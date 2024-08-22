Во вторник, 20 августа, в Россию с плановым (это важно!) двухдневным визитом прибыл премьер Госсовета Китая Ли Цян. В Москве он сначала встретился со своим российским визави Михаилом Мишустиным, а затем с президентом Владимиром Путиным.

ИА Регнум

Глава государства в ходе встречи с Ли Цяном рассказал, что ему сообщили: главы правительств России и Китая обстоятельно обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, был подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие взаимовыгодной кооперации.

Также Путин добавил, что «у наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитанные на многие годы вперёд».

При этом некоторые российские эксперты усмотрели в плановом визите внеплановые задачи, прежде всего политического характера. Часть наблюдателей отмечала, что визит Ли Цяна в Москву синхронизирован с поездкой индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев: якобы Индия и Китай в четыре руки пытаются продвинуть миротворческий процесс, который сейчас, очевидно, не в интересах России. Об этом накануне заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, когда рассказывал о переговорном капкане, куда могла угодить наша страна — «при определённом стечении обстоятельств».

«А именно — ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», — писал Медведев.

То есть не Западом, а международным сообществом — Глобальным Югом во главе с Китаем. Неслучайно европейские партнеры так обхаживали китайцев в последнее время — там до сих пор считают, что товарищ Си является единственным мировым лидером, который может позвонить Владимиру Путину и убедить что-то сделать.

«Торговля между Китаем и Россией достигла рекордных высот в прошлом году, превысив плановый показатель в 240 миллиардов долларов. Россия стала чрезвычайно зависимой от китайского рынка, товаров и инвестиций с тех пор, как на неё наложили широкие международные санкции после вторжения на Украину», — утверждает американская CNN.

Однако такой сценарий маловероятен. Ни о какой игре в четыре руки с участием Нью-Дели и Пекина не может быть и речи — страны хоть и сотрудничают в рамках БРИКС и ШОС, но всё-таки остаются геополитическими конкурентами. В том числе в миротворческих вопросах.

В экспертных кругах обсуждалась тема, что мирный план Китая — те самые 12 пунктов — был, по сути, взят у Индии, которая просто не успела его оформить.

«Здесь есть определённая ревность и даже конкуренция мирных инициатив», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Все прекрасно понимают, что страна, официально назначенная посредником (или считающаяся таковой), наберет огромное количество рейтинговых очков в гонке за пост лидера Глобального Юга.

В то же время в Пекине понимают, что сейчас не время для мирных переговоров.

«Китай запустил миротворческий процесс вместе с Бразилией, но он достаточно абстрактный, без конкретики — за всё хорошее против всего плохого. Китай выжидает, когда наступит определённость в зоне проведения СВО», — рассказывает ИА Регнум глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Не случайно их 12 пунктов не столько об Украине, сколько о правилах сосуществования в многополярном мире. А поскольку переговоры о завершении конфликта на Украине (когда для них придёт время) будут иметь глобальный характер и на них фактически станет формироваться новая система международных отношений, Пекину важно, чтобы в основу этих переговоров были положены именно китайские принципы.

В целом Пекин сейчас вообще не заинтересован продавливать Россию в вопросах, не имеющих для Китая особой важности — например, в нефтяных. Принуждать Россию к невыгодному для неё миру — значит испортить с ней отношения. Причём испортить ради тех, кто улучшать отношения с Пекином не намерен.

«В Китае поняли, что им придётся конфликтовать с западным миром — договориться, как надеялись там многие, не получится. Придётся плотно взаимодействовать с Москвой. В итоге сейчас практически все члены Политбюро ЦК КПК уже побывали в России», — говорит Алексей Мухин.

По всей видимости, сигналы об однозначном курсе США на сдерживание Китая (причём вне зависимости от того, кто победит на выборах в ноябре) всё-таки дошли до Пекина.

В то же время Китай обозначает некоторые акценты свой политики.

«Слишком давить на Москву с целью заставить принять идею переговоров Пекин не будет. Но он, с другой стороны, заинтересован в том, чтобы не было никаких разговоров о ядерных угрозах — и тут их позиция совпадает с американской», — говорит Елена Супонина.

Возможно, эти аспекты имеют отношение к сообщению посольства США в Киеве, предупреждающего о подготовке Москвы к нанесению масштабного удара по административным объектам на Украине. Однако если этот удар и состоится, он вряд ли будет ядерным.

Таким образом, главной целью визита действительно была экономика — с учётом политических аспектов, конечно же. В условиях ужесточения американских санкций Москва и Пекин могли обсуждать меры их обхода (несмотря на то, что, по словам Михаила Мишустина, 95% взаимных расчетов осуществляются в рублях или юанях), а также способы развеять страхи китайского частного бизнеса, опасающегося работать на российской территории.

После Москвы Ли Цян полетит к еще одному своему союзнику — Александру Лукашенко, в Белоруссию.