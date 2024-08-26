Ранним утром 26 августа российские войска нанесли серию массированных ударов по территории Украины. Целями ракет и БПЛА стали различные инфраструктурные объекты, а также средства ПВО противника.

ИА Регнум

Использовались в том числе ударные беспилотники «Герань», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», силы стратегической авиации, а также оружие кораблей Черноморского флота.

«Сегодня утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены», — заявили в Минобороны РФ.

Подтверждений результативности действий наших военных долго ждать не пришлось: Владимир Зеленский уже успел пожаловаться, что использованные при ударе более 100 ракет и около 100 дронов значительно повредили украинские объекты энергетики. По его словам, удар стал одним из самых мощных за всё время проведения СВО.

Громко было на всей Украине: местные СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Харьковский, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской областях.

Во многих украинских регионах пропал свет, на всей территории страны были введены экстренные отключения электроэнергии, появились проблемы с водоснабжением, местным железным дорогам пришлось переходить на тепловозы. Очевидно, это стало результатом успешных попаданий по подстанциям в Ровно и Одессе, энергетической инфраструктуре в Луцке, а также серьезному повреждению Киевской ГЭС в Вышгороде.

Также сообщалось, что в Киеве прогремели два взрыва в районе аэропорта Жуляны — там размещались американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Из-за «российской активности» на Украине Польша поднимала в воздух авиацию своих вооруженных сил.

В целом же удары ВС РФ пришлись по объектам энергетики, оборонной промышленности, складам боеприпасов и другим военным целям.

Украинские же военные подобной избирательностью не отличаются. Утром 26 августа они в очередной раз ударили по российскому жилому дому — беспилотник ВСУ атаковал дом в Саратове, пострадали четыре человека, в тяжёлом состоянии госпитализирована женщина. Также дрон ударил в многоэтажку по улице Пушкина в городе Энгельсе, пострадавших, к счастью, нет.

В общей сложности российские военные за ночь перехватили 20 беспилотников над семью регионами. Больше всего дронов было обезврежено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России уничтожили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.

Чтобы у ВСУ не было возможности продолжать атаки на российскую территорию, нужно продолжать бить по объектам на территории Украины, отмечает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В то же время он призывает не рассматривать утренний удар ВС РФ как «удар возмездия».

«Это систематические боевые действия, которые мы предпринимаем с точки зрения ослабления военного потенциала и военной экономики Украины», — отметил собеседник ИА Регнум.

Сегодняшний удар — продолжение планомерной работы, уверен военный эксперт Вячеслав Шурыгин.

«Такие удары, когда они регулярны, безусловно, истощают Украину. Когда же они делаются эпизодически, противник может прийти в себя», — пояснил эксперт в разговоре с ИА Регнум.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «сегодняшний удар ВС РФ по Украине — это в том числе ответ на провокацию ВСУ в Курской области», а также что «будет продолжение».

Однако пока ВСУ всё же продолжают бросать новые резервы в военную авантюру в Курской области. Российские войска отражают атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также не дают ВСУ прорваться в направлении Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также пять артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщили в Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911544" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа Су-34 по уничтожению противника в приграничном районе

Тем временем российские силы продолжают успешно продвигаться в Донбассе. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанося поражение бригадам ВСУ в районе Угледара, а также близ населённых пунктов Водяное, Павловка, Пречистовка и Нескучное в ДНР.

А группировка «Центр» также продвигается в ДНР — в районе населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Журавка, Воздвиженка, Новожеланное и Яснобродовка.

На покровском направлении российские силы проламывают оборону противника, наступая одновременно на запад в границах Новогродовки и на юг через Калиново в направлении трассы М-30. При этом, как сообщают с мест, темпы наступления существенно выросли.

По словам Анатолия Матвийчука, продвижение на покровском направлении крайне важно, поскольку там располагается узловая точка в оперативной обороне противника.

«С взятием под контроль Покровска мы выходим на оперативный простор, это позволит нам маневрировать хоть в сторону Днепропетровска, хоть на Краматорск», — говорит эксперт.

Он считает, что ВСУ пытались атаковать Курскую и Белгородскую область, чтобы российское командование перебросило силы на это направление, ослабив давление в Донбассе. Но планы врага провалились.

«Наши подразделения спокойно, с нарастающим темпом прорывают оборону и выходят на второй оборонительный рубеж противника, где у него нет ни войск, ни подготовленной обороны, в том числе фортификационных сооружений», — поясняет собеседник ИА Регнум.

По словам Владислава Шурыгина, наши силы сегодня движутся вперёд сразу на нескольких направлениях в Донбассе — на четырёх-пяти участках фронта.

«Также тяжёлые бои идут в Харьковской области, куда мы зашли. Сейчас там стабилизировался фронт, украинцы, как могут, его держат. Мы в первую очередь не даём им там покоя, при этом нельзя сказать, что уж очень пытаемся их там подвинуть», — добавляет эксперт.

В целом, предостерегает он, пока рано говорить о крупных успехах российских сил, даже в Донбассе: фронт находится в сложном равновесии, Украина продолжает упорно сопротивляться — предстоит еще немало тяжёлой работы.