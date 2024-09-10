За минувшую неделю в отношении двух уехавших из России артистов-иноагентов возбуждены уголовные дела — за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Это певица Монеточка (она же Елизавета Гырдымова)* и рэпер Алишер Моргенштерн*. Отмечается, что они публиковали контент на каналах в Telegram и YouTube без соответствующих пометок, за что раньше уже получали административные наказания. Теперь же артистам грозит штраф 300 тысяч рублей и до двух лет тюрьмы.

ИА Регнум

С 1 декабря Министерство юстиции ведёт единый реестр иностранных агентов. На сегодняшний день в нём 667 фигурантов — физических лиц, СМИ и организаций.

При этом львиная доля иноагентов являются лидерами общественного мнения (ЛОМы). Эти люди, за исключением политизированных блогеров, до СВО в интересе к политике замечены не были. Мало того, они обычно её демонстративно сторонились. Но после начала СВО сочли своим долгом высказаться: кто-то из чувства солидарности с такими же «не промолчавшими» коллегами, кто-то из-за веры в «честность» западных СМИ, твердивших о России как колоссе на глиняных ногах, а кто-то — из-за боязни лишиться признания, счетов и собственности на Западе.

Однако в итоге все они лишились куда большего в самой России.

Как зарабатывает творческая интеллигенция

У интеллигентов-иноагентов есть несколько источников заработка. Основной — профессиональная деятельность. Стоимость концерта популярных певиц и певцов может измеряться десятками тысяч долларов, а съемочный день известных актёров в 2021 году стоил около 300 тысяч рублей. Однако в перерывах между съемками они еще трудятся и в театрах.

Дополнительные источники — реклама и роялти. Объём доходов ЛОМа от рекламы зависит как от его личности, так и от платежеспособности рекламодателя. До СВО больше всего платили транснациональные корпорации за рекламу на ТВ: Coca-Cola давала от 10 миллионов рублей, а отечественные бренды могли предложить 1,5–2 миллиона рублей за контракт. Наиболее известные артисты могли зарабатывать на рекламе от 7 до 15 миллионов рублей в год. Подобные заработки, например, были у организатора «голой вечеринки» Насти Ивлеевой (не иноагент).

Стоимость рекламы в соцсетях вплоть до 1 сентября 2022 года, когда вступили в силу правила о маркировке и едином учёте рекламы, оценить можно весьма условно. В любом случае доходы зависят от охвата и платформы, но та же Ивлеева, Ольга Бузова и Егор Крид с Идой Галич за публикацию брали от 300 до 500 тысяч рублей.

С роялти история не менее сложная. Их размер зависит от договорённостей между артистом, лейблом и продюсером, а также от платформы: радиостанция за трек в ротации заплатит больше стриминга. Кроме того, выплаты зависели от количества ротаций и прослушиваний. В 2019 году одно прослушивание на «Яндекс Музыке» стоило шесть копеек — чтобы заработать 10 тысяч рублей, нужно было 160 тысяч прослушиваний, VK музыка платит и вовсе одну копейку за прослушивание.

Всё остальное — продажа личных встреч с артистом или билетов на интервью с самим собой — является сопутствующими заработками. Впрочем, одно из интервью Моргенштерна* Ксении Собчак позволило им заработать на двоих около 50 миллионов рублей: прибыль от билетов делилась пополам, а Собчак напичкала интервью рекламой.

У профессиональных блогеров структура доходов несколько иная. Основной источник прибыли — реклама. Второй по значимости — монетизация от YouTube. В 2019 году Юрий Дудь** заработал на рекламе 1,4 млн долларов. У игровых блогеров основой дохода была реклама и пожертвования от подписчиков.

Где-то посередине между рекламой и монетизацией находилось иностранное финансирование, однако его объёмы известны лишь иноагентам и их финансистам.

Государство бьёт рублём

Теперь же, когда стало понятно, сколько ЛОМы могли зарабатывать, можно понять, чего они лишились, втянувшись в борьбу с государством.

Покинув Россию, исполнители лишились возможности давать концерты и участвовать в корпоративах, то есть остались без главной статьи доходов. Яркий пример — группа «Би-2». Проблемы у неё начались после того, как артисты отказались выступать на концерте в Омске под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. В Питере на матче «Зенита» и «Спартака» «Би-2» освистали болельщики.

