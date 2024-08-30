В пятницу, 30 августа, стало известно о новом назначении в украинской армии. Начальником штаба командования Сил беспилотных систем (СБС) стал Роман Гладкий.

ИА Регнум

Назначение тут же обросло скандальными подробностями: раньше Гладкого отстраняли от службы, подозревали в госизмене, а у его жены якобы находили российское гражданство.

При этом, как сообщило украинское издание DeepState, на должность Гладкого назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, как того требует процедура, а лично главком ВСУ Александр Сырский.

«По нашей информации, он (Сухаревский. — Прим. ред.) был против этого назначения. (…) Процесс полноценного запуска СБС саботируется», — утверждают авторы издания.

Того же мнения придерживается депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, испытывающая, очевидно, личную неприязнь к Сырскому. Она утверждает, что у Гладкого — «плохая репутация среди военных и общества в целом».

Что не так с Гладким

Капитан 1-го ранга Роман Гладкий родился в Винницкой области, но связал свою жизнь с Крымом. Учился в Севастопольском военно-морском институте, с 1997 по 2013 год в Севастополе занимал должности командира ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля «Луцк», командира среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» («Кировоград») и командира большого десантного корабля «Константин Ольшанский».

Во время референдума и вхождения полуострова в состав России Гладкий выехал на Украину, в 2015–2016 годах руководил управлением надводных и подводных сил командования ВМС ВСУ, а до 2018 года занимал должность первого заместителя командующего ВМС.

По данным украинских СМИ, у его жены Елены есть российское гражданство — вместе с дочерью Татьяной Гладкой она осталась жить в Севастополе. В 2018 году в тех же украинских СМИ публиковались «расследования», что Гладкий был якобы завербован российскими спецслужбами.

На время расследования его сначала отстранили от должности, а затем уволили по причине «ненадлежащего выполнения служебных обязанностей». В минобороны Украины тогда сообщили, что расследование касается финансово-экономических нарушений, данные не будут обнародованы из-за военной тайны, а подозрение в государственной измене, о котором пишут СМИ, не соответствует действительности.

Сейчас Гладкому припоминают все эти факты из его биографии, добавляя, что его дочь в 2016 году выступала на соревнованиях по плаванию от Центрального спортивного клуба армии России.

Однако в 2019 году Гладкий вернулся на службу. Сначала занял должность главы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), а затем — заместителя штаба командования ООС (украинских сил, участвовавших в «антитеррористической операции» в Донбассе).

Теперь же он будет руководить Силами беспилотных систем. Это отдельный род войск в украинской армии, созданный по приказу Владимира Зеленского в феврале 2024 года. В вооружённых силах других стран аналогичного рода войск нет.

Недоброжелатели Гладкого, в число которых затесался скандальный «волонтёр» Сергей Стерненко, утверждают, что новый начштаба СБС раньше никакого отношения к беспилотникам не имел, а цель назначения — разрушить Силы беспилотных систем изнутри.

Скандальная команда Сырского

Впрочем, поиск «российского следа» в биографиях военных и чиновников на Украине — рутинное дело. Прежде жертвой становился и сам главком ВСУ Сырский. Он родился в деревне Новинки Петушинского района Владимирской области, во Владимире по сей день живут его отец, мать и брат, с которыми российские журналисты пообщались после назначения Сырского. Брат Сырского Олег заверял, что Александр долгие годы не общается с семьей.

В феврале 2024 года Сырский сменил на должности главкома ВСУ Валерия Залужного и сразу начал формировать собственную команду. Многие её члены уже успели оказаться в центре скандалов.

Громче других прогремел генерал-лейтенант, командующий Объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, уволенный Зеленским в июне 2024 года. Содоля около полугода назад начала активно критиковать всё та же Марьяна Безуглая, при этом в выражениях она не стеснялась. На тот момент Безуглая занимала должность заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в украинском парламенте. Содоля она называла «преступником и убийцей», «генералом-мясником» и обвиняла в провалах ВСУ в Харьковской области.

По заверению Безуглой, Содоль ставил на руководящие должности «своих» генералов, жестоко обращался с подчиненными, не берёг жизни солдат, а кроме того, «высказывал антиукраинские взгляды и называл украиноязычных коллег бандеровцами».

В свою очередь предшественник Содоля на должности, генерал-лейтенант Сергей Наев тоже имел в биографии заметный «российский след»: окончил Московское высшее военное командное училище (как и Сырский), после учёбы в 1991 году служил командиром мотострелкового взвода в Германии в средненемецком управлении Западной группы войск, с 1992 по апрель 1993 года — в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа. Брат генерала, Максим Наев, работает в Пенсионном фонде Республики Крым.

Разведчики, депутаты и Порошенко

Однако российские паспорта и родственников в России находили не только в военном командовании, но и у представителей политического руководства страны и чиновников.

В 2022 году Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) сообщали о российском гражданстве заместителя главы Верховного суда Украины, главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова и его жены, заместителя главы Харьковского облсовета Богдана Мальованого, депутата Верховной рады Александра Пономарёва.

Подобную «охоту на ведьм» на Украине активно практиковали еще при президенте Петре Порошенко. Большой скандал гремел вокруг семьи заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, чьи родственники оказались гражданами России. У одного из главных русофобов украинской политики, экс-главы МИД Павла Климкина тоже были проблемы из-за родственников: его тесть, генерал ВС РФ Юрий Михайленко, награждён медалью «За возвращение Крыма».

Даже у Петра Порошенко, пытавшегося заработать рейтинги слоганом «Прочь от Москвы», нашлась компрометирующая родня: его невестка Юлия Алиханова — дочь отставного российского военного. Её близкие в интервью российским СМИ говорили, что поддерживают возвращение Крыма в состав России.

Для самого Порошенко никаких последствий не было, но мода на поиск «русских жён» и российских паспортов украинских военачальников и чиновников, а зачастую и обычных граждан, была успешно интегрирована во все сферы жизни украинского общества.

Но если украинские чиновники и военные научены горьким опытом, почему продолжают назначать на ключевые должности «проблемных» людей? Есть две причины. Во-первых, других кадров просто нет. Во-вторых, политическое руководство давно привыкло списывать все неудачи на фронте на военное командование. Российская армия продвигается в Донбассе, практически ежедневно освобождает новые населённые пункты — в таких условиях Киеву нужны новые козлы отпущения, на которых удобно свалить всю ответственность.

Роман Гладкий с его «сомнительной репутацией» выглядит для этого идеальной кандидатурой.