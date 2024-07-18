Киев, 18 июля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области ведутся поиски около 800 военных ВСУ, которые числятся пропавшими без вести в районе села Крынки. Об этом сообщило издание «Следствие. Инфо».

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там, в районе Крынок, в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года», — уточнили авторы.

За этот же период вывезти погибшими удалось 262 человека. Опрошенные солдаты подразделений украинской морской пехоты, действовавшие в районе Крынок, назвали задачу по их удержанию сверхтяжёлой.

По данным издания, пропала третья отдельная бригада особого назначения ВСУ «Спартан». Она существует только на бумаге.

Как сообщало ИА Регнум, после провала в селе Крынки украинские войска перестали пытаться переправлять крупные группы на левобережье Днепра в Херсонской области, констатировал 12 июля губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, противник переброшен с левого берега Днепра, и боевые действия теперь ведутся в районе островов.

В мае пресс-служба Сальдо опубликовала видеозапись из подвалов Крынок, заваленных телами бойцов ВСУ. На кадрах запечатлены лежащие в подвале в хаотичном порядке тела военных в обмундировании и полевой экипировке.