После этого артисты обиделись и уехали в Израиль. Егор Бортник, он же Лёва Би-2*, написал, что не вернётся в Россию, и на концерте в США осудил спецоперацию. Активность Бортника заметили — и 26 мая 2023 года признали его иноагентом.

Шло время, денег больше у коллектива не становилось, а почитателей своего творчества артисты могли встретить разве что на популярных у россиян курортах. 25 января 2024 года участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после концентра на острове Пхукет. С ходу в Сети пошли размышления о длинной руке Кремля, срывающей в отместку концерты, но реальность оказалась куда проще. Исполнители нарушили миграционное законодательство, приехав в страну зарабатывать деньги по туристической визе.

А вот кому действительно досталось, так это Моргенштерну*: сперва от главы СК Александра Бастрыкина за длинный язык (пропаганду наркотиков) и переименование своего московского ресторана в «Кайф», а затем от властей Объединённых Арабских Эмиратов, где он осел после эмиграции из России (уехал ещё до начала СВО).

В интервью Собчак Моргенштерн* хвастался, как легко обходит законы ОАЭ, за что не смог вернуться в Эмираты. В целом у властей ОАЭ строгое отношение к политизировавшимся артистам: в чёрный список попал ещё и коллега Моргенштерна по цеху и статусу Оксимирон*, но последнего забанили из-за антироссийских высказываний, равно как и Верку Сердючку (гражданин Украины Андрей Данилко).

Горе-юморист Максим Галкин* получил запрет на въезд на Бали, но не из-за терминальной русофобии, а по причине сионистских убеждений: артист забыл, что Индонезия является крупнейшей в мире мусульманской страной.

Сергей Корсун ИА Регнум

Актёры также лишились возможности сниматься в шоу, кино и сериалах. Подсчитать их упущенную выгоду даже примерно невозможно. Попавшего в опалу Максима Виторгана (иноагентом не признан) вырезали из сериала «Контакт», заменив его лицо дипфейком и вымарав его из титров. Плюс он лишился роли в сериале «Ева, рожай», хотя светился в трейлере пилотного эпизода. Из «Мажора» вырезали 40-секундный эпизод с камео Веры Брежневой. Стриминг Kion снял с эфира новогоднее шоу «Происшествие в стране Мульти-Пульти» из-за Ивана Урганта (иноагентом не признан).

Кроме того, отъезд из России вместе с антивоенными постами с ходу поставил на паузу рекламные контракты на телевидении, однако у иноагентов по типу Дудя** или Ирины Шихман* ещё два года была возможность продавать рекламу в своих шоу на YouTube. Точных оценок дохода блогеров-иноагентов нет, однако есть цифры от Ассоциации блогеров и агентств (АБА) за 2003 год. Общие доходы десяти крупнейших YouTube-блогеров составили около 1,2 миллиарда рублей при общем рынке инфлюенс-маркетинга в 50 миллиардов.

Иноагенты Дудь**, Кац* и Шульман** совокупно в 2023 году заработали 221,9 миллиона рублей на YouTube. А десять крупнейших блогеров-иноагентов заработали 500 миллионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил совокупный заработок иноагентов на рекламе в 5 миллиардов рублей.

Власти обрубили этот источник денег иноагентам лишь в конце февраля 2024 года, приняв закон о запрете на размещение у них рекламы. За нарушение запрета предусмотрели штраф в 50 тысяч рублей для физических и до 500 тысяч для юридических лиц. Заодно депутаты запретили рекламировать ресурсы иноагентов, предусмотрев за нарушение штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

Вячеслав Володин отмечал, что закон лишит иноагентов от 50 до 80% рекламных доходов. Эту же оценку привела гендиректор маркетингового агентства JAMI LUP Юлия Долгова. Сами иноагенты финансовую пробоину подтверждают: иноагент Гордеева** чуть не закрыла свой YouTube-проект «Скажи Гордеевой», её коллега с аналогичным статусом Алексей Пивоваров** уволил значительную часть команды проекта «Редакция», так как больше не сможет платить им зарплаты.

