Материалы с тегом «Отравления»
На Украине задержали военного ВСУ за попытку отравить своих командиров
На Украине задержали военнослужащего ВСУ, который пытался отравить командиров одного из подразделений на части Запорожской области, контролируемой киевским режимом. Об этом 12 марта сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале. «Для совершения преступления он (задержанный...
12 марта 2024
В Танзании восемь детей и взрослый скончались, поев мяса морской черепахи
Как минимум восемь детей и один взрослый скончались, ещё 78 человек госпитализированы после употребления в пищу мяса морской черепахи в Танзании. Об этом 9 марта сообщает агентство Associated Press (AP). Уточняется, что трагедия произошла на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар. После...
10 марта 2024
Под Тюменью два подростка попали в больницу из-за отравления алкоголем
Двое подростков отравились спиртосодержащей жидкостью в Тобольском районе Тюменской области, что стало поводом для процессуальной проверки. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба регионального управления СК. Инцидент произошёл 28 февраля в одном из населённых пунктов района. Подростки почувствовали...
1 марта 2024
В Санкт-Петербурге обнаружили тела двух крымчан в съёмной квартире
В Санкт-Петербурге обнаружили тела двух крымчан в съёмной квартире. Об этом 26 февраля сообщил портал 78.ru. Отмечается, что собственница квартиры на улице Маршала Блюхера решила проверить арендаторов, которые перестали выходить на связь. Зайдя в помещение, она нашла их мёртвыми и сразу вызвала...
26 февраля 2024
Сальдо назвал иудой причастного к его отравлению рицином
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в 2022 году человек из его окружения согласился отравить его за деньги. Об этом он 20 февраля написал на странице в Telegram-канале. «В августе 2022 года меня отравили К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял, за...
20 февраля 2024
Выпивший уксус вместо минералки «Джермук» мужчина умер в больнице
Житель Владикавказа скончался после того, как выпил жидкость из бутылки минеркелки «Джемрук». Как оказалось вместо воды там был уксус, сообщил 13 февраля глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своём Telegram-канале. «К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода...
13 февраля 2024
В московской школе-интернате 50 детей попали в больницу с отравлением
Число детей, отравившихся в московской школе-интернате имени Колмогорова, выросло до 50. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, все дети ужинали в столовой учебного заведения, а ночью им стало плохо. За несколько часов десятки учащихся обратились за медицинской...
12 февраля 2024
В Приморье, где в кафе едой отравились десятки человек, выявили сальмонеллу
Сальмонеллу выявили в пробах анализов, которые брались у пациентов с острой кишечной инфекцией после их посещения кафе в городе Дальнереченске Приморского края, сообщило в своём Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора. Ранее стало известно, что в больницу в Дальнереченске...
12 февраля 2024
В Приморье более 20 человек обратились в больницу из-за отравления едой
По меньшей мере 22 человека обратились в больницу из-за отравления после посещения кафе в Дальнереченске в Приморском крае, сообщила в своём Telegram-канале региональная прокуратура. «В Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления...
11 февраля 2024
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились 11 человек
Владелец и повар кафе в Иркутске, 11 посетителей которого попали в больницу с пищевым отравлением, помещены под стражу по решению суда. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба прокуратура Иркутской области. Обоих задержали накануне в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не...
3 февраля 2024
В Иркутске 11 человек доставили в больницу с пищевым отравлением
В Иркутске одиннадцать человек госпитализировали с признаками пищевого отравления, сообщили 2 февраля городские власти. «Госпитализировано девять взрослых и двое детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице», —...
2 февраля 2024
В Ингушетии взрослый и четыре ребёнка отравились угарным газом в жилом доме
Взрослый и четверо детей госпитализированы в результате отравления угарным газом в жилом доме в городе Малгобеке в Ингушетии. Об этом 28 января сообщило региональное управление МЧС в своём Telegram-канале. Информация об отравлении угарным газом поступила в региональное ведомство в 13:55 мск 28...
29 января 2024
Женщина с дочерью насмерть отравились газом в Самарской области
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины с полуторагодовалой дочерью в частном доме в посёлке Серноводск в Самарской области, предположительно, в результате отравления угарным газом. Об этом 25 января сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК. Уточняется, что...
25 января 2024
В Каспийске с отравлением угарным газом госпитализировали девять человек
В городе Каспийске Республики Дагестан с отравлением угарным газом госпитализировали девять человек, сообщили 21 января местные власти. «В 20:50 мск поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом «отравление угарным газом» в терапевтическое и детское отделения Центральной...
22 января 2024
Более 200 посетителей кафе в Екатеринбурге заразились норовирусом
В Екатеринбурге после посещения Арт-кафе FEST 12 порядка 200 человек заразились норовирусом, сообщил 11 января местный портал Е1. В кафе ученики хореографического ансамбля «Клевер» 24 декабря отмечали Новый год. После праздника практически все заболели, причём большинство с высокой температурой и...
11 января 2024
На Алтае 15 человек после посещения кафе обратились к медикам
После посещения кафе в городе Заринске Алтайского края к медикам обратились 15 человек, в том числе трое детей. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. «Установлено, что в медицинское учреждение за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что...
24 декабря 2023
Строители аэропорта на Камчатке отравились неизвестным мясом
Более 40 рабочих отравились неизвестным мясом в столовой при строительной площадке нового терминала «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский», сообщила 15 декабря пресс-служба регионального Россельхознадзора. «Проведенное расследование показало, что организацию питания строителей взяло на...
15 декабря 2023
В Кемерово произошло массовое отравление угарным газом
Более десяти человек отравились угарным газом в Кемерово, сообщил 12 декабря источник ИА Регнум. Задымление произошло вечером 11 декабря в здании на улице Тургенева. Вероятной причиной стало нарушение эксплуатации печного отопления. В этом здании сдаются в найм комнаты. Всего там находились 12...
12 декабря 2023
На Камчатке возбудили уголовное дело после массового отравления строителей
Уголовное дело возбуждено на Камчатке после массового отравления рабочих в аэропорту Елизово. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба прокуратуры Камчатского края. По результатам прокурорской проверки возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности...
6 декабря 2023
На Камчатке назвали причину госпитализации рабочих на стройке аэропорта
В минздраве Камчатского края выяснили причину массового отравления рабочих со стройки аэропорта в Елизово. По заключению специалистов у госпитализированных диагностировали острый гастроэнтерит. Замминистра здравоохранения Олег Мельников сообщил, что проводится дальнейшая диагностика пациентов. Их...
6 декабря 2023