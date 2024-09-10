На Западе всё чаще говорят об условиях мирных переговоров по Украине. Итальянские СМИ написали, что даже канцлер ФРГ Олаф Шольц, прежде выступавший против переговоров, решил ими заняться — мол, после сокрушительного поражение его партии (да и всех членов правящей коалиции) на выборах в Восточной Германии Берлин решил сворачивать становящийся все более непопулярным и затратным украинский конфликт. Проще говоря, поделить Украину.

ИА Регнум

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступавший на саммите «Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)», чётко обозначил формулу решения конфликта. И она касается вовсе не территорий.

«В немецкой прессе и в других СМИ содержатся намёки на то, что, мол, давайте исходить из того, что придётся решить территориальный вопрос с учетом реалий на земле.

Речь не о территориях. Мы никогда не хотели чужой земли. Мы просто хотели, чтобы к людям, являющимся неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, языка, истории, религии, относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, национальных меньшинств и, прежде всего, — Устав ООН», — заявил Лавров.

Также он добавил, что территориальная целостность гарантированно обеспечивается в отношении государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории. А украинские власти — не представляют, в этом корень проблемы.

«Права сопричастных к русской культуре людей после госпереворота истреблялись. Сейчас русский язык законодательно запрещён во всех сферах жизнедеятельности — в образовании, СМИ, искусстве, культуре, даже в быту. Помимо этого, принят (и подписан Зеленским) закон фактически о закрытии Украинской православной церкви», — объяснил российский министр.

По его словам, на сегодняшний день ни одна инициатива, «в том числе и те, которые из лучших побуждений выдвигаются нашими добрыми коллегами, партнёрами», прав людей не касается: ни бразильская, ни индийская, ни китайская — эти страны Лавров перечислял в перечне потенциальных посредников.

Примечательно, что Лавров не упомянул ближневосточные страны. Впрочем, это нельзя считать неуважением к хозяевам саммита, уверена политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. По её словам, арабские страны посредничают в вопросах, связанных с конфликтом на востоке Европы, но их посредничество касается прежде всего гуманитарных вопросов: например, обмена пленных и помощи детям-сиротам.

«Но на большее тут рассчитывать не приходится. Арабы прекрасно понимают, что любая мирная инициатива должна учитывать интересы России, а позиция Украины и помощь, оказываемая Киеву Западом, не позволяет осуществить прорыв на этом направлении», — поясняет Супонина ИА Регнум.

В целом, считает она, Москве следовало раньше акцентировать внимание в украинском кризисе на правозащитных вопросах, которые с подачи Запада стали понятными для арабского мира.

«Заявление Лаврова убивает несколько зайцев одновременно. С одной стороны, поднимается проблематика, которую Запад эксплуатирует на протяжении многих лет. С другой стороны, это послание, что с нынешним правительством Украины говорить не о чем. Оно не только нелегитимно, но даже не может обеспечить права собственных граждан — русскоязычной части населения Украины», — говорит эксперт РСМД.

Был в заявлении Лаврова еще один важный посыл, отмечает в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Фактически глава российского МИД говорит о необходимости создания такого формата общественной жизни, который сделает в будущем невозможными национализм, русофобию и милитаризацию на Украине.

Говоря о том, что по итогам конфликта киевский режим должен гарантировать соблюдение прав и свобод русскоязычных и русскомыслящих граждан, российский министр мог намекать на вариант федерализации Украины, в свою очередь считает бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Федерализация — не новая идея. Она озвучивалась в 90-е годы националистами. Те исходили из своих интересов: понимали, что основная Украина не разделяла их политических взглядов, что украинский язык не был доминирующим в обществе. Затем они от этой идеи отказались и попытались сделать Украину одним большим Тернополем. Закончилось это для страны плачевно», — рассказал Килинкаров.

Более того, именно в федерализации целый ряд украинских политологов и экспертов видел единственную возможность обеспечить существование Украины как целостного государства. Ведь, по сути, оно было соткано из кусков территорий, которые развивались в рамках разных, даже конкурирующих между собой цивилизационных проектов: российского, австрийского и польского.

«Правозащитный аспект — это корень всех противоречий, он находится глубоко внутри самого украинского государства, родившегося с этими противоречиями.

Да, масса экспертов, в том числе относящихся к течению умеренного украинского национализма, стремились эти противоречия разрешить, нивелировать или даже погасить. Но не смогли: противоречия привели к гражданской войне, которая фактически началась в стране в 2014 году», — заявил ИА Регнум член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Федерализация действительно могла бы стать эффективным лекарством для Украины. Но вопрос в том, не поздно ли его принимать? По мнению Спиридона Килинкарова, нужно менять законодательство страны, поскольку там напрямую прописано ущемление прав русскоязычного населения — начиная от языкового вопроса и заканчивая другими аспектами жизни. Это крайне сложный процесс, который Киев вряд ли сможет провести самостоятельно. Более того, вряд ли захочет, считает Богдан Безпалько.

«Принуждать Украину менять законодательство уже бесполезно. Во-первых, этого там этого делать не будут, во-вторых, мы прекрасно видели с 2014 года, что законы, которые на Украине принимаются, не работают. Равно как и подписанные ею международные договоры. Всё это мимикрия и маскировка», — убеждён эксперт.

По его мнению, теоретически Украина может существовать как федерация, но не при нынешней власти.

«Чтобы у Украины был шанс, нужно полностью сменить политическое руководство и вообще весь политический класс — отстранить их от политики и сменить либо на новое поколение, либо на представителей пророссийской украинской эмиграции, которые на остатках Украины будут выстраивать новую систему», — предлагает собеседник ИА Регнум.

В свою очередь Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что бесполезно лечить то, что уже мертво.

«Страна милитаризирована, население фактически зомбировано и живёт в режиме телемарафона. При этом в экономическом и демографическом смысле страна является банкротом. По мановению руки всё это уже не исправить.

Даже федеративное устройство, в котором кто-то видит панацею, не сделает Украину миролюбивой по отношению к России. Это никак не обеспечит права русскоговорящих людей и тем более не предотвратит размещения на Украине войск НАТО (для чего даже базы не нужны — достаточно лишь регулярно проводить учения)», — говорит Офицеров-Бельский.

По его мнению, говорить есть смысл лишь о бывшей Украине. При этом работа с украинским обществом должна вестись, но уже не в украинском государстве.

В этой связи требование Лаврова об обеспечении прав и свобод на Украине приобретает еще одно измерение. Фактически глава МИД предлагает коллективному Западу и потенциальным посредникам в деле мирных переговоров либо гарантировать исправление того, что практически невозможно исправить, либо не мешать России исправить это по-своему.