16 сентября завершились стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», проводимые военно-морским флотом России. Учения показали и доказали, что российский флот планомерно развивается и способен выполнять стратегические океанические задачи.

Иван Шилов ИА Регнум

Стартовали СКШУ 10 сентября и стали крупнейшими за десятилетия — в последний раз подобные флотские манёвры проводились в 1985 году.

На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что ВМС РФ начали учения сразу в нескольких акваториях: Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС), около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

Учения разделили на два этапа. В ходе первого отрабатывалось развёртывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором участники СКШУ были задействованы в розыгрыше «боевых действий» по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье и защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций.

Во время старта учений, 10 сентября, президент Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий, а Вооружённые Силы — к обеспечению надёжной защиты суверенитета и национальных интересов государства и отражению возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне.

«Ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот. Наши моряки всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины», — подчеркнул глава государства, пожелав участникам успешного решения поставленных задач.

Крупнейшие за 40 лет

В течение семи дней учений силы ВМФ, а также оперативные группы от других силовых ведомств и федеральных органов исполнительной власти — МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии — отрабатывали практические действия в акваториях 13 морских районов на трёх стратегических направлениях. В манёврах был использован опыт, приобретённый в том числе во время проведения СВО.

Состоялись стрельбы крылатыми ракетами с надводных кораблей и подводных лодок, постановка минных заграждений противолодочными самолетами Ил-38 и Ил-38Н, отработка отражения авианалётов условного противника и уничтожение его подводной лодки.

Масштаб манёвров произвёл сильное впечатление на наблюдателей. Как отмечало агентство Reuters, Россия проводит крупнейшие со времён Советского Союза военные учения с целью демонстрации своей мощи и налаживания связей со странами-партнерами.

Заметили «Океан-2024» и военные недружественных России стран. По сообщению издания Business Insider, американская армия в это время оперативно перебросила силы 11-й воздушно-десантной дивизии, установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также дальнобойную артиллерию и радары противодействия авиации противника к Алеутским островам на Аляске.

Вместе с ВМС Китая

Одной из важных особенностей «Океана-2024» стало участие китайских военно-морских сил. От Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в залив Петра Великого, что на юге Приморского края, прибыли эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также судно снабжения «Тайху».

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы, проработали организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, тренировались отражать атаки с воздуха и бороться со скоростными безэкипажными катерами. Кроме того, силы двух стран уделили внимание совместному тактическому маневрированию и тренировкам по связи.

«Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами, — отмечал Владимир Путин. — Сегодня, в условиях роста геополитической напряженности в мире, это особенно важно».

Глава государства подчеркнул, что США пытаются любой ценой сохранить своё глобальное военно-политическое доминирование, а с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Он также обозначил, что под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китая США и сателлиты Вашингтона наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению аналитиков, участие КНР в российских СКШУ «Океан-2024» доказывает готовность Пекина совместно с Москвой противостоять ослабевающему американскому влиянию. Такой точки зрения, в частности, придерживается программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Сигнал Лондону и Вашингтону

После распада СССР и последовавших за этим проблем на флоте на Западе заговорили, что Россия больше не сможет вернуться в Мировой океан, отмечает в беседе с ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Но СКШУ «Океан-2024» наглядно показали: российский флот жив, модернизируется, имеет союзников и способен выполнять стратегические океанические задачи.

«Для недружественных стран это стало «кипятком на голову», — говорит собеседник ИА Регнум.

Тем не менее, полагает эксперт, учения показали, что еще есть над чем работать. В частности, необходимо расширять морскую авиационную составляющую, а также улучшать оснащение флота безэкипажными системами.

«Уничтожать их мы уже научились. Нам необходимо иметь такую же силу у себя, чтобы поражать флот неприятеля», — заявил Матвийчук.

Также он добавил, что прошедшие манёвры стали не только испытанием состояния флота и его готовности к выполнению боевых задач, но и частью проверки российской системы стратегического сдерживания — на случай, если противник перейдёт к открытой агрессии.

Одной из задач прошедших СКШУ было дать понять Лондону и Вашингтону, что, если потребуется, ВМФ России готов к нанесению оперативно-тактических и стратегических ударов, уверен военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.

В беседе с ИА Регнум он обращает внимание, что, хотя международные учения проходят достаточно регулярно, впервые иностранные военные силы были задействованы именно в российских стратегических манёврах.

«Это ведь уровень не одного флота, а всего ВМФ, и на этом уровне принимали участие китайские корабли, — говорит Гундаров. — Это признак того, что мы сотрудничаем на стратегическом уровне».