Утром 20 августа российские СМИ опубликовали фотографию американских наёмников в Курской области — членов ЧВК Forward Observations Group (FOG). «The boys in Kursk», — гласила подпись под снимком, что можно перевести как «Парни в Курске» (Курской области).

ИА Регнум

На снимке, который появился в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) еще 16 августа, видны три наёмника на фоне бронемашины HMMWV. На форме наёмников — синие опознавательные ленты, лица скрыты. Но одного из них удалось быстро идентифицировать.

По данным RT, в центре фото — основатель FOG Деррик Бейлс. Его узнали по модифицированной винтовке M4A1, а также по характерной татуировке с черепом на правой руке.

Сообщается, что инструкторы FOG начали работу с ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине, а сам Бейлс засветился на Украине в 2021 году — делал фотографии с боевиками «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Журналисты из Vice идентифицировали одного из боевиков — им оказался Владимир Лапаев, известный под позывным Балак.

Тогда, в 2021 году, компания Бейлса ещё позиционировалась как бренд военного снаряжения. Спустя год, уже после начала СВО, российские СМИ сообщали, что Балак сам стал членом американской ЧВК. Впрочем, другие источники указывали, что Лапаев — посредник, помогающий украинцам вербовать иностранных наёмников.

После публикации изображения временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД России. В министерстве иностранных дел пояснили, что ей был заявлен решительный протест в связи с «провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации».

Подобные действия, подчеркнули в МИД, идут вразрез с утверждениями Белого дома о якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, «и со всей очевидностью доказывают вовлечённость США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского».

«Кроме того, чётко дано понять, что все иностранные «специалисты» и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооружённых сил Российской Федерации», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Отказать в обмене

21 августа председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой исключить иностранных наёмников ВСУ из процедуры обмена пленными.

«Наёмники, взятые в плен, уличённые в совершении преступления, когда их преступления будут доказаны судом, не могут быть обменяны. Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена», — сказал он на пресс-конференции.

СПЧ выступает за то, чтобы все попавшие в плен наёмники, чьи преступления будут доказаны, пожизненно находились в заключении. Совет выступит с такой инициативой и предложит варианты соответствующего нормативного акта.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова объяснила инициативу СПЧ.

«Иностранных наёмников нужно исключать из обменного процесса, у нас достаточно обменного фонда, и мы можем менять наших пленных на украинцев», — заявила Ахмедова на пресс-конференции Совета по правам человека.

Член СПЧ напомнила о судебных процессах в Донецке в 2022 году, когда иностранным наёмникам вынесли приговоры — смертная казнь. По мнению Ахмедовой, если бы тогда хотя бы одного из них казнили, то в наши дни не было бы такого количества наёмников в Курской области. Как пояснила главный редактор ИА Регнум, их включили в списки обмена — и они скоро вернулись в ряды ВСУ.

«Раз уж так, давайте не будем их менять, пусть получают пожизненно за все преступления, которые они совершили <…>, пусть гниют тут, раз уж пришли», — добавила Ахмедова.

Собрали тех, кто ненавидит русских

Организовавший эвакуацию односельчан житель Гуево Суджанского района Юрий Сухоруков рассказывал ИА Регнум, что основную массу вторгавшихся в Курскую область сил ВСУ составляли не украинцы, а наёмники: «Ребята, с которыми я говорил, слышали польскую, французскую, английскую и немецкую речь».

Он сообщил, что в один из дней в 7 утра при проезде через блокпост наёмники расстреляли машину, погиб молодой парень из Гуево, а по дороге на Куриловку расстреляли молодую девушку с маленьким ребёнком.

Сухоруков полагает, что убивают они, потому что получают от этого удовольствие.

«Было несколько случаев, когда к нам заходили украинские теробороновцы — они более лояльно относились к мирному населению. Лояльнее немцев, поляков, французов. А украинцы заходили и давали людям уйти от наёмников. Прямо говорили: если придут «эти», мы ничего не сможем сделать», — рассказал он.

Еще один собеседник агентства, спасший военкора Евгения Поддубного Николай Рыльский, также сообщил, что наёмники вели себя крайне жестоко и кровожадно, убивали мирных людей.

