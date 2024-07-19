Солдатская смекалка помогает бойцам СВО побеждать врага и спасать жизни товарищей. Сметливость наших солдат позволяет им не только по-новому использовать уже имеющиеся вооружения, но и прибегать к таким вещам, которые еще совсем недавно были в диковинку.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за военных действий во многих местах на линии соприкосновения местность практически «как на Луне» — не просто бездорожье, а сплошные кратеры и воронки. По таким дорогам сложно проехать даже военному транспорту, не то что эвакуационным машинам. Подобраться к раненым иногда очень сложно и крайне опасно из-за постоянных ударов противника.

Именно так очевидцы описывают местность, где ведутся бои в зоне СВО.

Чтобы сберечь жизни военных санитаров, на передовой испытывается прототип наземного беспилотного транспортного средства «Айболит», созданного для эвакуации раненых. Бесшумная электрическая конструкция, управляемая оператором дистанционно, проста в производстве, но может похвастаться хорошей грузоподъёмностью и достаточно высокой скоростью.

По сути, «Айболит» это носилки на металлическом каркасе с тремя парами колёс на независимых подвесках. Подобная структура обеспечивает проходимость и манёвренность на фронтовом бездорожье. Нескольких раненых солдат с помощью «тележки» уже успешно вывезли с передовой.

На мотоциклах — в окоп противника

Весной украинскую армию поставила в тупик самоходная ванна, которую бойцы СВО используют для доставки важных грузов. Скорость у моторизованной ванны невысокая, зато проходимость и грузоподъемность — в полном порядке.

В руках умельцев гражданские гироскутеры стали военными транспортёрами боеприпасов и даже самоходными минами. Еще у Кулибиных несколько объединённых гироскутеров становятся тележками для вывоза раненых, а также помогают травмированным бойцам в мирной жизни, превращаясь в инвалидные коляски.

Из мирной жизни на фронт попали и электросамокаты: опасный на городских улицах транспорт позволяет российским военным оперативно доставлять еду и воду.

А добраться до вражеских позиций помогают кроссовые мотоциклы. На разбитых артиллерией дорогах «железные кони» обеспечивают небывалую для традиционной техники манёвренность. Чтобы защитить мотоциклы от вездесущих FPV-дронов, бойцы устанавливают специальные сетки — предполагается, что они прикроют «байкеров» с тыла.

«Дерзко, нагло выполнили задачу. Заехали прямо в Старомайорское. Прямо в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. За ними была пешая группа», — рассказал командир штурмового взвода с позывным Круглый, чьи слова приводит Министерство обороны.

Сообщается также о применении квадроциклов и багги — тоже с защитой от дронов-камикадзе, с пулемётами и генераторами дыма, которым не страшны глубокие лужи и непролазная грязь. Бойцы с их помощью эвакуируют раненых, перевозят боеприпасы и доставляют до места назначения малые десантные группы.

От «Царя-мангала» до корабельной зенитки

Ситуация в зоне СВО быстро меняется — чтобы к ней адаптироваться, военные и гражданские энтузиасты разрабатывают беспилотники, противодронные ружья, системы связи, улучшают обмундирование и совершенствуют оборудование для жизни в блиндажах на передовой. И не только солдат.

Еще в прошлом году умельцы в Донецке создали противоосколочные жилеты для собак. Специальная защита, индивидуальная для каждой породы, позволяет не только защитить хвостатых, но и разместить небольшой объем боекомплекта или аптечки в собачьей «разгрузке».

Что же касается штатных вооружений, их модернизируют практически до неузнаваемости. Один из ярких примеров — нашумевшая весной кустарная система защиты на танке Т-72, получившая название «Царь-мангал».

Боевая машина получила гигантскую, похожую на ангар надстройку, минный трал и систему РЭБ от дронов-камикадзе. Монструозная экранировка вызвала немало шуток в украинских и европейских СМИ, но со своей задачей справилась: как отмечали военные Telegram-каналы, «Царь-мангалы» стали танками прорыва на фронтах СВО.

Но даже в случае с танками не обошлось без беспилотников: в июне российские военные и инженеры «скрестили» Т-72 и FPV-дрон. Группа энтузиастов испытала возможности дистанционного управления машиной, незадолго до этого ставшей трофеем российских войск. Причём идею телеуправляемых танков развивают не только любители, но и отечественная промышленность: «Ростех» отчитался о завершении разработки программно-аппаратного комплекса «Прометей» для роботизации техники.

Не обошли полевые переделки стороной и другую военную технику: ремонтники ставят на шасси легкобронированного многоцелевого транспортёра-тягача МТ-ЛБ корабельный реактивный бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2», противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» или вовсе корабельную зенитку. А при дополнительном бронировании боевых машин в ход идут любые подручные средства — от массивных козырьков для защиты от сбросов с дронов и решетчатых экранов до покрышек и брёвен.

Подогреть консервы, не привлекая внимания беспилотников

Взгляд из окопа нередко отличается от взгляда конструкторов и менеджеров крупных госкомпаний, производящих современное вооружение, говорит военный эксперт Владимир Гундаров. Поставляемая военной промышленностью техника показывает себя отлично, но иногда ей требуется некоторая доработка, отметил эксперт в беседе с ИА Регнум.

В качестве примера Гундаров привёл поручение президента Владимира Путина обсудить задачи по дооснащению кораблей дополнительными огневыми средствами, включая ручные и автоматические пулемётные модули.

В то же время, добавляет эксперт, случается, что доработать технику удаётся непосредственно бойцам на передовой.

«Солдат будет проявлять изобретательность и делать то, что ему требуется в повседневной жизни. Начиная со сборки бытового прибора, позволяющего без разведения костра, не привлекая внимания беспилотников, подогреть мясные консервы. И заканчивая навесами, металлическими решётками на бронетехнику и на артиллерийские установки», — отмечает собеседник ИА Регнум.