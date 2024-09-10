Люди, а не территории. Лавров озвучил формулу решения конфликта на Украине
На Западе всё чаще говорят об условиях мирных переговоров по Украине. Итальянские СМИ написали, что даже канцлер ФРГ Олаф Шольц, прежде выступавший против переговоров, решил ими заняться — мол, после сокрушительного поражение его партии (да и всех членов правящей коалиции) на выборах в Восточной Германии Берлин решил сворачивать становящийся все более непопулярным и затратным украинский конфликт. Проще говоря, поделить Украину.
Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступавший на саммите «Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)», чётко обозначил формулу решения конфликта. И она касается вовсе не территорий.
«В немецкой прессе и в других СМИ содержатся намёки на то, что, мол, давайте исходить из того, что придётся решить территориальный вопрос с учетом реалий на земле.
Речь не о территориях. Мы никогда не хотели чужой земли. Мы просто хотели, чтобы к людям, являющимся неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, языка, истории, религии, относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, национальных меньшинств и, прежде всего, — Устав ООН», — заявил Лавров.
Также он добавил, что территориальная целостность гарантированно обеспечивается в отношении государств, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории. А украинские власти — не представляют, в этом корень проблемы.
«Права сопричастных к русской культуре людей после госпереворота истреблялись. Сейчас русский язык законодательно запрещён во всех сферах жизнедеятельности — в образовании, СМИ, искусстве, культуре, даже в быту. Помимо этого, принят (и подписан Зеленским) закон фактически о закрытии Украинской православной церкви», — объяснил российский министр.
По его словам, на сегодняшний день ни одна инициатива, «в том числе и те, которые из лучших побуждений выдвигаются нашими добрыми коллегами, партнёрами», прав людей не касается: ни бразильская, ни индийская, ни китайская — эти страны Лавров перечислял в перечне потенциальных посредников.
Примечательно, что Лавров не упомянул ближневосточные страны. Впрочем, это нельзя считать неуважением к хозяевам саммита, уверена политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. По её словам, арабские страны посредничают в вопросах, связанных с конфликтом на востоке Европы, но их посредничество касается прежде всего гуманитарных вопросов: например, обмена пленных и помощи детям-сиротам.
«Но на большее тут рассчитывать не приходится. Арабы прекрасно понимают, что любая мирная инициатива должна учитывать интересы России, а позиция Украины и помощь, оказываемая Киеву Западом, не позволяет осуществить прорыв на этом направлении», — поясняет Супонина ИА Регнум.
В целом, считает она, Москве следовало раньше акцентировать внимание в украинском кризисе на правозащитных вопросах, которые с подачи Запада стали понятными для арабского мира.
«Заявление Лаврова убивает несколько зайцев одновременно. С одной стороны, поднимается проблематика, которую Запад эксплуатирует на протяжении многих лет. С другой стороны, это послание, что с нынешним правительством Украины говорить не о чем. Оно не только нелегитимно, но даже не может обеспечить права собственных граждан — русскоязычной части населения Украины», — говорит эксперт РСМД.
Был в заявлении Лаврова еще один важный посыл, отмечает в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Фактически глава российского МИД говорит о необходимости создания такого формата общественной жизни, который сделает в будущем невозможными национализм, русофобию и милитаризацию на Украине.
Говоря о том, что по итогам конфликта киевский режим должен гарантировать соблюдение прав и свобод русскоязычных и русскомыслящих граждан, российский министр мог намекать на вариант федерализации Украины, в свою очередь считает бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
«Федерализация — не новая идея. Она озвучивалась в 90-е годы националистами. Те исходили из своих интересов: понимали, что основная Украина не разделяла их политических взглядов, что украинский язык не был доминирующим в обществе. Затем они от этой идеи отказались и попытались сделать Украину одним большим Тернополем. Закончилось это для страны плачевно», — рассказал Килинкаров.
Более того, именно в федерализации целый ряд украинских политологов и экспертов видел единственную возможность обеспечить существование Украины как целостного государства. Ведь, по сути, оно было соткано из кусков территорий, которые развивались в рамках разных, даже конкурирующих между собой цивилизационных проектов: российского, австрийского и польского.
«Правозащитный аспект — это корень всех противоречий, он находится глубоко внутри самого украинского государства, родившегося с этими противоречиями.
Да, масса экспертов, в том числе относящихся к течению умеренного украинского национализма, стремились эти противоречия разрешить, нивелировать или даже погасить. Но не смогли: противоречия привели к гражданской войне, которая фактически началась в стране в 2014 году», — заявил ИА Регнум член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Федерализация действительно могла бы стать эффективным лекарством для Украины. Но вопрос в том, не поздно ли его принимать? По мнению Спиридона Килинкарова, нужно менять законодательство страны, поскольку там напрямую прописано ущемление прав русскоязычного населения — начиная от языкового вопроса и заканчивая другими аспектами жизни. Это крайне сложный процесс, который Киев вряд ли сможет провести самостоятельно. Более того, вряд ли захочет, считает Богдан Безпалько.
«Принуждать Украину менять законодательство уже бесполезно. Во-первых, этого там этого делать не будут, во-вторых, мы прекрасно видели с 2014 года, что законы, которые на Украине принимаются, не работают. Равно как и подписанные ею международные договоры. Всё это мимикрия и маскировка», — убеждён эксперт.
По его мнению, теоретически Украина может существовать как федерация, но не при нынешней власти.
«Чтобы у Украины был шанс, нужно полностью сменить политическое руководство и вообще весь политический класс — отстранить их от политики и сменить либо на новое поколение, либо на представителей пророссийской украинской эмиграции, которые на остатках Украины будут выстраивать новую систему», — предлагает собеседник ИА Регнум.
В свою очередь Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что бесполезно лечить то, что уже мертво.
«Страна милитаризирована, население фактически зомбировано и живёт в режиме телемарафона. При этом в экономическом и демографическом смысле страна является банкротом. По мановению руки всё это уже не исправить.
Даже федеративное устройство, в котором кто-то видит панацею, не сделает Украину миролюбивой по отношению к России. Это никак не обеспечит права русскоговорящих людей и тем более не предотвратит размещения на Украине войск НАТО (для чего даже базы не нужны — достаточно лишь регулярно проводить учения)», — говорит Офицеров-Бельский.
По его мнению, говорить есть смысл лишь о бывшей Украине. При этом работа с украинским обществом должна вестись, но уже не в украинском государстве.
В этой связи требование Лаврова об обеспечении прав и свобод на Украине приобретает еще одно измерение. Фактически глава МИД предлагает коллективному Западу и потенциальным посредникам в деле мирных переговоров либо гарантировать исправление того, что практически невозможно исправить, либо не мешать России исправить это по-своему.