«Моего друга Сашу взяли в плен вместе с супругой. Связали руки стяжками. Руки и ноги начали синеть, тогда стяжки ослабили. Говорят: сиди здесь, пока мы не уйдём. Потом разрезали стяжки, отпустили. Это были ребята из Одессы, украинцы. Вы нам не нужны, говорят. А у другого моего товарища, мне рассказали, убили двух женщин и вскрыли им животы — это были поляки», — сказал Рыльский.

Еще 12 августа российские СМИ опубликовали предоставленное ЦОС ФСБ видео допроса пленного военнослужащего десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого. Тот рассказал не только о подготовке ко вторжению в Курскую область, но и о том, что во вторжении принимали участие наёмники, а сам он слышал в рации «какую-то белиберду».

О наёмниках сообщало и Минобороны России. В сводке от 10 августа говорилось об уничтожении 15 иностранных боевиков на южной окраине Суджи.

При этом ещё 8 августа в аккаунте The Dead District в соцсети Х появились два ролика. В первом из них было запечатлено, как украинские военные ведут миномётный огонь. Во втором — украинские солдаты в укрытии.

«Грузины в Курской Народной Республике», — было подписано первое видео.

«Грузины вместе с украинцами в Курске (Курской области. — Прим. ред.)», — гласила подпись под вторым.

Американское издание The Warzone сообщило, что в боях участвует «Грузинский легион» (запрещённая в РФ террористическая организация). При этом знакомый с обстановкой источник издания сообщил, что всего в боях в регионе принимают участие около 120 боевиков организации.

Через два дня боевик этого подразделения засветился и на видео, снятом в Порозе, что в Белгородской области. Туда украинские боевики зашли на время и вышли, не дожидаясь, пока их выбьют ВС РФ. Ещё одна попытка вторгнуться в этот регион России обернулась для украинских военных и наёмников большими потерями. Но «дикие гуси» всё равно летят на Украину, чтобы присоединиться к ВСУ.

При этом ряд наблюдателей указывает, что далеко не случаен состав украинских сил вторжения: 80-я одшбр, 82-я одшбр и 22-я омбр, а также формирования наёмников и националистов вроде 14-го полка БПЛА, созданного на основе запрещённой в РФ группировки С14.

Боевики бригад, штабы которых находятся во Львове и Черновцах, националисты и наёмники не склонны щадить местное население и осторожничать. Ответа для родных регионов они не страшатся, поскольку на Западную Украину «прилетает» реже. А наёмники и националисты и вовсе не считают русских людьми.

За идею или за деньги

Звериную жестокость грузинских наёмников их сторонники пытаются объяснить местью за военные конфликты, проигранные Грузией России и союзникам.

«Мы, «Грузинский легион»*, российских солдат в плен ни в коем случае брать не будем, так же как и кадыровцев. Ни один человек в плен не попадёт», — заявлял в интервью в начале апреля 2022 года командир подразделения Мамука Мамулашвили.

Тогда в Сеть попало видео, как боевики его подразделения перерезают горло раненым российским солдатам.

Ещё одними «воинами рессентимента» являются поляки, не простившие России разделов Польши. В июле польские СМИ сообщали о гибели на фронте Томаша Марцина Сенкалы, который был ликвидирован в ЛНР.

Политическими мотивами оправдываются и некоторые другие наёмники.

«Некоторые ненавидят коммунистов, а для них коммунисты — это русские. <…> [Приезжают] отомстить за то, что Россия сделала их государствам. Например, колумбийцы. Колумбийцы воюют с ФАРК, картелями. А их тренируют спецслужбы России, начиняют их оружием, тренерами, научили их минному делу. Парни, которые воевали там, рассказывают, что они приехали сюда возвращать долг кацапам», — рассказывали в октябре 2022 года командиры подразделения «Карпатская Сечь», в составе которой воевало много иностранцев.

По словам украинских командиров, в их подразделении были граждане Мексики, Панамы, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Испании, Франции, Португалии, Туниса. Были ещё представители Чили и Боливии.

Правда, в историю «благородной мести» верят далеко не все. В феврале 2024 года, комментируя смерть очередного наёмника из Колумбии, историк и политолог Лев Вершинин, специализирующийся в том числе на Южной Америке, указывал другие причины, по которым колумбийцы так представлены среди наёмников.

«Непропорционально большое количество сдыхающих на совершенно чужом для них Восточном фронте колумбийцев объясняется не тем, что в Колумбии любят наци. Всё куда проще: по заказу кураторов из ЦРУ боссы картелей отправляют в помощь бандеровцам своих боевиков, в основном чем-то проштрафившихся. Смывать кровью.

