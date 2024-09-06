Днём 3 сентября в сточном канале туристического района Карон на таиландском острове Пхукет местные обнаружили тело 27-летнего россиянина, жителя Нижнего Тагила Ильи Орлова. Из одежды на молодом человеке были только шорты. По свидетельству осмотревших труп тайских медиков, перед смертью парня пытали.

ИА Регнум

Нашли Орлова у подножия статуи Нага, мифического змея, известного россиянам по сказкам Киплинга. При этом не похоже, что мужчину убили с целью ограбления. Рядом с телом лежала сумка с паспортами Орлова и его жены, мобильный телефон и банковские карты. По оценке полицейских экспертов, к моменту обнаружения молодой человек был мёртв более 12 часов.

В апреле 2024 года молодой человек с женой Светланой, маленькой дочерью и тёщей переехали в Паттайю, а еще через несколько месяцев перебрались на Пхукет.

Тайский телеканал Channel 8 сообщил, что, по информации источников, у погибшего мог возникнуть конфликт с местной бандой. Сейчас полиция Таиланда ищет причастных к преступлению. Российские следователи тоже начали проверку по факту гибели россиянина в Таиланде.

Генеральное консульство России на Пхукете сообщило, что из управления полиции Пхукета поступила информация об обнаружении тела россиянина 1997 года рождения — на теле «имеются резаные раны и синяки».

«Дипломаты генконсульства держат на контроле ход расследования. Супруга умершего, чей паспорт был обнаружен на месте происшествия, находится в контакте с местными правоохранительными органами», — рассказали в генконсульстве.

Известно, что Илья по образованию был программистом. После учёбы занимался ремонтом телефонов в Нижнем Тагиле, затем у парня появился заработок в Сети, связанный с криптовалютой. Тогда Орлов решил переехать в Таиланд на постоянное место жительства. Уже после смерти россиянина сообщалось, что в Таиланде у семьи были проблемы с деньгами.

Пока же следствию предстоит выяснить, куда Орлов ушёл ночью с паспортами — своим и жены, а также почему те, кто расправился с молодым человек, не избавились от документов, банковских карт и телефона жертвы.

Напал то ли он, то ли на него

Жителя Челябинска Михаила Кабулова избили на Бали. Толпа местных жителей напала на него в деревне Бедулу, заподозрив, что он собирается угнать такси.

По заявлениям свидетелей, когда поток машин остановился, россиянин подошёл к одной из машин и попытался в неё сесть, но дверь была закрыта. Зато в следующее авто, которым оказалось такси, Кабулов залез без проблем.

Водитель машины заявил, что внезапный пассажир направил на него складной нож, но таксист сумел быстро выскочить на улицу, забрав с собой ключи от авто. На его крики о помощи быстро набежала толпа разгневанных земляков, мужчину начали бить всем, что попадалось под руку, в том числе деревянными палками.

Местные полицейские пока не смогли допросить Кабулова, поскольку тот не говорит по-английски. Однако у него взяли анализы на содержание в крови наркотиков и уточнили его статус на Бали: оказалось, что мужчина находится в Индонезии с мая 2023 года по двухгодовой инвесторской визе.

Жертва ревности на Маврикии

29-летняя жительница Челябинска Залия Шамигулова 17 августа 2024 года перестала выходить на связь на острове Маврикий. За год до того она решила круто поменять свою жизнь и отправиться путешествовать. Через пять дней, 22 августа, тело женщины обнаружили в лесу около трассы.

В убийстве Залии признался её друг, местный уроженец по имени Пурявир Сингх Сундур. На теле девушки обнаружили более 20 ранений: убийца перерезал ей горло и вырезал язык.

Полиция установила, что жертва и убийца были давно знакомы, у них были отношения по переписке в соцсетях. Якобы работающий в IT-компании Пурявир Сингх Сундур был влюблён в девушку, хотел на ней жениться, познакомил со своими родителями.

По версии следствия, причиной убийства мог стать отказ девушки немедленно выходить замуж за парня.

Сейчас посольство России на Маврикии совместно с местным похоронным бюро готовит тело Залии к отправке в Россию — доставить гроб на родину можно только по воздуху.

