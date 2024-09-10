В ночь на 10 сентября Россия подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Дежурные средства системы ПВО уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА самолётного типа над 9 регионами страны, сообщили в Минобороны.

ИА Регнум

Больше всего беспилотников, 72 штуки, сбили над Брянской областью, еще 20 в районе Москвы и Подмосковья — в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Для налёта ВСУ использовали в том числе дроны самолётного типа «Лютый». Эти БПЛА имеют дальность полёта около 1000 километров и несут 50 килограммов взрывчатки. Раньше Украина уже использовала такие дроны при налётах на российские нефтеперерабатывающие заводы и гражданские объекты.

В большинстве регионов ВС РФ смогли уничтожить вражеские аппараты без ущерба для здоровья и имущества жителей. Однако в подмосковном Раменском дроны попали в жилые дома на улице Высоковольтной — там оказалась повреждена квартира на 9-м этаже, и в Спортивном проезде, где загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах.

В результате атаки в Спортивном проезде в своей квартире погибла 46-летняя женщина. Её соседке удалось спастись, еще несколько жильцов получили травмы. Пострадавших доставили в больницы. Десятки квартир получили повреждения, 43 человека эвакуированы в пункты временного размещения.

«Все расходы на восстановление зданий мы берём на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья, — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. — У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съёмное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем».

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с совершением террористического акта.

Утром 10 сентября сразу в нескольких московских аэропортах вводились ограничения на полёты. За это время 48 рейсов были отправлены на запасные аэродромы, а в аэропортах образовались длинные очереди из ожидающих вылета пассажиров. Ограничения сняли около 8 утра.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала нынешний налёт украинских беспилотников с положением дел в Донбассе.

«Чем слабее позиции «на земле» у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности», — отметила дипломат.

ВСУ пытаются отомстить России за продвижение в Донбассе и уничтожение «украино-натовской группировки» в Курской области, рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт Александр Перенджиев.

«Эти удары — не столько месть со стороны Украины, сколько месть со стороны всего коллективного Запада. Прежде всего США — и в целом НАТО. Натовцы гибнут в Курской области, поэтому они вовсю хотят отомстить нам ударами по Москве», — сказал эксперт.

Массированный удар беспилотников по российским регионам — это террористический акт, цель которого — запугать гражданское население и дестабилизировать ситуацию в стране, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. Также он сообщил, что налёты украинских дронов обусловлены желанием запугать и вызвать Россию на переговоры на условиях обмена территориями.

В свою очередь экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев уверен, что ВСУ пытаются достичь еще двух целей.

Во-первых, киевский режим желает вывести из строя какое-нибудь важное производственное предприятие — многие из них как раз расположены в Подмосковье. Во-вторых, налёты дронов призваны измотать нашу систему ПВО, заставив её тратить дорогие и сложные в производстве ракеты на аппараты массового производства и относительно низкой стоимости.

Адекватным ответом на беспилотный терроризм может стать уничтожение инфраструктуры ВСУ — в частности, 18 переправ через Днепр, считает Алексей Чепа.

Российская армия стабильно уничтожает военную инфраструктуру ВСУ и объекты двойного назначения, говорит Александр Перенджиев ИА Регнум. В то же время, отмечает он, необходимо укреплять безопасность и на нашей территории, продолжать работать над эффективными средствами защиты.

В частности, необходимо совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы, а также средства ПВО и работать над развитием противодроновой обороны, сказал военный эксперт.