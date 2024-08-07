Всю ночь с 6 на 7 августа в Курской области не стихали сирены воздушной тревоги. В полночь врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон ударил по машине скорой помощи неподалёку он города Суджа. Один человек, врач, был ранен, а двое — фельдшер Александр Чекалин и водитель Александр Никитичев — погибли.

ИА Регнум

По данным на утро, в регионе пострадали 24 человека, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова уточнила, что среди них — шестеро детей.

«Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии. Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — рассказал журналистам Кузнецов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что обстрелы мирного населения Курской области — это теракты.

«Атака ВСУ на Курскую область — это очередной теракт, который направлен против мирного населения. Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирного населения, против гражданского населения», — сказала Захарова.

Местные власти и службы спасения сообщают о круглосуточной помощи пострадавшим во время обстрелов и атак ВСУ. Врио губернатора заверил, что обстановка в области контролируемая, из пограничных территорий была организована эвакуация жителей, для них подготовлены пункты временного размещения.

Готовность помочь Курской области выразили главы многих регионов России — от Севастополя до Астраханской области. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и других городов в регион отправились врачи, спасатели и волонтеры.

В беседе с ИА Регнум исполняющая обязанности министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова рассказала, что в организации помощи участвует всё правительство региона и местный бизнес, на центральной площади Курска организован пункт сдачи крови, куда весь день приходят доноры.

«Мои коллеги подключились, оказывают помощь: и тем донорам, кто сдаёт кровь, приносят чай, кофе, сладости, предоставляют возможность восстановиться, отдохнуть в мобильном павильоне.

Кроме того, с нашими грантополучателями, предпринимателями, кто получал государственную поддержку в области субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения, организовывается расселение семей, которые нуждаются в помощи. Очень здорово, что предприниматели включаются», — отметила она.

По словам врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого, сейчас в пунктах временного размещения готово около двух с половиной тысяч мест. За каждым пунктом закреплены специалисты, которые помогают прибывшим людям. Их обеспечивают всем необходимым, в том числе питанием и одеждой.

Мест в ПВР — гораздо больше, чем людей, которые нуждаются в размещении: многие уезжают к родственникам и друзьям в другие районы области и соседние регионы.

Масштабная провокация

Днём президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Своё выступление он начал с ситуации в Курской области.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — сказал глава государства.

Он поручил координировать работу по оказанию помощи жителям региона заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову.

На совещании с министром обороны Андреем Белоусовым, директором ФСБ Александром Бортниковым, секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин заслушал доклады об оперативной обстановке на границе.

Герасимов доложил, что продвижение украинских военных вглубь Курской области было остановлено ударами авиации, ракетных войск и артиллерийским огнем. Операция продолжается: российские военные совместно с пограничными органами ФСБ уничтожают силы противника у государственной границы.

ВСУ при атаке, по словам Герасимова, потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными, а также 54 единицы техники, включая семь танков. Всего ВСУ задействовали группировку до тысячи человек, отметил глава генштаба.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заверил он.

В МИД также дали оценку происходящему.

«В эту мясорубку Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. (…)

Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Всё это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдёт им с рук. Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима», — прокомментировала ситуация в ходе брифинга Мария Захарова.

«Земляки, народ и власти с вами!»

Многократно в течение суток власти Курской области, представители МЧС и Минздрава призывали СМИ, блогеров и жителей региона не реагировать на противоречивую информацию и панические сообщения, то и дело появлявшиеся в разных соцсетях и Telegram-каналах.

Особенно актуален этот призыв был на фоне фейкового видео, распространенного накануне в украинских Telegram-каналах, откуда он попал и в российские: глава региона в ролике якобы призвал всех мужчин области прийти в военкоматы и получить оружие для защиты своих домов.

В свою очередь мэр Суджи Виталий Слащёв опроверг слухи об окружении города и о том, что в него зашли украинские военные. В комментариях СМИ он подчеркнул, что ВСУ в городе нет, но продолжаются обстрелы и эвакуация жителей, а ситуация остаётся напряженной.

Эвакуироваться призвала людей и администрация района.

«Очень важно, чтобы каждый, кто переезжает с приграничья, связывался с гражданской властью, чтобы в дальнейшем получить помощь и поддержку! Это в ваших интересах. Земляки, народ и власти с вами! Не теряйтесь», — сказано в сообщении.

В местных группах и Telegram-каналах жители также организуются для помощи, связываются с соседями и земляками, чтобы вывезти из опасных районов стариков и детей.

Монастырь под огнём

Под обстрелом ВСУ, по информации российской делегации в ЮНЕСКО, находится Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, который попадает под действие международной Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

СМИ публикуют фото одного из соборов монастыря, объятого огнем. Telegram-каналы сообщают, что в стенах обители укрываются 15 человек, они не могут покинуть здание из-за постоянных обстрелов.

Настоятель монастыря игумен Питирим констатирует, что здание разбито. Разрушены два храма и несколько корпусов, связи с находящимися внутри почти нет.

Об опасностях самостоятельной эвакуации пишут в комментариях и многие местные жители: по их словам, ВСУ открывают огонь по людям, которые пытаются спастись из приграничных районов на собственных машинах.