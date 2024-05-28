Геническ, Херсонская область, 28 мая, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Видеозапись из подвалов в селе Крынки в Херсонской области, заваленных телами бойцов ВСУ, предоставила 28 мая пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо.

кадр из видео

На выложенных «РИА Новости» кадрах запечатлены лежащие в подвале в хаотичном порядке тела военных в обмундировании и полевой экипировке.

Отмечается, что видеозапись сделали в Крынках 24 мая военнослужащие российских штурмовых отрядов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 мая Сальдо сообщил, что военные Вооружённых сил России обнаружили в Крынках подвалы, которые завалены телами бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что в селе сейчас украинских военных нет и на левобережье Днепра осталось только немного замученных и голодных бойцов ВСУ, прячущихся в зарослях растительности.

В конце февраля глава Херсонской области сообщил о полной зачистке от ВСУ Крынок и окрестностей села. Сальдо назвал дальнейшие попытки украинских войск закрепиться на левом берегу Днепра обречёнными на провал. Он уточнил, что это приведёт только к ещё большим потерям среди бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что командование украинской армии отправляло своих подчинённых на убой в Крынки. Глава государства уточнил, что ВСУ безуспешно пытались отправить этим подразделения боеприпасы с использованием скоростных лодок и дронов, а без них украинские бойцы оставляли занимаемые ими позиции.