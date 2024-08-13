Днём 7 августа житель Курска Николай Ишков, как и многие жители области, с тревогой читал новости в Telegram-каналах. Увидел обращение настоятеля Свято-Троицкого храма из Суджи отца Евгения, под звуки «прилётов» рассказавшего, что украинские военные стреляют по мирным людям. Некоторых удалось укрыть в храме, но еды и воды было крайне мало.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В ту минуту Николай понял, что не останется в стороне — нужно срочно что-то делать. Тем более находился он недалеко от церкви, где прятались люди.

«Позвонил другу, быстро поговорили. Загрузили целую машину и поехали прорываться туда на свой страх и риск», — рассказывает Ишков ИА Регнум.

Но одной поездкой дело не кончилось. Мужчина не только развозил гуманитарную помощь по приграничью, но и лично эвакуировал людей из опасных регионов, отвозил их в Курск. Занимается он этим каждый день уже неделю.

Из одного села удалось вывезти четырех человек — пожилую пару и их взрослых детей, из другого — забрать нескольких ребят, которые были в деревне у бабушки, вспоминает собеседник ИА Регнум.

Да, иногда было страшно, признаёт Николай. Больше всего они с другом опасались украинских дронов.

«Но времени не было, нужно было ехать и забирать людей, пока не поздно», — делится мужчина рецептом победы над страхом.

Сил и энергии также придавало то, что люди сплотились, не остались равнодушными к человеческому горю. Николай вспоминает, как разместил сообщение: «Готов оплатить жильё пяти-шести семьям». Реакция людей его приятно поразила: многие куряне начали писать, что готовы пускать людей к себе бесплатно.

«Кто-то уехал из города, писал, что у него осталась квартира — пожалуйста, можете заселяться. Другие были готовы предоставить дачу. Люди проявили невероятную солидарность», — отмечает мужчина, добавляя, что жители области покупают и везут продукты в пункты временного размещения, находят жильё для переселенцев, координируют и распределяют помощь.

«Думаю, примерно каждый второй пытается быть полезным. Мне прямо радостно за наш русский народ. Аж до мурашек», — признаётся Ишков.

Незапланированные пункты временного размещения

Боевые действия в приграничных районах Курской области затронули тысячи мирных жителей. Многие из них оказались под обстрелами, не имея возможности бежать, или в спешке спасали жизни, не успев собрать даже тревожный чемоданчик.

На помощь вынужденным переселенцам в Курске пришли тысячи волонтеров, а в целом поддержку беженцам оказывают миллионы россиян.

Волонтёр Елизавета Галуцких сейчас буквально живёт в курских ПВР, помогая прибывающим в пункты курянам. Причём буквально за несколько дней у Елизаветы организовалась целая команда добровольцев — около 300 человек, занятых на постоянной основе.

Команду никто специально не собирал, образовалась она спонтанно, рассказывает Галуцких ИА Регнум. С 7 августа волонтёры-добровольцы организуют сборы средств для пострадавших, помогают всем, чем могут. «Трагедия объединила людей разных возрастов, национальностей и социального статуса», — подчёркивает волонтёр.

В Курске сейчас трудятся сотни энтузиастов и социальных координаторов: закупают для пострадавших вещи первой необходимости, обеспечивают их жильём, собирают деньги, рассказывает ИА Регнум волонтёр, пресс-секретарь регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Курской области Иван Хоров. Благодаря их активности и энтузиазму получилось развернуть новые ПВР, которые даже не планировалось открывать.

«Мы ездим в Курчатов, отвозим гуманитарку. Мои ребята ездят под Суджу, в Фатеж, работаем в областной больнице, — рассказывает Хоров. — Люди, конечно, — большие молодцы: и это самые простые, обычные люди».

Но помощи много не бывает, потребность в поддержке пострадавших всё равно остаётся большой, говорят собеседники издания. По словам Галуцких, нужны и деньги, и новые поставки гуманитарной помощи. «У нас очень большой поток людей, — отмечает Елизавета. — Мы помогли уже более 5 тысячам человек, но каждый час приезжают новые люди».

Люди просто не знают, где им могут помочь

Сегодня большинство людей из опасных районов области эвакуированы — вывезли тех, кто согласился уехать, говорит Иван Хоров. Но всё равно остаются куряне, до которых помощь ещё не дошла. При этом некоторые попросту не знают, что в городе открыты пункты временного размещения, не понимают, где можно получить поддержку и помощь.

«Нужно улучшить работу по оповещению населения, — уверен Николай Ишков. — На эмоциях, в состоянии неразберихи люди не знают, как могут получить медицинскую и гуманитарную помощь».

Сам Ишков постоянно следит за информационной повесткой, читает новости, смотрит видео, но признаёт, что даже ему тяжело получать полную и, главное, правдивую информацию — противник часто пытается использовать фейки, чтобы вызвать панику и взбудоражить людей.

Иногда качественно помогать беженцам мешает бюрократия, отмечает Иван Хоров. Привыкшие работать по старинке чиновники не могут быстро перестроиться в условиях чрезвычайной ситуации. Впрочем, считает собеседник ИА Регнум, дело постепенно налаживается, процессы ускоряются. Но всё равно остаётся много проблем, которые нужно решать уже сегодня.

«Сейчас важно всё, все направления работы. Мы оказались в ситуации, когда пытаемся помочь друг другу выжить», — резюмирует Хоров, добавляя, что любой вклад в дело помощи людям ценен и полезен.