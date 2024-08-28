Москва, 28 августа, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Бывший инспектор контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Виктория Шинкарук и её сообщник слесарь Александр Холодков обвиняются в оказании содействия террористам в интересах их кураторов с Украины. Во Втором западном окружном военном суде Москвы 27 августа состоялось заседание по делу пособников террористов.

Дарья Драй ИА Регнум

Как сообщили ТАССв правоохранительных органах, Шинкарук, Холодков и их подельник Евгений Кисель (сбежал из-под домашнего ареста на Украину) передавали деньги для подготовки теракта, а также прятали в тайниках взрывчатые вещества.

Установлено, что Шинкарук в сентябре 2022 года сняла с карты 100 тыс. рублей, а Холодков — 500 тыс. Деньги они оставили в указанном куратором месте.

«Следуя указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и денежные средства, необходимые для осуществления террористического акта», — пояснили в правоохранительных органах.

Вину подсудимые не признают.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники управления ФСБ по Белгородской области 27 августа задержали уроженца Подмосковья, готовившего теракт на железной дороге. Подозреваемый незаконно приобрёл взрывное устройство и заложил его под полотно. Он действовал по указанию спецслужб Украины.

21 августа сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области. На одном из перегонов дороги, которую используют для доставки грузов в ЛНР и ДНР, были обнаружены три взрывных устройства.

Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Рыбинска Ярославской области за участие в приготовлении теракта на объекте Минобороны. Мужчину задержали с поличным после подготовки зажигательной смеси. Приготовления он проводил вблизи объекта, где предполагал совершить преступление.

23 мая тот же суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении десяти преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий и участие в террористической организации.