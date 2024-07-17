Недалеко от пляжа на Оке, в городе Озёры Московской области стоит киоск с надписью «У нас самая вкусная шаурма». Продавщица Гульнара, улыбаясь, рекламирует свой товар: «Еще никто не отравился!».

ИА Регнум

Гульнара знает, на что именно делать упор. 15 июля 17 человек поели шаурму на севере Москвы — покупали в трёх разных точках, расположенных на Дмитровском шоссе. Всем стало плохо, вскоре людям диагностировали сальмонеллёз.

Отмечается, что отравились некачественной шаурмой мигранты: проверка проводилась не только в точках питания, но и в хостеле, где проживают пострадавшие.

Когда силовики приехали в одну из точек торговли, она оказалась закрыта — пришлось спиливать замки. Часть руководителей компании уже под домашним арестом, приготовившего роковую шаурму повара отправили в СИЗО.

В пресс-службе московского управления Следственного комитета сообщили, что работа сети киосков приостановлена на 90 дней, по фактам пищевого отравления людей возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Роспотребнадзор взял дело под особый контроль. Специалисты ведомства отобрали пробы пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Шаурма, роллы и так далее

В начале июля в Бурятии у 75 отравившихся роллами из кафе в Гусиноозёрске также подтвердился сальмонеллез. Гусиноозёрская межрайонная прокуратура начала проверку в городе. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Одна из отравившихся рассказала следователям, что местные жители давно жаловались на тараканов в заведении. Пострадавшая заказала доставку роллов 3 июля. На следующий день у нее подскочила температура, она обратилась в поликлинику. 5 июля ей позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что отравление — массовое.

В Перми суд постановил закрыть на 45 суток одно из кафе крупной сети «Шаурма №1». Здесь случай заражения сальмонеллезом произошёл 27 июня.

«Пермяк заразился сальмонеллезом после посещения кафе быстрого питания «Шаурма №1» на улице Архитектора Свиязева, 30. В заведение пришли с проверкой специалисты Роспотребнадзора и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации», — сообщается на странице Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».

В Томске несколько человек попали в больницы с острыми кишечными инфекциями, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Местная жительница, поужинавшая с мужем 8 июля в кафе в ТРЦ «Изумрудный остров», поделилась в соцсетях: «После этого ужина я отхватила сильное пищевое отравление со всеми, извините, вытекающими».

Позднее с ней связались представители кафе и сообщили, что поставщик яиц поставлял некачественный товар. Сейчас в кафе отказались от использования яиц в своих блюдах, расходы на лечение компенсировали.

Роспотребнадзор опубликовал более подробную информацию в своём Telegram-канале.

«В Управление Роспотребнадзора по Томской области поступило три экстренных извещения от медицинских организаций на случаи острой кишечной инфекции, после посещения людьми одного из заведений общепита города. Была организована выездная проверка причин возникновения инфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве 16 июля.

Мясные проблемы

Каждое лето в России случается множество пищевых отравлений после обедов и ужинов «не дома». При этом шаурма — самый распространённый в российской глубинке фастфуд. Киоски вырастают повсеместно, как грибы после дождя: в гаражных кооперативах, промзонах, у принадлежащих местному бизнесу несетевых АЗС.

Сейчас в Российской системе качества готовят к введению ГОСТ на шаурму. Представители Роскачества уже провели проверки 29 основных брендов шаурмы и лишь в продукции одного из них не зафиксировали нарушений.

При этом шаурма хотя бы подвергается термической обработке. А вот популярные в народе роллы в отношении сальмонеллёза еще опаснее — их не жарят и не варят.

Часто источником сальмонелл выступает исходный продукт. В июне сообщалось, что в свиной шее из Бразилии, которую поставляют в Россию, обнаружили сальмонеллу. Продукты этого поставщика поставляются в рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.

В Санкт-Петербурге сальмонеллу обнаружили у ряда производителей куриного филе. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Петербургу. Организация «Общественный контроль» выявила наличие сальмонеллы в продукции компании «Невская продовольственная компания», мясо было куплено в «Магните».

