В начале августа депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил временно лишать прав автомобилистов, у которых нет российского флага на регистрационных знаках машин (проще говоря — на номерах). Крупник описал проблему в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

ИА Регнум Автомобильные номера

В обращении депутат заксобрания приравнял установку подобных номеров к неуважению официальной символики страны и добавил: «Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своём автомобиле».

В свою очередь ИА Регнум выяснило, что действуют так некоторые россияне по нескольким причинам.

«Без флага» стоит дороже

Чёрные цифры и буквы на белом фоне, индекс региона справа и латинская надпись «RUS» с триколором под ней — так выглядит стандартный российский автомобильный номер. Казалось бы, иным он быть не может. Но, выясняется, может — причём законно.

Сейчас ГИБДД выдаёт номера автовладельцам только с флагом. Но желающие могут получить в полиции только сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в «специализированной организации» — перечень лицензированных изготовителей госномеров приводится на сайте ГИБДД. Подобная возможность появилась в 2020 году, чтобы избавиться от очередей и разгрузить ведомство, а россиянам не пришлось бы обращаться в ГИБДД для печати дубликата вместо потерянных или испорченных номеров.

Услуга в «специализированной организации» стоит 1–1,5 тысячи рублей за комплект номеров. Причём можно выбрать вариант с флагом или без. Корреспондент ИА Регнум зашла на сайт одной из контор и тут же наткнулась на рекламный баннер: «Дубликат без флага — круто смотрится». Сделать «без флага» — дороже на 300 рублей.

При этом в фирме изданию пояснили, что «избавиться» можно только от флага, а вот надпись «RUS» должна остаться, иначе номера считаются подложными, автолюбителю грозит штраф 2500 рублей. Если же с такими номерами выехать на дороги страны, это уже лишение прав на полгода.

Денежные штрафы и лишение прав

Однако уже скоро номера «без флага» окажутся вне закона. Еще в мае 2024 года о пересмотре регламента по автомобильным номерам заявлял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Александр Хинштейн, ссылавшийся на заявление Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Сейчас в МВД прорабатывается вопрос обязательного изображения государственного флага РФ на регистрационных знаках автотранспорта. До конца 2024 года необходимые изменения внесут в ГОСТ Р 50 577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», — пояснял Хинштейн в разговоре с журналом Авто. ру.

В свою очередь автоюрист Герман Михайловский сообщил ИА Регнум, что автомобилистов без триколора на номерном знаке, который был выдан до внесения изменений в ГОСТ, а именно до конца 2024 года, штрафовать не будут. Если же выяснится, что водитель получил регистрационные знаки без флага уже после обновления ГОСТа, его могут привлечь по статье 12.2 КоАП — штраф от 500 до 5000 рублей или лишение прав сроком до двух лет.

Мифы и легенды российских дорог

Вернёмся к вопросу Павла Крупника: по каким причинам граждане России не хотят видеть (или показывать другим) флаг на номере своей машины? Причины и руководствующихся ими людей можно условно разделить на три категории.

Первая категория — верящие, что это позволит избежать штрафов или «защититься» от ГИБДД.

«В 90-е годы триколор отсутствовал на номерах автомобилей аппарата президента, ФСБ и ФСО. Сегодня такие номера используют полиция, дипломаты и военные. Правда, все они имеют специальный цветовой фон — синий, красный, чёрный», — рассказывает ИА Регнум сотрудник ГИБДД Сергей П.

Тем не менее, продолжает он, среди россиян распространилась легенда, что сотрудники автоинспекции не останавливают подобные автомобили. А еще крайне живучим оказался миф, что номера без флагов не считывают дорожные камеры: это ложь — камера фиксирует номер, а не флаг, отмечает собеседник издания.

Разбалованные турецкие полицейские

Вторая категория избегающих флага — некоторые автопутешественники.

Россияне Татьяна и её муж Виктор в середине июля ехали по Стамбулу на своей машине с российскими номерами. Остановила местная полиция, хотя сидевший за рулём Виктор ничего не нарушил. С первых слов полицейские заявили, что намерены отогнать автомобиль на штрафстоянку, а чтобы этого не произошло, предложили «решить вопрос за 10 тысяч лир».

Выяснить, что, где и когда нарушили российские владельцы, им так и не удалось. Но когда настырных полицейских начали снимать на телефон, они тут же отстали.

Уже на следующий день работающая в Стамбуле юрист Надежда рассказала супругам, что в последнее время подобные случаи участились.

«Раньше турецким полицейским на дороге не приходило в голову вымогать взятки, но в нашем районе живет большая диаспора выходцев из России, члены которой всё время откупаются, если что-то нарушают. Поэтому автомобиль с российскими номерами стал лакомым кусочком для полицейских», — отмечает юрист.

Однако некоторые россияне не хотят спонсировать разбалованных местных полицейских, для чего используют так называемые сувенирные номера. Выглядят они совсем как настоящие, но писать на них можно что угодно. Обычно их заказывали к свадьбам, выпускным, дням рождения и другим памятным датам. Чтобы, например, доехать от дома невесты до ЗАГСа с номером «Братва жениха». Используют подобные номера и на автовыставках.

Но праздники праздниками, а для путешествий отдельные находчивые россияне изготавливают практически идентичный настоящему «сувенирный» номер, только без российского флага, а шрифты выбирают так, чтобы они максимально походили на латиницу. В общем, всё, чтобы не выделяться из потока на дороге за рубежом.

Поскольку ГОСТов на российские номера в других странах нет, главное — это соответствие букв и цифр тому, что написано в регистрационных документах. Номера предприимчивые сограждане могут менять прямо на нейтральной полосе. Однако в последнее время пограничники и дорожная полиция соседних стран эту «фишку» раскусили, автомобиль могут запросто остановить и найти повод оштрафовать или даже задержать транспортное средство. А такие проблемы за границей мало кому нужны.

При этом путешествовать сегодня на машине с российскими номерами по миру — в принципе непростая задача. С 8 сентября 2023 года въезд в страны Евросоюза на личных авто, зарегистрированных в России, рекомендовано расценивать как запрещённый импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Ввели запреты на въезд на автомобилях с российскими номерами через наземные пункты пропуска Латвия, Эстония, Норвегия, Болгария, Польша и Литва. Финляндия вообще закрыла погранпереходы.

И получается, что напрямую в Европу никак не въехать. Есть, правда, еще Греция, куда можно попасть из Турции, но ее позиция — неоднозначна: решение о пропуске каждой машины местные пограничники принимают индивидуально.

В Европе по-прежнему остаётся ряд государств, в которые заехать можно, вот только туда еще нужно добраться, например, морем из той же Турции: Испания, Италия, Португалия и Франция. Не вводили никаких ограничений Турция, Черногория и Сербия, на востоке открыта Монголия.

Если стыдно быть русским

Есть и третья категория россиян, избегающих флага на номерах. Хотя, скорее, их уместнее называть не россиянами, а обладателями российского паспорта. Здесь мотивация проста: в России не ассоциировать себя со страной, в которой живут. А выезжая за её пределы, никому не показывать, что у тебя российский паспорт.

Для этих людей есть быстрое очевидное решение: отказываться не только от флага на номерах, но и от медицинского полиса, школы для детей, паспорта… Зачем мелочиться?