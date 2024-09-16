Владимир Зеленский дал интервью бразильскому изданию Metropoles, в котором назвал предложенный Китаем и Бразилией совместный план по урегулированию конфликта на Украине «деструктивным», а также добавил, что это «просто политическое заявление».

ИА Регнум

С одной стороны, слова Зеленского могут удивить, если учесть, сколько сил раньше потратил Киев для завоевания симпатий со стороны государств Глобального Юга, одними из лидеров которых как раз являются Китай и Бразилия. Но, с другой стороны, Зеленский ведёт себя вполне логично, если понимать его видение будущего.

Еще 23 мая Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, где утверждалось, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине — диалог и переговоры. Кроме того, Пекин и Бразилия предложили «в подходящее время» провести международную конференцию «с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов».

Почему же Зеленский — категорически против?

Во-первых, инициатива подразумевает завершение конфликта не на его условиях. Там и речи нет о «возврате территорий Украины», нет ни слова о выплате «репараций» со стороны России. Зато есть прекращение санкционной войны, уважение суверенитетов и интересов, по факту — нейтральный статус Украины.

Для Зеленского это не просто неприемлемо. За два с половиной года он в принципе привык позиционироваться в рамках международного общения как «жертва российской агрессии», а не просто как сторона конфликта. Отсюда и неприятие всех альтернативных взглядов — вплоть до заявлений, что Бразилия находится на стороне России. По мнению Зеленского, любые посредники должны быть абсолютно проукраинскими, ведь они должны не предлагать «джентльменские услуги» или «челночную дипломатию», а продавливать Россию на предмет принятия мира на украинских условиях. То есть на условиях капитуляции.

Во-вторых, китайско-бразильская инициатива выигрывает конкурентную борьбу у инициатив Зеленского и его зарубежных партнеров.

«Она объективно звучит как куда более достойное предложение для урегулирования конфликта, нежели его собственные провальные «мирные саммиты» для «друзей Украины». Он понимает, что проигрывает не только на поле боя, но и в пиар-войнах, а его время неумолимо заканчивается», — поясняет ИА Регнум политолог Антон Хащенко.

И это в ситуации, когда пиар-война два с половиной года была единственным фронтом, где у киевского режима сохранялось преимущество над Россией.

В-третьих, Зеленский против, потому что в рамках китайско-бразильской инициативы главе киевского режима места нет.

«Зеленский хамит всем, кто так или иначе пытается сдвинуть с мёртвой точки процесс переговоров. Он считает их своими врагами, потому что завершение конфликта абсолютно не в его интересах. С завершением конфликта наступит и завершение его политической власти — в будущем переговорном формате он абсолютно невостребованный политик», — говорит ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Москва чётко обозначила, что не рассматривает Зеленского легитимным руководителем страны — не говоря уже о том, что он неспособен представлять интересы украинцев. Как говорил Владимир Путин, складывается ощущение, что Украиной сейчас «управляют инопланетяне или иностранцы».

В этой ситуации при начале мирных переговоров на китайско-бразильской основе обязательно встанет вопрос о смене нелегитимного лидера с ястребиной позицией на переговорщика легитимного — например, спикера Рады, который по закону станет и. о. президента, выступающего за дипломатическое решение конфликта. А это не просто потеря власти, но и, фактически, увольнение с главной роли в спектакле, что для «поймавшего звезду» актёра Зеленского с его амбициями недопустимо.

Приемлем для Зеленского его личный план, который он готовится презентовать уходящему президенту США Джо Байдену. Если судить по описанию самого главы киевского режима, план призван сохранить Украину как американский форпост в войне против России, а самого Зеленского — западным наместником в этом форпосте.

«Зеленский разрабатывает стратегию войны до 2028 года. Ведёт диалог с Западом на предмет финансирования и поддержки. Даёт гарантию, что мобилизационного ресурса на Украине хватит для ведения войны еще на два-три года. Основная проблема для него сейчас — это финансовая поддержка и обеспечение оружием», — отмечает Спиридон Килинкаров.

По мнению собеседника ИА Регнум, Зеленский даже не рассматривает никакие альтернативные варианты.

Неудивительно, что в этой ситуации хамское поведение Зеленского не вызвало серьёзной реакции у тех, кому он хамил. В Пекине сделали вид, что просто не заметили этого выпада.

«Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий, проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — сообщил замминистра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун.

Спокойная позиция объясняется в том числе тем, что Пекин не считает позицию Киева серьёзной проблемой. Она бы стала таковой в случае, если бы целью китайцев действительно было посредничество в конфликте с целью его завершения. Однако в Пекине осознают невозможность достижения мира между Москвой и Киевом, а точнее, между Москвой и Вашингтоном, в условиях нынешней конфигурации фронта и позиции Запада.

Поэтому Китай видит свою инициативу исключительно через призму «демонстрации флага» миротворчества с целью занять место за столом переговоров по украинскому кризису, где будут обсуждаться не только условия мира между Россией и Украиной, но и условия существования мира в целом. То есть условная новая Ялта, основные пункты которой прописаны в китайской инициативе.

С этой точки зрения единственной проблемой, которую создаёт Пекину Зеленский, является усиление позиции Индии — конкурентного Китаю миротворца, который имеет зелёный свет на свои инициативы со стороны Запада. Просто потому, что Запад не рассматривает усиление Нью-Дели как угрозу западному миропорядку.

Но, к счастью для Пекина, Зеленский хамит и индийцам — в частности, в ходе недавней встречи с индийским премьером Нарендрой Моди учил его, как нужно взаимодействовать с Россией. А с таким «союзником» и врагов не нужно.