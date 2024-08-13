С 6 августа потери ВСУ на курском направлении превысили 2 тысячи человек, сообщило Минобороны России 13 августа. За это время также уничтожено более 300 единиц техники противника, отметило ведомство.

ИА Регнум

Только за минувшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 420 человек, были пресечены прорывы мобильных групп противника, отметили в ведомстве. В ходе зачистки освобождённого населённого пункта Озерки было уничтожено до 15 боевиков ВСУ, шестерых взяли в плен.

Также в Минобороны сообщили, что организована доставка дополнительных сил и средств в Курскую область для наращивания группировки войск и формирования резервов.

На защиту Курской области встала вся Россия, заявил 13 августа врио главы региона Алексей Смирнов. Противник уже понял, что ему не удастся сломить жителей области, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

«Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных. В первые, самые сложные для нас дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное — моральную поддержку», — отметил врио губернатора.

Мощную поддержку региону оказывает федеральный центр, работу контролирует лично президент Владимир Путин, подчеркнул Смирнов.

«Под оккупацией противника находятся 2 тысячи человек»

Вооружённые силы Украины контролируют 28 населённых пунктов в Курской области, заявил 12 августа в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным врио главы региона Алексей Смирнов.

«Противник контролирует 28 населённых пунктов в Курской области, глубина проникновения — 12 километров, а ширина фронта составляет 40 километров. Под оккупацией противника находятся 2 тысячи человек, о судьбе которых мы ничего не знаем. 180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тысяча человек», — сообщил Смирнов.

ИА Регнум Вторжение ВСУ в Курскую область

В Курской области, как и в соседних приграничных регионах — Белгородской и Брянской областях, — в ночь с 9 на 10 августа был введен режим контртеррористической операции. Эвакуация жителей проводится из Суджанского, Большесолдатского, Льговского и Кореневского районов Курской области и Краснояружского — Белгородской.

На Белгородчине, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, ситуация в последнее время резко ухудшилась из-за обстрелов со стороны ВСУ. Участились атаки дронов, обстрелы приграничной территории из ствольной артиллерии и минометов, в регионе растет «социальное напряжение».

Шебекино — один из наиболее пострадавших городов области, эвакуация из него продолжается. По словам Гладкова, город покинули около 50–70% жителей.

«Киев выполняет волю западных хозяев»

Заслушав доклады, глава государства назвал причины, толкнувшие командование ВСУ на наступление в Курской области. Прежде всего, отметил Путин, ситуация в регионе показывает, почему Киев отказался от мирных переговоров с Москвой, в том числе и от мирных инициатив посредников.

«Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель — а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению Донбасса и Новороссии и улучшить свои переговорные позиции. ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации, а темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза», — подчеркнул президент.

Несмотря на то что ВСУ наступлением пытаются создать выгодные условия для переговоров, но никаких переговоров с людьми, «которые бьют по мирным людям и создают опасность объектам ядерной энергетики, быть не может», сказал Путин.

Среди других целей Киева, выполняющего «волю западных хозяев», президент назвал попытку разрушить сплоченность российского общества и подчеркнул: противнику это не удалось.

«Запад воюет с РФ руками украинцев, заявил Путин. Потери ВСУ драматически увеличиваются, в том числе среди элитных подразделений», — резюмировал глава государства.

Перед соответствующими ведомствами и силовыми структурами он поставил задачу выбить противника с российских территорий и укрепить охрану госграницы, а также обеспечить в приграничье режим КТО.

По словам Путина, атакам может подвергнуться не только Курская, но и Брянская область: руководство этого региона он призвал к бдительности, несмотря на то, что «сегодня там все спокойно».

В то же время правительство занимается поддержкой жителей Курской области, о чем президенту доложил первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Среди мер поддержки — эвакуация населения; единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека, а также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тыс. рублей; выплаты при полной или частичной утрате жилья и родственникам погибших; бесплатная связь в районах, страдающих от обстрелов.

Путин поддержал решение о введении моратория на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам в Курской области, а в перспективе — и в Белгородской.

Умышленные удары по мирным гражданам

Ситуацию в Курской области прокомментировали и в Следственном комитете РФ. В докладе официального представителя ведомства Светланы Петренко сказано о том, что СК фиксирует целенаправленные преступления ВСУ против гражданского населения.

«Украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. Украинский оператор FPV-дрона, который в режиме реального времени видит все, что окружает управляемый им летательный аппарат, умышленно направил его на машину скорой помощи в городе Судже.

При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Журналист Евгений Поддубный, выполнявший свои профессиональные обязанности, стал целью ВСУ и получил ранение, несмотря на то, что не имел при себе оружия. И это лишь некоторые примеры», — сообщила Петренко.

Известны и фигуранты дела: командиры двух подразделений ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которые подозреваются в совершении теракта, убийствах и покушениях на убийство.