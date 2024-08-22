Воцарение дронов на поле боя и поиски защиты от них стали чуть ли не главным двигателем современной военной мысли. В этом противостоянии щита и меча в ход идут самые разные решения. Часть из них — разработанные в России изделия — представили на завершившемся 16 августа международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

ИА Регнум

В рамках форума подписаны контракты на сумму более 500 миллиардов рублей, при этом ожидается, что российские войска получат более 500 образцов вооружений и свыше миллиона единиц средств поражения, сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев.

Особенностью форума в этом году стало то, что большую часть экспозиции заняли не перспективные образцы, существующие в одном-двух необкатанных экземплярах, а уже прошедшие проверку боем разработки.

Часть представленных вооружений направят в серию не через год-два-пять, а уже в ближайшие месяцы. И хотя некоторые новинки (например — защитные экраны на бронетехнике) выглядят не настолько глянцево, как разработки на европейских или ближневосточных выставках, но именно они сейчас являются нашим ноу-хау.

Из кустарных поделок энтузиастов, волонтёров и бойцов рембатов «экраны» постепенно превращаются в полноценный элемент защиты бронетехники. Появились разные варианты дополнительного бронирования для танков, лёгких бронемашин и автомобильного транспорта.

Испытания на трофеях

По итогам форума «Армия» стало известно, что Вооружённые силы получат партию танков Т-90М с комплектами активной защиты (КАЗ) Т09-А6-1 «Арена-М». Контракт был подписан с корпорацией «Уралвагонзавод».

Комплекс «Арена М» состоит из нескольких радиолокационных станций, задача которых — обнаружение и отслеживание противотанковых ракет и пусковых установок. При подлёте ракеты к танку навстречу ей выстреливает кумулятивный боеприпас. В результате противотанковая ракета взрывается на удалении от бронемашины, не нанося ей существенного урона.

Особую важность разработки приобрели на фоне активного применения в зоне СВО широкой линейки противотанковых вооружений, включая шведско-британские NLAW и американские Javelin.

Сегодня сочетание «решётка + КАЗ» — один из самых эффективных способов защиты бронетехники, рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Опыт показывает, что бронетехника и в городских боях, и в поле очень уязвима. Это глобальная тенденция. Сейчас продолжается операция израильской армии в секторе Газа, на раннем этапе которой не лучшим способом показал себя комплекс активной защиты Trophy, поэтому пришлось создавать экраны. У российского ВПК в этом плане есть преимущество, мы можем испытать разработки на самых современных образцах трофейных вооружений», — сообщил эксперт.

Ещё в начале января стало известно, что комплекс может быть адаптирован для борьбы с беспилотниками: об этом заявлял генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведём работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов», — отмечал Кашин.

В случае, если новинку успешно пустят в производство, новые танки смогут гораздо эффективнее противостоять дронам и ПТРК, сохраняя жизни экипажа.

Укол «Рапирой»

Дополнительное бронирование и экранирование техники можно отнести к пассивным методам защиты, призванным прикрыть каждую отдельную бронемашину. В то же время борьба с дронами и в целом прикрытие с воздуха — задача для средств ПВО.

Военные конфликты последних лет показали, что средства противовоздушной обороны зачастую неэффективны против беспилотников. Пуск одной зенитной ракеты обходится в разы дороже нескольких десятков дронов, а отдельная зенитка не в состоянии отразить атаку большого количества малых целей.

Ответом на угрозу с воздуха стал представленный на форуме «Армия» зенитный ракетный комплекс «Рапира-3».

ЗРК состоит из пусковой установки 80-мм ракет С-8, смонтированной на шасси бронеавтомобиля АМН-590 951 «Спартак». Эти ракеты уже активно применяются в качестве штатного вооружения для вертолётов и штурмовых самолётов — ими бьют по наземным целям. Ракеты изначально предназначены для залпового пуска, отличаются малыми габаритами и относительно небольшой ценой.

Для комплекса «Рапира-3» ракеты перепрофилировали под поражение воздушных целей. Дальность применения боеприпасов — от двух до четырёх километров. При этом по дронам могут применяться современные боеприпасы С-80ФП с программируемым подрывом.

Взрыватель в таком боеприпасе приводится в действие дистанционно, при приближении к цели на расстояние 10–20 метров. Грубо говоря, речь идёт о системе управления огнём (СУО), которая получает и анализирует параметры цели при помощи измерительных приборов. После этого система передаёт сигнал на подрыв боеприпаса, чтобы нанести цели максимальный урон.

Также на площадке форума была представлена и другая версия комплекса — «Рапира-2», вооружение которой состоит из пулемёта калибра 7,62 мм.

Уничтожить 40 целей

К числу новых «дронобоек», готовых к поставке в войска, можно также отнести комплекс «Панцирь-СМД-Е», являющийся глубокой модернизацией комплекса «Панцирь-С1». Однако в отличие от базовой модели «Панцирь-СМД-Е» не имеет на вооружении автоматических пушек. Также модернизированный ЗРК получил радар, предназначенный для отслеживания малогабаритных целей.

Вооружение комплекса составляет 12 транспортно-пусковых контейнеров с мини-ракетами ТКБ-1055, которые способны поражать цели на дальности от 500 до 7000 метров и на высоте от 15 до 5000 метров. Одновременно комплекс может отбивать атаку до 40 воздушных целей, что позволяет двум-трём ЗРК защитить стационарный объект или колонну бронетехники на марше.

«Именно колонны бронетехники или автомобильного транспорта сейчас являются крайне уязвимой целью для массированной атаки FPV-дронов. На отдельную цель противник, возможно, распыляться не будет, но колонна, движущаяся вблизи линии фронта, — серьёзная цель. Для защиты войск на марше нужны зенитные комплексы, которые идут вместе с бронетехникой, и модернизированный «Панцирь» — как раз то, что на фронте особенно пригодится», — отмечает Александр Михайловский.

Отдельные разработки, например модернизированный «Панцирь-СМ-СВ» (вариант ЗРК на гусеничном шасси), уже появились на фронте, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Ранее украинское командование осознанно сделало ставку на массированное производство беспилотников — в рамках проекта «Армия дронов». По различным данным, речь идёт о сотнях тысяч и даже о миллионах беспилотников различных типов.

Отчасти эта стратегия себя оправдала. Зимой-весной 2024 года ВСУ страдали от дефицита артиллерийских боеприпасов, и лишь массированное применение дронов помогло украинским войскам избежать развала фронта.

Однако на каждое действие находится противодействие. И уже сегодня российские войска получают различные методы защиты от угрозы с воздуха. Каким образом Киев планирует держать фронт после того, как против дронов найдётся противоядие, вопрос открытый.

Как бы то ни было, ключевой задачей российского ВПК остаётся насыщение войск новыми разработками в достаточном для отражения любых угроз количестве.