решила удовлетворить просьбу Народного собрания и включить Западную Белоруссию в состав СССР с объединением ее с Белорусской ССР.

Заключительным законодательным актом явилось принятие внеочередной III сессией Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 года закона «О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики».

Анна Рыжкова ИА Регнум Польская компания

Таким образом, была восстановлена территориальная целостность республики, объединен белорусский народ. Тогда же было принято решение отмечать дату 17 сентября в качестве государственного праздника, и на карте БССР появились первые улицы, названные в честь этой даты.

После Великой Отечественной войны празднику придавали немалое значение. В частности, в сентябре 1945 года в Минске прошел военный парад, посвященный годовщине объединения, а в октябре 1949-го — 50-тысячный митинг, приуроченный к 10-летию объединения.

Однако затем эта дата в БССР была отодвинута на задний план. Причиной было нежелание руководства СССР портить отношения с социалистической Польшей. И хотя в БССР продолжали существовать улицы и площади 17 Сентября, со временем значение этой даты для населения практически забылось.

Президиум Народного Собрания Западной Белоруссии. 1939

Уже в последние годы СССР по инициативе ветеранов Коммунистической партии Западной Белоруссии указом Президиума Верховного Совета БССР от 11 января 1990 года Днем воссоединения Западной Белоруссии с БССР было объявлено 14 ноября — годовщина официального воссоединения западных земель с Белоруссией. Однако новый праздник не нашел поддержки в обществе, а с распадом СССР ушел в прошлое.

То же положение существовало и в независимой Белоруссии. Ее руководство всегда провозглашало тезис о том, что Белоруссия — «государство без проблем», где мирно уживаются люди всех национальностей, страна — «всеобщий друг». Поэтому Польшу тоже долго предпочитали «не злить».

И когда уже в 2010-х белорусская научная общественность поднимала вопрос о возвращении праздника 17 Сентября, ответом был неизменный отказ — праздник считался «неактуальным».

Актуальным его сделали события августа 2020 года, когда в Белоруссии произошла попытка государственного переворота.

После этого в государственных СМИ резко вырос градус антипольской пропаганды, а современная Польша стала считаться государством, представляющим опасность для Белоруссии.

Знаком подобного отношения и стал новый праздник, учрежденный в июне 2021 года. На его воплощение в жизнь сразу же были брошены огромные силы и средства. Так, 17 сентября 2021 года на «Минск-арене» прошел Форум патриотических сил «Символ единства» с участием Александра Лукашенко, было подготовлено театрально-музыкальное шоу, рассказывающее об историческом значении праздника и национальных символах страны.

Также к празднику были приурочены торжественные открытия памятных знаков, аллей единства, объектов инфраструктуры.

Важным элементом праздника стали различные общественные акции: возложение цветов, субботники, авто — и велопробеги по городам Белоруссии, открытые уроки, круглые столы и просветительские диктанты. В стране появилось множество новых объектов, наименованных в честь 17 Сентября или Народного единства.

На высоком уровне праздник проводится и в 2022–2024 годах: по масштабу празднования он приближается к Дню Победы и Дню независимости, фактически составив с ними своеобразную триаду, восходящую к событиям советского прошлого (1939, 1944 и 1945 годы).

Среди белорусской политической эмиграции, покинувшей страну после 2020 года, праздник не вызывает никакого сочувствия, как и все, связанное с «официальной» Белоруссией.

В Польше же он вызывает однозначное возмущение. Согласно заявлению польского МИД, «основывать историческую политику Белоруссии на наследии пакта Сталина и Гитлера совершенно непонятно. Это жест, вписывающийся в российские действия, направленные на реинтерпретацию чрезвычайно сложной истории нашего региона, который серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы».

Также, по мнению польских дипломатов, введение Дня народного единства — это попытка «отрезать Белоруссию от её истинных корней». В коммюнике польского Института национальной памяти от 2021 года праздник был назван «днем единения двух тоталитаризмов», и было заявлено, что дата 17 сентября 1939 года была и останется «символом преступного сотрудничества Гитлера и Сталина против свободных народов Европы», плодом которого стало порабощение других стран и народов, а объявление годовщины этой даты праздником — это «позор для памяти не только поляков, но и белорусов и других жертв обеих тоталитарных систем».

Таким образом, в современной Белоруссии День народного единства является глубоко политизированной датой, заостренной против современной Польши. Содержание праздника — не столько историческое, сколько направленное на поддержание в белорусском народе боевого духа и укрепление антизападных трендов в новой идеологической парадигме белорусского государства.