Сорвалась с горной тропы

47-летняя москвичка Наталья Сомова, заместитель директора столичной школы-интерната для незрячих детей, пропала в Турции в середине августа. Она отправилась на прогулку по туристической тропе и перестала выходить на связь. 31 августа тело Натальи нашли у берега моря в Мармарисе — по заключению турецкой полиции, она упала со скалы.

Наталья была опытной путешественницей, её друзья не удивились решению женщины одной пойти в горы. А представители туроператора утверждают, что экскурсии Сомова у них не заказывала.

Тело Натальи нашли на так называемой Карийской тропе — достаточно сложном маршруте, где после недавних ураганов осталось много поваленных деревьев. Протяженность тропы — около 800 километров. Видимо, Наталья понадеялась на свои силы и опыт и решила пройти участок самостоятельно.

«Ход расследования дела находится на приоритетном контроле Генконсульства России в Анталье. В контексте данной ситуации Генконсульство призывает россиян избегать самостоятельных одиночных походов в горы и другие безлюдные места, а также в целом проявлять максимальную осторожность при проведении отдыха за рубежом», — говорится в заявлении Генконсульства России.

«Страх пропал, а опыта еще нет»

Все описанные выше истории объединяет не только то, что случились они с россиянами за рубежом. Есть еще одна важная вещь: пострадавшие и погибшие — не новички в путешествиях, но и не очень опытные люди.

Клинический психолог Евгения Палиева в беседе с ИА Регнум описала психологический портрет человека, который относительно недавно начал осваивать новую для себя сферу или вид деятельности, но уже чувствует, что готов ко всему.

«У автоинструкторов есть хороший термин — аварии «второго года за рулем». Это когда уже есть уверенность, пропал страх сделать что-то не то, а опыта, чтобы вырулить из сложной ситуации, еще нет.

Глобальность современного мира привела к тому, что нам кажется, что везде люди такие же, как мы. А это не так. Туристические страны кажутся безопасными, их население — доброжелательным и улыбающимся. Но с милой улыбкой они могут делать вещи, не укладывающиеся в наше сознание», — рассказала Палиева.

Для примера можно взять тот же Таиланд. Когда россияне первый раз приезжают в эту страну, они обычно настороженны: боятся съесть что-то не то, опасаются, что их обворуют, говорит ИА Регнум трансфертный гид в Таиланде Анаида Д. Но вскоре туристы расслабляются: начинают есть в условиях антисанитарии, ходить по опасным кварталам ночью.

Людям кажется, что они тут уже всё знают и им ничего не грозит.

«Но тонкостей и специфики в Таиланде очень много. Например, на въезде пограничники могут отобрать электронные сигареты и оштрафовать на 10 тысяч батов (около 27 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Строжайше запрещены любые наркотики, страна с трудом избавилась от курения наркотических веществ в середине ХХ века. Страшное святотатство — проявить неуважение к Будде. Например, копировать его позу, фотографировать на витрине религиозного магазина статуэтки духовного учителя или покупать их в качестве сувениров.

Также не стоит употреблять алкоголь в общественных местах», — перечисляет Анаида.

Еще больше местных традиций и специфических моделей поведения существует на Бали. Для местных важнее всего соблюсти баланс между божественными и демоническими силами, поясняет ИА Регнум этнограф и антрополог Марина Батасова. Балийцы считают, что боги, демоны и духи с ними повсюду, поэтому вся жизнь местных — это цепь ритуалов, служащих тому, чтобы сохранить равновесие в мире при любой ситуации: от рождения ребенка до покупки автомобиля.

Очевидно, избитый Михаил Кабулов не боялся прогневать местных демонов, фактически врываясь в такси. А на Бали всегда нужно иметь в виду такую возможность.

История несчастной Залии Шамигуловой тоже похожа на несовпадение менталитетов. Маврикий, изумрудный остров у берегов Юго-Восточной Африки, — это не только тропическое чудо природы, но и родина легендарного Отелло. Местным юношам очень тяжело найти невесту — мужчин на острове гораздо больше, чем женщин. К тому же жениться на иностранке для мужчины на Маврикии — очень престижное дело. И вдруг выясняется, что она, гостья из далёкой страны, не горит желанием выходить замуж.

В любом случае нельзя забывать об осторожности, даже если всё вокруг кажется знакомым и понятным. И особенно — если многое непонятно, а люди говорят на незнакомом языке. Ну и, разумеется, не следует лезть в чужой монастырь со своим уставом — это может быть опасным для жизни.