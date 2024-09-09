С 6 по 8 сентября в 83 регионах России прошли выборы глав областей и муниципалитетов, депутатов региональных парламентов. Также россияне голосовали за кандидатов на вакантные места в Государственную думу.

ИА Регнум

В 21 регионе жители прямым голосованием избирали губернатора, в 13 — местных депутатов, в 3 — довыбирали депутатов Госдумы. Всего за эти дни состоялось свыше 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня, в ходе которых избрано более 36 тысяч человек.

«8 сентября в России единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня, — заявил ранее президент Владимир Путин. — Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно».

Всего в голосовании приняли участие около 27 миллионов россиян — 47% от общего числа граждан, обладающих правом голоса в тех регионах, где проводились выборы.

«У нас никогда не было такой высокой явки в единый день голосования, она выше, чем в прежние годы. Именно в таких условиях, именно с учётом того, что в ряде территорий была физическая опасность», — отметила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Даже в Курской области, где действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального уровня, отмечен высокий процент явки избирателей на выборах нового главы региона.

«Главное, что нужно сказать о прошедших выборах: они продемонстрировали социально-политическую стабильность на всем пространстве России, — рассказал ИА Регнум политолог Илья Гамбашидзе. — Как на прифронтовой территории, где продолжается антитеррористическая операция, так и в глубоком тылу».

Единичные нарушения

За чистотой процесса голосования следили более 151 тысячи наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных объединений, а также представители общественного контроля. Как сообщается, выборы в субъектах страны состоялись без нарушений, а избирательные права граждан и кандидатов в ходе голосования соблюдались в полном соответствии с действующим законодательством.

«В настоящее время по стране нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зарегистрировано не было», — отмечал вечером 8 сентября представитель МВД РФ Дмитрий Дацко.

«МРГ Совета на основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьёзно повлиять на результаты голосования», — подчеркнула временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В целом же, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы прошли «образцово, прозрачно, понятно».

В 26 регионах страны россияне могли проголосовать дистанционно. При этом на этих выборах в ряде субъектов России была протестирована новая электронная платформа «Выборы 2.0», которая в 2025 году придёт на смену текущей системе ГАС «Выборы». Как отметила Элла Памфилова, новая версия «очень достойно прошла свою стартовую проверку» и продемонстрировала «полную и высокую готовность к использованию».

Победа за партией власти

По итогам голосования в большинстве регионов победу одержали представители партии «Единая Россия». Её кандидаты набрали наибольшее количество голосов на выборах руководителей 25 российских регионов.

По мнению Ильи Гамбашидзе, доверие россиян к президенту и федеральной власти преломляется в доверие к исполнительной власти на региональном уровне. Именно этим можно объяснить и сравнительно высокую явку, и высокие результаты практически всех губернаторов.

«В то же время выборы показали, что, если у населения, у избирателей есть реальные претензии к региональной власти, эти претензии высказываются понятным власти образом: сразу видно, кто более и менее популярен, где накоплены большие проблемы,», — отмечает собеседник ИА Регнум.

По его словам, на муниципальном уровне бывает реальная жесткая политическая конкуренция. В качестве примера Гамбашидзе привёл Братск, где действующий мэр города единоросс Сергей Серебренников проиграл формальному самовыдвиженцу Александру Дубровину.

«Я бы предположил, что в недалёком будущем конкуренция будет ужесточаться — не в ущерб стабильности, но это будет способствовать развитию партийно-политической системы страны», — прогнозирует эксперт.

Среди тех, кто был выдвинут на региональных выборах от «Единой России», были многочисленные участники СВО. Как рассказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, большинство из них — офицеры в возрасте от 30 до 50 лет. Всего было выдвинуто 380 бойцов, мандаты получили 308 человек, 81% — это, по словам Якушева, самый высокий результат среди участников СВО, которые выдвигались от других партий.

Дискредитировать выборы не получилось

В ходе текущей кампании не наблюдалось особой активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов, сообщила Элла Памфилова. По её мнению, «те, видимо, выдохлись» во время прошедших в марте президентских выборов.

Тем не менее, по словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, подобные попытки перед голосованием все же фиксировались. Климов уточнил, что пресечь их удалось благодаря уточнённому вовремя избирательному законодательству РФ и работе по обеспечению максимальной безопасности граждан.

Как рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв, одной из целей Запада и Украины могло быть запугивание людей, чтобы затем была возможность показать через пропагандистские СМИ пустые участки и минимальную явку на избирательных участках в России.

«Несмотря на упорные попытки коллективного Запада дестабилизировать обстановку перед выборами и возросшие террористические атаки ВСУ на приграничные регионы, наши граждане показали, что выступают за развитие страны и курс на победу. Об этом говорит их готовность участвовать в выборах и явка», — резюмировал Пискарёв.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум общественный деятель и юрист Илья Ремесло, попытки вмешаться в выборы, в том числе путём организации провокаций, безусловно были. Участвовали в них и беглые представители «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) (организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, её деятельность запрещена).

Но результатов подобная деятельность не принесла, отмечает эксперт.

«Особо хотелось бы отметить, что даже в Дальневосточном федеральном округе полностью изжит протестный синдром, — говорит Ремесло. — Можно говорить, что это полный триумф партии власти».