Воспетый и «легендарный» плацдарм ВСУ на левом берегу у бывшего села Крынки больше не существует — и его потерю задним числом пытаются объяснить как огромный успех.

Иван Шилов ИА Регнум

Уже давно подмечено, что в своих военных операциях режим Зеленского прежде всего исходит из медийной составляющей, необходимости создания яркой «картинки». После того, как к сентябрю 2023 года стало ясно, что летнее украинское контрнаступление в Запорожской области с треском провалилось, срочно возникла необходимость всё же показать какие-то военные успехи как своему разогретому обещаниями скорой победы населению, так и западным спонсорам.

Ответом на что и стала последовавшая осенью 2023 года операция по захвату крохотного плацдарма в Крынках, призванная продемонстрировать, что ВСУ способны наступать, да ещё и потенциально угрожать подобным наступлением Крыму.

Новости оттуда постоянно шли героические.

«Морпехи 36-й отдельной бригады подняли украинский флаг в Крынках Херсонской области» — видео с дрона, где на каком-то грязном пятаке болтается что-то желто-голубое. «Ювелирная работа 35-й бригады» — на другом видео с дрона что-то невразумительно взрывается. «Украинская морская пехота навязывает свою инициативу» — сидя в подвалах разрушенных домов.

При этом даже в комментариях к таким новостям (если они были открыты) целыми пачками: «Мой брат там погиб», «Мой сын там погиб», «Всё хорошо, только какой ценой?».

Ещё когда ВСУ только захватили плацдарм, было понятно, что все победные реляции о его стратегическом значении — какая-то несуразица. Около 1200 метров в длину и 300 метров в ширину, заболоченная местность, отсутствие тяжёлой боевой техники и возможности ее туда переправить без огромных потерь — всё это свидетельствовало о том, что ни о каком сколько-нибудь значительном прорыве оттуда вглубь российских позиций говорить не приходится.

Зато весь этот пятачок вдоль и поперёк простреливался российской армией из всех видов вооружений.

По засевшему в Крынках противнику летело всё подряд: бомбы, ракеты, мины, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Рассказы тех солдат ВСУ, которым удалось пережить пребывание на «стратегическом плацдарме», не оставляют сомнений в том, какова там была реальная ситуация.

Американское издание The Washington Post ещё в начале этого года сделало репортаж о боях в Крынках, переговорив с несколькими участвовавшими в них украинскими военными. Один из них, морской пехотинец Дмитрий, переправившийся на левый берег Днепра со своим подразделением перед рассветом, говорит, что к 8 утра лишь 12 из 30 морских пехотинцев, совершивших высадку, остались невредимыми — остальные погибли или были ранены.

«Когда всё взрывается со всех сторон, ты начинаешь жить одной минутой и вообще ни о чём не думаешь», — описывает он свои ощущения в ходе боя.

Другой военный, руководитель разведывательной группы с позывным Джонсон, рассказал о невозможности нормально обороняться в Крынках, где лисьи норы на затопленном левом берегу превратились в колодцы: «Несколько лопат земли — и ты в воде», — говорит он. Позиции были неглубокими и их было трудно укрепить. Говоря о положении украинских военных на плацдарме, этот персонаж высказался более чем однозначно: «Я думаю, что сейчас это невыносимо. Я не хотел бы оказаться на их месте».

Его слова в комментарии американскому медиа подтвердил ещё один из участников этих боёв, 22-летний морской пехотинец, имя которого не уточняется: «Мы несём большие потери. Мы теряем людей, но результата нет».

В интернете десятками появлялись всё новые и новые видео с кадрами, как лодки, которые пытались переправить на плацдарм подкрепления и припасы или, наоборот, вывезти оттуда раненых, попадали под шквал огня и тонули вместе с экипажами или оставались бессмысленно кружиться на воде с остывающими внутри трупами в «пикселе».

Всё это происходило в то время, как украинские СМИ наперебой рассказывали совсем другие истории о том, как украинские морпехи сдерживают целую российскую группу войск «Днепр». «По состоянию на сегодня она представляет собой: личный состав — 130 тыс.; танки — около 700 единиц; ББМ — около 2 тыс. единиц; ствольная артиллерия — около 1100 единиц; РСЗО — 250 штук.

И весь этот потенциал так и не смог взять под свой контроль Крынки… За прошедший месяц силы обороны Украины не только смогли удержать плацдарм, но и расширить его», — ещё в конце апреля вещал военный эксперт Александр Коваленко из известной на Украине организации «Информационное сопротивление».

О собственных потерях Коваленко высказывался крайне туманно, сразу же переходя к проклятьям в адрес тех, кто в числе этих потерь предпочёл не оказываться.

А потом вдруг внезапно оказалось, что всё несколько не так.

Сначала потерю Крынок признала небезызвестная депутатка украинского парламента Марьяна Безуглая, обвинившая во лжи об удержании плацдарма командование ВСУ, а в первую очередь бывшего командующего морской пехотой, недавно уволенного с поста главы Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.

