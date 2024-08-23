Певица Лариса Долина идёт в суд. Там она попытается вернуть проданную ранее квартиру в Ксеньинском переулке, что в столичных Хамовниках. Продать квартиру, как заявляется, певицу вынудили мошенники.

ИА Регнум

Еще 13 августа ряд СМИ сообщили, что в московскую квартиру Долиной пытались проникнуть неизвестные. Им оказались новые владельцы жилья, купившие его 112 миллионов рублей, но внутрь их не пустили. В это время злоумышленники взломали страницы артистки в соцсетях и от её лица заявили, что певица продала квартиру и заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Долина в тот же день заявила, что пострадала от мошенников, назвав их действия «очень изощренными и спланированными». Она также сообщила о взломе своих страниц в соцсетях и подчеркнула, что в последних публикациях от её лица нет ни слова правды.

На следующий день представитель певицы Сергей Пудовкин сообщил, что мошенники также сгенерировали нейросетью изображение артистки и обратились в организацию микрозаймов, чтобы получить кредиты.

Сейчас Долина намерена в Хамовническом суде столицы признать недействительной сделку по продаже пятикомнатной квартиры. Если суд примет её сторону, она получит недвижимость обратно, но при этом должна будет выплатить 112 миллионов рублей покупательнице — 34-летней матери-одиночке Полине Лурье.

В то же время если будет доказано, что в отношении Долиной были совершены мошеннические действия, а Лурье связана со злоумышленниками, новая хозяйка квартиры не получит ничего. Если же покупатель «чиста», Лурье также могут признать пострадавшей стороной, пояснил ИА Регнум юрист Александр Добровинский.

Сегодня певица продолжает жить в «спорной» квартире. На жильё наложен арест из-за возбуждённого уголовного дела, а в деталях происшествия разбираются правоохранители: им предстоит доказать факт обмана, установить личности всех причастных и отследить движение денег.

Если продавец, Лариса Долина, совершала сделки по продаже недвижимости, находясь в твёрдом уме и трезвой памяти, возникает вопрос: кто кому должен предъявлять претензии, рассказывает ИА Регнум руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Если рассматривать каждую сделку отдельно, с юридической точки зрения они наверняка будут законны, отмечает эксперт.

«Но если суд будет оценивать череду сделок и примет во внимание деловую цель, которые преследовали организаторы всей, как мы понимаем, аферы, мошенничества, тогда есть вероятность, что Лариса Александровна вернёт себе квартиру», — отмечает Хаминский.

Он прогнозирует, что по итогам разбирательств знаменитая певица вряд ли окажется в проигрыше. По словам собеседника ИА Регнум, случай с Долиной — вероятно, первый в истории современной России, когда уголовное дело по статье №159 «Мошенничество» было возбуждено в день подачи заявления.

«Ни у меня, ни у других юристов в практике такого еще не бывало. Поэтому то, как государство начало защищать Ларису Долину, позволяет сделать вывод, что она квартиру в конечном итоге получит», — заключает юрист.

Иное мнение — у доктора юридических наук, члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александр Толмачёва. По его словам, сперва нужно доказать, что покупатель квартиры не был мошенником — ведь, как известно, Долина получила деньги, будучи дееспособной.

«Мы знаем, что на протяжении чуть ли не полугода шли разговоры-переговоры, как и куда переводить деньги. Что срочно нужно было продать квартиру, потому что кто-то напугал её (Долину. — Прим. ред.), что она попадёт в список иноагентов. И что человек сам принял осознанное решение, без всякого воздействия гипнологов, экстрасенсов, колдунов, ведьм и прочих подобных людей», — рассказал Толмачёв ИА Регнум.

Он добавил, что в Москве, по статистике, всего 5% квартир возвращаются собственникам, оказавшимся в подобной ситуации. Чаще всего такое жильё идёт в доход государства, а квартира становится вещественным доказательством.

«Поэтому, чаще всего, попавший в неприятную ситуацию человек должен потом доказывать государству, что он не верблюд, что он хочет сам претендовать на эту квартиру», — говорит Толмачёв.

Но как быть покупателям квартиры, кто будет возмещать им деньги? Тут, считает Александр Хаминский, есть несколько сценариев развития событий.

Если покупатели сами были нечисты на руку, по итогам судебного процесса они ничего не получат.

«Если они заодно с мошенниками, им, конечно, ничего не светит. Это и будет установлено в результате предварительного расследования по уголовному делу, и будет учтено в решении суда по гражданскому делу, где гражданским истцом будет выступать Лариса Долина», — комментирует юрист.

Если же всё прошло законно, квартира покупалась легально и без злого умысла, повисает вопрос: кто вернёт деньги Полине Лурье? Учитывая, что финансы, очевидно, ушли за границу.

«Если мошенники действительно находятся за пределами Российской Федерации, вернуть деньги ни физически, ни технически невозможно — в таком случае кто-то, так сказать, должен быть пострадавшим», — говорит собеседник ИА Регнум.

Традиционно в судебной практике бремя возмещения ущерба ложится на мошенников — по результатам разбирательства потерпевшие, то есть покупатели, скорее всего, получат исполнительный лист на получение денег, но фактически вернуть их невозможно, рассказал ИА Регнум руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Александр Карабанов.

«Стратегия представляющих покупателей юристов в данном случае — попытаться привлечь к ответственности третьим лицом владелицу квартиры», — отмечает Карабанов.

Но, считает юрист, этого не получится сделать по юридической причине: в данном случае владелица тоже является потерпевшей, но никак не соучастницей.

Есть и другой вариант окончания судебного разбирательства, говорит Александр Хаминский: даже если покупатели действительно не были связаны с мошенниками, а просто заметили, что некое агентство предлагает квартиру по цене значительно ниже рыночной и решили воспользоваться счастливым случаем, суд может посчитать, что покупатели не проявили должной осмотрительности и в силу этого не могут быть признаны добросовестными приобретателями.

«То есть, покупая квартиру по цене в два раза ниже рыночной, они должны были бы проявить должную осмотрительность и сделать либо самостоятельный вывод, либо обратиться к специалистам — те бы пояснили, что сделка несёт риски, а квартира может иметь криминальное прошлое, как мы видим в данном случае», — поясняет юрист, добавляя, что в таком случае покупатели просто потеряют деньги.

Однако Александр Толмачёв с этим не согласен: он считает, что нет оснований признавать покупателей квартиры недобросовестными приобретателями. По его данным, они полностью законно выполнили всё условия сделки.

«Сегодня их пытаются обвинять, якобы они мошенническим путём завладели квартирой. Но, по нашему законодательству, они добросовестные приобретатели: в строгом соответствии с договором оплатили надлежащую сумму — туда, куда указала продавец, то есть Долина», — отмечает Толмачёв.

Кроме того, поясняет юрист, если певице вернут квартиру, могут появиться и другие вопросы о фигурирующих в деле деньгах. В частности, о налогах.

«Там много нюансов, очень неприятных — особенно для наших звёзд и богатых людей», — резюмирует собеседник ИА Регнум.