А после того, как Роскомнадзор приступил к замедлению YouTube, сервис, отключивший с началом СВО монетизацию внутри России, отключил её и в роликах российских блогеров для иностранной аудитории — это стало реакцией на массовое использование инструментов обхода блокировок, подменяющих IP-адреса.

В общем, потеря рекламных доходов для артистов на ТВ стала для них финансовым потрясением, а для блогеров-иноагентов и вовсе ударом ниже пояса. Их доходы не восстановятся, так как они стали токсичными для режиссёров и рекламодателей. Рекламировать нелегальные онлайн-казино будут лишь единицы, а сопоставимого по ёмкости рекламного рынка, где такие люди были бы востребованы, за пределами России нет.

На очереди — запрет на получение выплат от стримингов. С соответствующей инициативой 16 августа 2024 года выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн, вопрос вынесут на рассмотрение Думы на осенней сессии. Речи о запрете контента иноагентов не идет, он будет транслироваться на российских площадках. Исключение составят признанные экстремистскими произведения.

Роялти зарубежные артисты и российские музыканты со статусом иноагента уже давно не получают: деньги поступают на спецсчёт, средства с которого можно вывести с разрешения правительства. Российское авторское общество прекратило любые коммуникации с такими лицами, а правительство никому разрешение на выведение денег не давало.

Без денег из России и от россиян жизнь интеллигентов-иноагентов стала тяжёлой и грустной. К примеру, актёр Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) начал выступать за гонорары в сотни евро и еду, уже упоминавшаяся певица Монеточка* продала квартиру в Москве. А практически все уехавшие из России оппозиционные журналисты, политологи и иные ведущие каналов на YouTube и в Telegram в каждом своём ролике обращаются к аудитории с просьбой поддержать их — рублями, долларами, евро или криптовалютой. Ссылки и QR-коды для донатов и «поддержки» при этом всегда публикуются в описании видео или прямо на экране.

При этом некоторые иноагенты по-прежнему пытаются открыто зарабатывать в России. К примеру, в конце августа ресурс с онлайн-курса «Страдариум» начал рекламировать курс Екатерины Шульман** «Воображаемое Средневековье: как устроена и работает вселенная Толкина». За шесть лекций потенциальный зритель-слушатель должен заплатить 10 тысяч рублей. Как указано в разделе ресурса «О компании», услугу предоставляет ИП Сапрыкин Юрий Дмитриевич.

Никто не заметил потери

В итоге возникает несколько вопросов.

Во-первых, чего добивается государство? Очевидно, оно наказывает предателей: сперва создаёт им проблемы с помощью статуса иноагента, превращающего их в токсичных персонажей для работодателей и рекламодателей. В итоге артисты лишаются возможности вахтового заработка в России, а деньги перетекают к их коллегам.

Во-вторых, не является ли мера наказания несоразмерной тяжести проступка? С позиции иноагентов — безусловно. С позиции властей и общества — отнюдь нет. Актёры забыли, что трудятся в государственных театрах и уже давно снимаются в проектах с госфинансированием либо на деньги от госкорпораций, а общество не приняло их лицемерия и протестов против СВО.

В-третьих, есть ли у проштрафившихся возможность вернуться? Очевидно, что есть — за всё время функционирования реестра иноагентов, с 2012 года, из него исключены 250 человек, прекратившие получать иностранное финансирование и доказавшие это юридически. Иноагентство — не приговор, но первый шаг на пути к нему. Последний шаг — реальный приговор суда или внесение в реестр экстремистов и террористов.

Яркий пример — любитель собак Алексей Панин (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), чьё уголовное дело об оправдании терроризма поступило во 2-й Западный окружной военный суд уже после признания экстремистом.

В целом же воспитательные меры со стороны государства, очевидно, продолжатся: Россия от отъезда условного Виторгана не потеряла ничего, а 98% россиян его отъезда вовсе не заметили и о нём не вспоминают. И подобных примеров — десятки: ЛОМы переоценили свою значимость, сочтя скамейку запасных очень короткой, тогда как в реальности она оказалась не только длинной, но и весьма многолюдной.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

** СМИ, признанное в РФ иностранным агентом