По её словам, «Крынки де-факто уже тоже (не контролируются. — Прим. ред.) — недавно. Крынки — кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину. Генералы, вы считаете, что союзники — дураки, они не видят со спутников, что и как происходит? Серьезно? В соцсетях и на карте Deep State больше правды».

Тот самый украинский военный паблик Deep State, о котором сказала Безуглая, позже подтвердил, что левобережное село оставлено украинской армией и бои переместились на острова Днепра. При этом, как пишет канал, отступление с левого берега последних уцелевших вэсэушников прошло с большими потерями и сам факт, что оттуда удалось кого-то эвакуировать, был «крайне большим везением».

Cover Images/Global Look Press

«Плацдарм не усиливали, а только поддерживали. Это означает, что рано или поздно операция будет свернута и никто не будет наступать на Перекоп. Собственно, это и случилось в июне», — считают авторы Deep State.

А украинское СМИ «Слідство Інфо», финансируемое напрямую Западом и потому независимое от украинских властей, выпустило расследование о боях на плацдарме с более чем говорящим названием «Я видел ад, и название ему — Крынки».

По данным издания, с октября 2023-го по конец июня 2024 года минимум 788 украинских военных здесь официально считаются пропавшими без вести. Плюс к этому 262 тела погибших удалось оттуда вывезти и похоронить. Оказывается, уже с конца зимы, когда говорящие головы рассказывали про «надежное удержание плацдарма», путь туда для многих был «дорогой в один конец».

«Многие лодки не приходили, бывало, что ребята лежали с отрубленными конечностями по 10 дней, и лодки не могли подойти к нам. У нас был очень опытный врач, он старался всех стабилизировать», — рассказывает один из военных. При эвакуационных рейсах счет погибшим шел на десятки.

Сотни украинцев через соцсети ищут своих родных, которые воевали в Крынках. По рассказам этих людей, командиры им заявили, что близкие люди пропали и тел их не нашли. По словам родственников, сослуживцы видели их погибшими, но забрать тела с левого берега не смогли.

Несмотря на эти свидетельства, погибшими официально многих пропавших в Крынках так и не признали. По факту совокупная цифра потерь, по украинским минимальным данным, составляет больше тысячи человек. И это не считая раненых, которых обычно бывает в несколько раз больше, чем убитых. И без учёта тех, кто погиб и был ранен на правом берегу Днепра напротив плацдарма — из числа артиллеристов и других обеспечивающих операцию.

Причём в Крынках погибали и становились инвалидами в основном бойцы из самых подготовленных украинских частей — из 35-й, 36-й, 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ, многие из которых проходили подготовку в Италии и Великобритании, а также спецназовцы из Сил специальных операций.

Однако даже после обнародования всей этой информации украинские власти и многие СМИ продолжают упорно называть чёрное белым.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Тот самый упоминавшийся выше Коваленко, который ещё недавно заявлял о «расширении плацдарма», теперь признаёт, что подразделения ВСУ «были выведены из Крынок не сегодня, не вчера и не неделю назад, а намного раньше». Но тут же заводит очередную мантру о том, что это была, оказывается, стратегически успешная для Украины операция.

«Если бы не Крынки, то сейчас мы с вами обсуждали бы не покровское и торецкое направления, а наступление на Славяно-Краматорскую агломерацию. Если бы не Крынки, то сейчас мы бы обсуждали не Липцы и Волчанск, а Великий Бурлук. Если бы не Крынки, то мы бы с вами сегодня обсуждали не заход врага в Урожайном, а в Великой Новоселовке…» — уверяет он, добавив, что россияне продолжают держать там свой ресурс, который Силы обороны Украины «продолжают методично нивелировать».

Схема у них, оказывается, продолжает работать.

О результатах этой «схемы» после освобождения руин села рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — говорит он.

Но и это ещё не всё.

Не успел опечаленный было потерей украинский патриот начать радоваться, что уход с воспетого плацдарма — это успешный хитрый замысел, как ему тут же сообщают, что замысел оказался ещё хитрее. И позиции там на самом деле… по-прежнему удерживаются ВСУ, «успешно» отбивающими атаки российских войск в этом районе. Об этом сегодня официально сообщили в Силах обороны Юга украинской армии, отвечающих за этот участок.

Какая каша творится в головах украинских граждан, одновременно получающих от своих властей и СМИ несколько взаимоисключающих версий, можно только представить.

Громкая кампания в СМИ по этому поводу долгое время заглушала печальные для Украины фронтовые реалии: Крынки оказались огромной братской могилой для ВСУ, а большая часть погибших там лучших украинских военных не будет даже опознана и похоронена.

Впрочем, мастера шоу-жанра из «95 квартала» наверняка скоро переключат внимание подконтрольного и одурманенного ими населения на очередную медийно-военную шумиху с новой географической привязкой, благо пушечного мяса для этого после очередной волны принудительной мобилизации у них пока хватает. А Крынки пополнят собой длинный список вчерашних громких «перемог», обернувшихся в итоге быстро забываемыми на Украине «зрадами».