Премьер-министр Армении Никол Пашинян расширил свою повестку борьбы с Россией — с настоящего на прошлое. В новом учебнике истории страны для 8-го класса добавлен фрагмент об «оккупации Восточной Армении со стороны России».

ИА Регнум

«Оккупация» состоялась по итогам Русско-персидской войны 1826–1828 годов. Тогда никакого армянского государства не существовало уже многие сотни лет, а населенную армянами территорию делили турки и персы. Собственно, иранскую часть (или Восточную Армению, состоявшую из Эриванского и Нахичеванского ханств) Россия по итогам войны с Персией и «оккупировала».

Только вот находившиеся в Персии армяне восприняли это как освобождение, начали массово переселяться на перешедшую под контроль Российской империи историческую родину. Ехали все, включая представителей персидской знати, купечества и даже чиновников армянского происхождения — что, в свою очередь, и привело к трагическому убийству посла России в Персии Александра Грибоедова.

Неудивительно, что в Москве возмутились подобной интерпретацией истории.

«Россия, которая спасла Армению и армян от растворения в персидском мире, Россия, которая по сути вырастила и создала армянскую государственность, которой не было с древних времен буквально никакой, Россия-освободительница — оккупант Армении, так пишут в новых армянских учебниках истории», — отмечает руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Возмутились и в Армении.

«В новой редакции истории окажется, что Россия была агрессором, армяне беззаботно жили под властью Персии, но потом пришла дикая Россия и аннексировала Армению», — описывают положение дел местные политологи.

Стоит признать, что подобные взгляды на историю существовали в Армении и раньше. Еще до прихода к власти Пашиняна один из армянских историков в разговоре с автором этих строк уверял, что та часть Армении, которая существовала в рамках Турции (то есть Западная Армения), жила лучше, чем её «российская» часть. Просто потому, что в Западной у армян существовали органы самоуправления, а также было сильно влияние Константинопольского патриархата.

Правда, всё это было исключительно до конца XIX века, до радикализации турецкой внутренней политики. После чего армянское население Турции (в том числе те его представители, которые успешно интегрировались во власть и были крайне уважаемыми людьми в Стамбуле) полностью осознало свой статус оккупированного народа. Апофеозом чему стал геноцид армян, когда турецкие власти истребили более миллиона человек.

В России же такого никогда не было. И в период Российской империи, и тем более в период СССР этнические армяне играли значительную роль в системе управления государством, причём даже за пределами Кавказа. Вплоть до того, что были председателями президиума Верховного Совета (спикерами парламента) и руководили Советской армией. И никогда, даже в периоды смуты и гражданских конфликтов, армяне не ощущали себя «оккупированным народом».

Однако проблема в том, что кажущееся ныне абсурдом, вписанным в школьные учебники для детей, завтра будет казаться им правдой.

«Понятно, что значительная часть экспертов и большая часть общества негативно относятся к такому учебнику, но надо понимать, что при долгосрочном внедрении в массы подобных идей может создаться альтернативная версия истории. И новые поколения будут расти уже с подобным подходом к истории Армении», — рассказывает ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Более того, в Армении уже пытаются переписывать историю: странные изменения подходов к освещению касаются не только армяно-российских отношений и истории Армении в составе Российской империи и Советского Союза, но и сугубо армянских тем, которые, по мнению действующей власти, могут помешать их сближению с Турцией и «миру» с Азербайджаном, поясняет Халатян.

Проблема усугубляется тем, что переписывать историю пытаются сплошь и рядом по всему постсоветскому пространству. Почти в каждой стране создаются мифы о том, что они столетиями жили под пятой российской оккупации. Которой, конечно же, не было.

«Нарратив оккупации и колонизации применительно к российскому периоду истории связан с тем, что объективно современные нации постсоветского пространства (а также их государство, экономика, промышленность, наука) сложились именно в период их нахождения в составе Российской империи и Советского Союза.

Это был период их максимального прогресса, национальной сборки как таковой. И при конструировании в них новой идентичности, враждебной России, эти достижения пытаются вычеркнуть, обвинить Россию в неравноправном, нелояльном отношении к народам, входившим в её состав», — рассказывает ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Казалось бы, такое вычёркивание лишает народы не только их исторической памяти, но и части национальной гордости, сопричастности к великим достижениям государства, частью которого они тогда являлись.

«Армян или казахов позиционируют не частью победоносного советского народа, который выиграл Вторую мировую войну и запустил человека в космос, а как некие подчинённые части, не участвовавшие в большой истории», — продолжает Мендкович.

Очевидно, что сопричастность закрепляет культурную привязку народов к России, а значит является серьёзной помехой на пути конструирования идентичности «великого и самостоятельного» государства, которую продвигают заинтересованные силы.

«Этот нарратив отвечает интересам и Запада, и местных националистов, которые боятся крепких культурных связей постсоветских стран с Россией и их сохранения в составе большого Русского мира», — уверен собеседник ИА Регнум.

Всё это будет продолжаться, пока авторов нарративов не остановит Москва. Долгое время российским ответом было невмешательство. Ряд экспертов считал, что чем сильнее Москва будет дистанцироваться от внутренней и культурно-образовательной политики постсоветских стран, тем меньше поводов будет для развития антироссийского нарратива. Но уже очевидно, что эта стратегия не работает.

«Нужно признать, что у России вообще не предусмотрены механизмы воздействия на политическую ситуацию или формирование исторической повестки других стран. США же их практикуют открыто — реализуют большие программы финансирования медиа, политических партий, различных движений и организаций», — говорит Мендкович.

Нужна новая стратегия: вместо невмешательства пробовать диктовать повестку, не стесняясь разрушать русофобские нарративы.

«Необходима большая научная работа, направленная на изучение массы спорных явлений, включая голод 30-х годов, так называемое басмаческое движение, роли различных народов в Великой Отечественной войне и эпизоды предательства среди их представителей», — считает Мендкович.

Да, сейчас систематической работы в этом направлении не ведётся. Но она необходима. И, по всей видимости, начнётся после окончания СВО — в рамках комплексного пересмотра российской политики на постсоветском пространстве.