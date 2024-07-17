Пенсионеры Владимир и Ольга Цепелёвы переехали из ЛНР в Липецк в июне 2014 года. Вскоре получили российское гражданство и подали заявления на оформление пенсии. После изучения документов Пенсионный фонд определил супругам выплаты без учёта «украинского стажа», то есть десятки лет, отработанных до 2014 года, никак не учли.

ИА Регнум

Проблема была в том, что Цепелёвы не могли подтвердить рабочий стаж документально, а украинская сторона на запросы российских коллег, разумеется, не реагировала.

Дело сдвинулось в 2023 году, после изменений российского пенсионного законодательства: жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей разрешили подтверждать «украинский стаж» материалами выплатных дел.

Узнав об этом, Цепелёвы отправили в Социальный фонд России (СФР) заявление на перерасчёт пенсии, но вновь получили отказ. На этот раз пенсионеры не смогла подтвердить, что раньше жили в ЛНР, поскольку в российском паспорте есть лишь липецкая регистрация.

Через несколько месяцев супругам удалось получить справку о факте проживания на новых территориях от органов МВД ЛНР. СФР провёл перерасчёт.

Но «везло» так далеко не всем пенсионерам.

Пенсионерка из Донецка Ольга Халимоненко, всю жизнь работавшая на Донецком заводе металлоконструкций, столкнулась с аналогичной проблемой. В СФР «потеряли» часть её трудового стажа, и только помощь правозащитников помогла восстановить справедливость и вернуть женщине положенную надбавку.

«Только до развала СССР считают стаж. Маме так и записали», — рассказывает Елена Ивлева на форуме переселенцев из Донбасса в Россию.

Собственной историей поделилась также переехавшая в Крым женщина. По её словам, у неё «выбросили» годы работы на Украине с 1991 по 2014 год и вовсе отказали в начислении пенсии.

«Я должна была выйти на пенсию 2 февраля, а теперь вынуждена работать. На вопрос, что же мне делать, начальник Пенсионного фонда ответил: «Подавайте в суд», — сообщила женщина.

Далеко не у всех, добавляет она, найдутся силы, время и здоровье, чтобы добиться положенного через суд.

Пенсии пересчитают

Действующее российское законодательство предусматривает особые условия пенсионного обеспечения для граждан РФ, постоянно проживавших на территориях новых субъектов России по состоянию на 30 сентября 2022 года или в определённые периоды на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А также тех, кто выехал за пределы этих территорий в Россию.

Однако актуальные нормы не распространяются на других российских граждан, имеющих стаж работы на этих территориях — получается, их многолетний труд при определении права на страховую пенсию не учитывается. С проблемой столкнулись более 200 тысяч человек.

О скором изменении положения дел стало известно в декабре 2023 года. Тогда Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд) разработало законопроект, согласно которому для пенсионеров будет изменён порядок учёта стажа, приобретенного после 1 января 1991 года на территории Украины, а также территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до их вхождения в состав России.

«Ранее принятые законы позволяют применять особый порядок учёта стажа для граждан, которые на определённые в законе даты находились на территории новых российских регионов. Если же граждане выехали из этих регионов на территорию России ранее, особый порядок не применялся», — отмечала пресс-служба министерства.

В Минтруде также указали, что Украина не передаёт сведения о стаже граждан, приобретённом в постсоветский период. По этой причине стаж будет признан по факту предоставления гражданином имеющихся у него документов.

А уже в середине июля стало известно, что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда о включении в страховой стаж россиян для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до даты начала СВО.

Больше с каждым годом

Если законопроект примут, в страховой стаж будут включены периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Изменения в правилах начисления позволят пересчитать размер выплат для более чем 233 тысяч россиян. Как сказано в обосновании к законопроекту, эта мера увеличит средний размер пенсий: в 2024 году — на 2385 рублей, в 2025 году — на 2524 рубля, в 2026 году — на 2686 рублей.

Помимо этого, как говорится в документе Минтруда, предложенная инициатива позволит получить трем тысячам граждан России страховую пенсию, в которой им раньше отказали. Её средний размер составит 13 818 рублей в 2024 году, 14 470 рублей в 2025-м и 15 172 рубля в 2026 году.

Цель законопроекта — гарантировать соблюдение пенсионных прав россиян, чья трудовая деятельность была связана с Украиной и новыми регионами, независимо от их места постоянного проживания. При этом реализация положений документа не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета СФР: выплаты будут осуществлены в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

По мнению сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны, инициатива Минтруда демонстрирует, что Россия действительно заботится о своих гражданах и готова им помогать.

«Актуально для тех, кого на Украине считают пушечным мясом, а в Европе ждут как дешёвую рабсилу. Им есть куда идти. Домой», — заявил Ворона.