Вечером 7 августа, после того как в село Гуево Суджанского района Курской области попытались прорваться украинские войска и оставаться было небезопасно, местный житель Юрий Сухоруков решил организовать эвакуацию. Рассказал людям о своём плане, собрал около 70 человек. Ночью через леса и поля они вышли к реке Псёл.

Илья Питалев/РИА Новости

Там их уже ждали знакомые Юрия и несколько лодок, на которых людей переправили через реку. А у села Нижнемахово жителей Гуево рассадили по машинам и отвезли в Курск. Доехали быстро и благополучно.

«Хочу выразить глубокую благодарность людям, организовавшим эту эвакуацию. Низкий вам поклон до земли!» — пишет один из жителей Курской области, добавляя, что среди вывезенных Юрием людей были и его родственники.

Подобных историй — незаметного, но необходимого в нынешней ситуации героизма, — множество.

«Хочу выразить огромную благодарность всем ребятам, которые вывозили и продолжают вывозить людей из этого кошмара. Нас с семьёй вывез человек вечером 9 августа, в ужаснейшей обстановке. Это люди с большой буквы — с огромным сердцем, невероятной храбрости! Вы настоящие герои!» — благодарит курянин Павел Михайлов.

«Выражаю безграничную благодарность Светлане Деревягиной, которая вывезла моих маму и сестру. Светочка, низкий поклон тебе и спасибо, спасибо, спасибо!» — пишет Марина Гусева.

Еще одна жительница области, Анастасия Мироненко, благодарит волонтёра Яну, которая помогла эвакуировать её бабушек из хутора Колмаков Махновского сельсовета, а также Андрея Мануйлова. Ворвавшиеся на территорию хутора украинские войска стреляли в деда Анастасии: Андрей оказал первую помощь раненому мужчине и отвёз в безопасное место.

Помогают вещами и зовут к себе

Тем, кого удалось эвакуировать, помогают люди со всей России. В соцсетях организованы сообщества, где россияне предлагают прислать одежду, детские вещи, коляски и всё необходимое нуждающимся.

Илья Питалев/РИА Новости

«Могу помочь вещами для мальчика. Есть размеры от года до четырёх лет. Вещи практически новые, некоторые даже не носили. Вещей много — от обуви до зимней одежды. Опубликуйте, пожалуйста, не анонимно! Пришлю почтой, только скажите, куда», — пишет Надежда Астахова из Кемерово.

«Есть детские вещи на 1,5–2 года, женские вещи 42-го размера. Вышлю почтой», — сообщение Лидии Михайловой из Санкт-Петербурга.

Отдельное направление в сообществах и Telegram-каналах — предложения приютить у себя выехавших из приграничья людей. Всегда на безвозмездной основе. В канале «Разместим», который за сутки набрал более 5 тысяч подписчиков, пишут люди со всей страны. Указывают тип жилья, количество спальных мест и срок проживания.

Большинство постов — от жителей Курской области, но есть сообщения и из других регионов.

«Двухместные апартаменты-студия в огромном парке. Апартаменты около 20 м², нет кухни (но можно организовать конфорку). Можно поговорить о трудоустройстве с администрацией парка, там бывают нужны горничные, администраторы и так далее», — предлагает Антон из Калужской области.

Жительница Екатеринбурга Елена зовёт к себе в частный небольшой дом с отоплением и водоснабжением, двумя отдельными спальнями, гостиной и кухней. Елена готова принять людей в том числе с домашними животными.

Практически каждую минуту в канале появляются новые посты.

Организованная эвакуация

Вечером 10 августа в МЧС сообщили, что из приграничных районов Курской области эвакуированы более 76 тысяч человек. А уже 11 августа заместитель директора департамента информационной политики ведомства Артём Шаров отметил, что за минувшие сутки около 8 тысяч жителей эвакуировались самостоятельно.

Из них более шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения на территории области и в других субъектах страны. Всего развёрнуты 60 пунктов в восьми регионах России. В ПВР с людьми работают специалисты, а также психологи регионального управления.

По словам мэра Курска Игоря Куцака, с каждым днём поток прибывающих в ПВР растёт. В городе открылись пункты гуманитарной помощи. В регионе находится министр транспорта России Роман Старовойт. Его ведомство помогает организовывать безопасную эвакуацию жителей.

Также МЧС развернуло в Курске палаточный городок на 100 человек, покинувших приграничные районы из-за атак украинской армии. Организовано питание и медицинское обеспечение.

В то же время врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что поручил главе Беловского района ускорить решение оперативного штаба об эвакуации с указанной территории.

Смирнов также напомнил, что в Курске объявили режим ракетной опасности. Врио главы региона опроверг слухи о панике в городе, уточнил, что недостоверную информацию распространяют украинские спецслужбы. Врио главы региона добавил, что ситуация в Курске находится под контролем.

Помощь всеми возможными способами

Мирное население приграничных территорий может получить бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн — в рамках единого федерального Telegram-чата «КСВО. Разговор с психологом».

Организовали чат Комитет семей воинов Отечества и фонд «Социальная сфера». Жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий могут получить развернутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям от команды медицинских психологов проекта.

Общение в чате происходит анонимно.

«Штаб Комитета семей воинов Отечества в Курской области работает на территории региона, федеральный штаб КСВО занимается сбором гуманитарной помощи пострадавшему мирному населению. Наша задача сегодня — помогать нашим людям, нашим бойцам, их семьям. И мы делаем это всеми возможными способами», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.