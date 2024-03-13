Москва, 13 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Российские военные в зоне СВО отправились на захват позиций ВСУ на нестандартном для военных действий транспорте — кроссовых мотоциклах. Как рассказал источник ИА Регнум, бойцы за считанные минуты добрались до позиций противника и успешно выполнили миссию.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В распоряжении ИА Регнум появились кадры, снятые российским дроном, который запечатлел всю операцию ВС РФ.

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На видео можно увидеть, как несколько бойцов покидают укрытие на кроссовых мотоциклах и стремительно едут по дороге, разбитой многочисленными ударами артиллерии. Местность хорошо отражает, насколько ожесточённые бои там шли некоторое время назад: поля и дороги плотно покрыты воронками от снарядов.

По словам источника, кроссовые мотоциклы в таких условиях оказались очень удобным транспортом, позволяющим быстро и практически малозаметно добраться до вражеских позиций. Как он отметил, своих целей военные достигли и успешно завершили задание, а сопровождавший их беспилотник вернулся на базу.

Ранее 13 марта стало известно, что российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области и уничтожили несколько позиций ВСУ у основания Антоновского моста. Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания моста и уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления беспилотниками, станцию радиоэлектронной борьбы и пункты наблюдения.