В надзорном ведомстве отметили, что бактерии также были найдены в продукции компаний ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СЛОБОДА», ООО МПК «Полянское» и в ООО «Белгородский бройлер», обособленное подразделение «Птицекомбинат Шебекинский».

А в мае 2024 года несколько десятков жителей Екатеринбурга отравились, купив продукты в торговой сети «Жизньмарт». Сальмонелла оказалась в одной из партий замороженной бескостной свиной шейки. В пресс-службе сети магазинов пообещали выплатить каждому пострадавшему по 1 миллиону рублей.

Что нужно знать о сальмонелле

Сальмонелла — это грамотрицательная палочковидная бактерия, обитающая в кишечнике животных и человека и распространяющаяся через фекалии.

Своё название бактерия получила в честь открывшего её ветеринара Салмона. При попадании в организм с пищей она вызывает развитие острой кишечной инфекции. Самая благоприятная для сальмонеллы температура — 37 градусов, а полноценная термическая обработка её уничтожает. При нагревании до 56 градусов бактерии погибают через 45–60 минут, при температуре 70 срок жизни сальмонеллы сокращается до 5–10 минут. В крутом же кипятке она гибнет мгновенно.

Оказавшись в кишечнике человека, сальмонеллы проникают через слизистую и начинают размножаться в стенках кишечника, повреждая их. Воспаление приводит к тому, что стенки кишечника начинают обильно выделять жидкость.

Сальмонеллы, которые гибнут в борьбе с клетками иммунной системы, выделяют эндотоксин. Токсин попадает в кровь, из-за чего поднимается температура, появляются общая слабость и интоксикация.

Первая помощь и лучшая профилактика

Обычно заболевание протекает в лёгкой форме, но случаются и летальные исходы.

Сальмонеллёз развивается в течение 6–72 часов после попадания бактерии в желудочно-кишечный тракт, поясняет ИА Регнум терапевт Татьяна Смоленская. Через 1–2 дня проявляются симптомы: начинаются боли в животе и диарея. Температура поднимается до 39–40 градусов.

«При токсикоинфекции наблюдаются кишечные симптомы: рвота, понос, крутит живот. Но иногда заболевание может начаться сразу с интоксикации — слабости и высокой температуры. Тогда нужно сразу вызывать скорую, необходимо лечение в стационаре», — говорит Смоленская.

Но основной симптом, добавляет терапевт, это расстройство стула: дефекация может происходить 10–20 раз в сутки.

По словам врача, первая помощь пострадавшему — обильное питьё, 40 миллилитров воды в час на килограмм вашего веса. Интоксикация опасна обезвоживанием, особенно в жару. Также необходимо выпить сорбенты — активированный уголь или «Энтеросгель», а от обезвоживания — солевые растворы, такие как «Регидрон». Антибиотики пить не нужно, предупреждает собеседница ИА Регнум.

Главным условием размножения сальмонелл специалисты Роспотребнадзора называют нарушения условий хранения продуктов. Татьяна Смоленская с ними согласна.

По её словам, сейчас производители свинины и курицы активно используют антибиотики, поэтому, скорее всего, сальмонеллы начинают размножаться на этапе хранения и транспортировки. В колбасных изделиях сальмонеллы сохраняются до шести месяцев, в замороженном мясе и яйцах — до года, на овощах и фруктах — 5–10 дней, в молоке — до 20 дней, в сливочном масле — до 120 дней, на яичной скорлупе — до 24 дней.

Бактерии долго остаются на разделочных досках, поэтому их нужно обдавать кипятком после работы с мясными продуктами.

На вопрос, как не заразиться сальмонеллёзом, врач дала короткий ответ: «Не есть в жару шаурму, роллы и другие продукты, не подвергающиеся прямо на ваших глазах тщательной прожарке и кипячению. И вообще не есть в подозрительных местах».