В общем, подобное к подобному, и всем прямая выгода. И ЦРУ, и боссам, сбрасывающим шлак, и даже дохлым, потому что дома так легко не отделались бы, там свои правила…» — пояснял Вершинин.

К тому времени было несколько сообщений о чуть ли не бунтах колумбийских наёмников, которые протестовали против того, что к ним в украинской армии относятся «как к собакам».

Что же касается «Карпатской Сечи», то летом 2024 года в Чехии стартовал суд над бывшим боевиком этого подразделения — наёмником Филипом Симаном, которого обвиняли не только в том, что он поехал воевать на Украину без разрешения властей Чехии, но и в том, что мародёрил в Буче. Симан мародёрство признал.

Особняком среди наёмников стоят американцы и британцы.

Первая волна таких наёмников ехала на Украину, надеясь за деньги поучаствовать в «сафари на людей». Некоторые из них, как, например, сын члена британского парламента Хелен Грант — бывший морпех Бен Грант, — оправдывали всё желанием «помочь Украине». Но нанесённый в марте 2022 года удар по Яворовскому полигону многих из них отрезвил. А те, кому не хватило удара, были шокированы отсутствием дисциплины на передовой, о чём в мае того же 2022 года писало издание The Washington Post.

Охотники за лёгкой наживой сменились на профессиональных военных. Среди последних есть медийные лица, как сержант 3-й пехотной дивизии армии США Александр Святов. В интервью СМИ он заявил, что его не уволили со службы, но не объяснил, как получается, что он с начала СВО воюет в составе ВСУ. Но большая часть таких военных — непубличны. Это персонал РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и других высокотехнологичных вооружений, переданных Западом Украине.

На днях ожидается появление на фронте и переданных Западом истребителей F-16. При этом 12 августа находившийся с визитом в Киеве сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил украинцам не ждать, пока их военные лётчики хорошо овладеют западной техникой.

«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — заявил Грэм, пообещав, что непременно займётся этим вопросом.

«Я попрошу президента Байдена: «Прежде чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение (на участие в боевых действиях на Украине. – Прим. ред.) было выдано», — отметил Грэм.

Примечательно, что во время этого визита он также с восторгом прокомментировал вторжение украинских военных и наёмников в Курскую область.

Обменянный наёмник глумится над убитыми

Один из самых известных отсидевших в российской тюрьме и вернувшихся на фронт наёмников — британец Эйден Эслин. Он попал в плен в апреле 2022 года в Мариуполе, в сентябре его обменяли. Перелёт Эслина и другого наёмника Шона Пиннера из России в Эр-Рияд, где проходил обмен, организовал российский бизнесмен Роман Абрамович. Как утверждали британские СМИ, в пути он подарил наёмникам iPhone, а также накормил стейками и тирамису.

Но в Британии Эслин не задержался. Уже в ноябре 2022 года он заявил о намерении вернуться на Украину. 9 марта 2023 года появилось видео боёв с участием Эслина из-под Артёмовска. 15 февраля, когда стало известно о гибели бойца российской бригады «Восток» Андрея Анри Рахова, Эслин поглумился над этим.

«Скатертью дорога, по крайней мере его тело будет использовано для компоста с землёй», — написал наёмник в соцсети Х.

При этом подобной храбрости и «казацкого духа» Эслин в плену не демонстрировал. Напротив, старательно на камеру выводил гимн России.

20 августа наёмник поглумился над памятью Дарьи Дугиной, вторую годовщину гибели которой отмечали в этот день. Он репостнул заявление посольства России в Южноафриканской Республике и прикрепил к нему фото детской модельки скелета, написав на упаковке «Дарья Дугина».

Когда в комментариях ему напомнили, как он пел гимн России, Эслин пригрозил поиздеваться над российскими военнопленными. «Дайте мне пару дней, и у меня будет один из русских, поющий гимн Украины со мной», — бахвалился наёмник.

Эслин — живое свидетельство того, что отпущенный по обмену наёмник — неблагодарная кровожадная тварь, который не ценит милостивого обращения с ним.

Тем временем Украина решила упростить наёмникам жизнь. 20 августа Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, который позволяет им и их родным получать вид на жительство и иммигрировать, даже если документы просрочены.

*Запрещённая в РФ террористическая организация.