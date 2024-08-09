В Курской области уже двое суток действует режим чрезвычайной ситуации. С пятницы, 9 августа, он наделён федеральным масштабом. В Курске развернули штаб помощи и склад, куда со всей России поступает гуманитарная помощь для эвакуированных из небезопасного приграничья людей.

ИА Регнум

Эвакуацией населения заняты все: местные власти, «Общероссийский народный фронт», Центральное казачье войско и, конечно, добровольцы. Последние, рискуя собственными жизнями, вывозят из обстреливаемых деревень и посёлков стариков и детей.

Глава Курской общины мусульман, член Общественной палаты Курской области VII состава Иса Салимсултанов записал видео, в котором обратился «ко всем, независимо от нации и вероисповедания», с просьбой помочь мирным жителям, эвакуированным из мест боевых действий, в том числе из Суджи.

Салимсултанов лично объезжает посёлки области. Во-первых, чтобы помочь выехать тем, у кого нет возможности сделать это самим, рассказал он ИА Регнум. Во-вторых, даже если человек откажется уезжать, ему понадобятся продукты: в машине у Салимсултанова — запас воды, муки, масла и различных круп.

«Многие не хотят уезжать, особенно пожилые люди. Даже несмотря на обстрелы. У них жильё, скот… Мы нашли способ, которым можно попытаться уговорить: сказать, что всё это быстро закончится, побудете пару дней в городе — и обратно. А если говорить, что в ваш дом может прилететь снаряд — люди ни в какую не соглашаются ехать», — рассказал собеседник ИА Регнум, добавив, что задача — вывезти максимальное количество людей.

Тех, кто согласился, отвозят в пункты временного размещения в Курске — их в городе восемь. При этом некоторые куряне лично принимают земляков, расселяют в собственных квартирах. Семья Салимсултанова тоже приютила несколько человек.

«Никого из уехавших в Курске на произвол судьбы не бросают. Наша администрация прилагает огромные усилия, расселяет людей в том числе в университетских общежитиях», — сообщил глава Курской общины мусульман.

Также он пообещал объявить сбор средств для пострадавших людей: многие срывались с места в чём были, поэтому очень нуждаются в помощи.

В целом же помогает региону вся страна. Москва и Санкт-Петербург отправили в Курск врачей для помощи пострадавшим мирным жителям и военным. Эвакуированных детей предложили разместить в пансионатах и домах отдыха Ленинградская, Смоленская, Орловская области. Поддержку и любую необходимую помощь курянам пообещали главы Тамбовской, Ульяновской, Белгородской (также в эти дни страдающей от обстрелов), Брянской и других областей.

Машины под ударом

С начала украинской атаки, за трое суток, известно как минимум о четырех погибших и 66 пострадавших мирных жителях. Травмы получили восемь детей.

В Telegram-каналах и сообществах «ВКонтакте» Курской области, и особенно Суджи — наиболее пострадавшего города, — появляются сотни сообщений о FPV-дронах, атакующих частные жилые дома и автомобили, на которых люди пытаются покинуть зону боёв.

Накануне стало известно о двух трагедиях: атаке дрона по карете скорой помощи неподалеку от Суджи и обстреле машины семьи, которая пыталась выехать в безопасное место.

В автомобиле скорой помощи ехали трое: фельдшер Александр Чекалин, водитель Александр Никитичев и врач Дарья Конова — единственная, кто выжил. Её коллеги погибли на месте.

В беседе с ИА Регнум её сестра Ирина рассказала, что бригада скорой отправилась в горячую точку добровольно: младшую сестру, 25-летнюю Дарью, Ирина безуспешно пыталась отговорить перед выездом. Сейчас Дарья находится в Курской областной клинической больнице с несколькими ранениями, она достаточно слаба, чтобы пообщаться с журналистами.

Приехавшая к ней Ирина рассказала также, что при них привезли в больницу и раненого военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного — его автомобиль накануне ночью тоже атаковал украинский дрон.

Другой жуткий случай: украинские военные расстреляли в упор беременную девушку. Муж погибшей Артём Кузнецов рассказал журналистам о трагедии. Его семья — жена Нина, маленький сын Матвей, он и тёща — пыталась выехать из Суджи на двух автомобилях. Под огонь попал тот, в котором ехали Нина, её мать и ребёнок.

По словам Кузнецова, на подъезде к трассе Куриловка — Гончаровка из кустов по ним начали стрелять, он видел украинского военнослужащего с автоматом. Сначала тот открыл огонь по машине, в которой ехал сам Артём, затем — по второй, которую вела Нина. Девушка потеряла сознание и врезалась в машину мужа.

Тяжело раненую жену Артём привез в больницу, но врачам не удалось спасти женщину. Нина была на втором месяце беременности. Сын Матвей тоже пострадал, но сейчас его жизни ничего не угрожает: почти двухлетний мальчик находится в больнице с осколочным ранением.

Еще один мирный житель — водитель микроавтобуса — погиб от удара дрона, выезжая из приграничного Рыльска.

Неслучайные жертвы

Украинские околовоенные Telegram-каналы накануне вечером распространили видео с беспилотника в Курской области. В ролике видно, что он ведёт неизбирательную стрельбу по любым объектам — очевидно гражданским.

Жители села Дарьино рассказывают, что атаковавшие село беспилотники летели так низко, насколько возможно, буквально задевая крыши домов и сараев. Попутно стреляли по окнам, машинам на трассе и автозаправкам.

Глава СПЧ России Валерий Фадеев в пятницу заявил, что нападение на Курскую область должно быть на международном уровне признано террористическим актом.

«Сейчас я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Мирные жители, погибшие при атаке украинских военных, не были случайными жертвами, подчеркнул он: это было преднамеренное массовое убийство, которое совершил киевский режим.

Терактом действия ВСУ ранее называла и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Куряне тем временем присоединяются к народной дружине Центра военно-патриотического воспитания Курской области «Патриот», рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, сейчас участники добровольной народной дружины работают по нескольким направлениям, в частности помогают эвакуировать жителей приграничных территорий в безопасные места на бронированных автомобилях. Смирнов пообещал, что гуманитарной помощью и предметами первой необходимости обеспечат всех нуждающихся.

Дружина организует патрулирование и доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от атак ВСУ.