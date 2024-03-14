Материалы с тегом «Пенсионеры»
Тело обезглавленной пенсионерки нашли в Нижегородской области
В Нижегородской области в городе Ветлуга пенсионерку убили из-за старинных монет и антиквариата, ценность которого ставят под сомнение. Об этом пишет Telegram-канал «112». По данным канала, 69-летнюю Аллу Кокшарову нашли мёртвой возле её дома на улице Горького. Отмечается, погибшую обнаружили со...
14 марта 2024
Путин напомнил, что государство закладывает ресурсы для индексации пенсий
Государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин. На первом этапе государство должно полностью выполнить все задачи, поставленные в послании Федеральному собранию, отметил президент. «У нас...
13 марта 2024
Бабушку из Перми взяли на соцобслуживание после издевательств парикмахера
Пожилую жительницу Перми, над которой издевались в одной из парикмахерских города, взяли на социальное сопровождение специалисты министерства труда и социального развития Прикамья. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в социальной сети...
12 марта 2024
В Перми закрылась парикмахерская после издевательств работницы над бабушкой
В Перми закрылась парикмахерская «Pro Стрижка» после того, как работница салона в грубой форме заставила убирать забывшую дома деньги пенсионерку состриженные волосы. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на дверях парикмахерской висит объявление о переезде на новый адрес, однако он не...
11 марта 2024
Депутаты предложили повысить пенсию за стаж от 30 лет
В Госдуме фракция депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект, согласно которому предлагается ввести доплату к пенсии до двойного размера прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Проект будет направлен на рассмотрение в правительство РФ. В пояснительной записке инициаторы...
4 марта 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили практики активного долголетия
На международной выставке-форуме «Россия» 22 февраля прошёл форум национальных достижений «Активное долголетие», на котором представили достижения последних шести лет в сфере поддержки граждан старшего возраста. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»...
22 февраля 2024
В Башкирии бежавшая от ВСУ 88-летняя пенсионерка вышла замуж
В Башкирии в Старобаишском интернате для престарелых и инвалидов состоялось венчание 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летней Зугры Тагировой. Об этом сообщает «РИА Новости». Как рассказали агентству в доме-интернате, Зугра прежде жила на Украине, откуда была вынуждена бежать из-за атак со стороны...
16 февраля 2024
Москвичка лишилась всех накоплений, отдав мошенникам 27,5 млн рублей
Москвичка две недели обналичивала свои сбережения с разных счетов и переводила мошенникам. За процессом следила специальная «помощница», которая разъезжала с жертвой по отделениям банков. Ущерб превысил 27,5 млн. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 4 февраля в полицию обратилась 73-летняя Ольга Р...
5 февраля 2024
В Москве разоблачили банду аферистов в сфере ЖКХ
Деятельность группы аферистов, которые обманывали пенсионеров под видом работников ЖКХ, пресекли сотрудники уголовного розыска в Юго-Западном административном округе Москвы. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 2 февраля в Telegram-канале. По предварительным данным...
2 февраля 2024
Минтруд предложил проиндексировать пенсии самозанятым россиянам
В России из перечня работающих граждан могут исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. Согласно предложению Министерства труда и социальной защиты РФ, в этом случае индексация получаемых ими страховых выплат будет производиться в...
21 января 2024
ЦБ планирует привлечь 9 млн россиян к программам долгосрочных сбережений
Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 млн граждан России. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия», открывая День финансов на стенде Минфина. «По нашим амбициозным планам, к...
16 января 2024
Финансист назвала три условия для выхода на пенсию по старости
Для выхода на пенсию по старости необходимо выполнить три условия: достичь необходимого возраста, накопить определённое количество пенсионных баллов, а также иметь минимальный стаж работы, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова...
5 января 2024
Похитителем пенсионерки в Подмосковье оказался судимый дед-педофил
Подмосковные полицейские задержали 72-летнего ранее судимого жителя деревни Топканово, которого подозревают в похищении и убийстве 70-летней москвички. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области. Как оказалось, мужчина освободился в 2022 году. По данным...
27 декабря 2023
«Давно не было амнистии». Глава СПЧ поделился планами Совета на 2024 год
Совет по правам человека при президенте России выступил за создание единого органа в сфере миграции, за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за амнистию в 2024 году. Этими соображениями поделился с журналистами глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-завтраке 26 декабря. «Президент на встрече с...
26 декабря 2023
В Москве сотрудник Ozon обокрал старушку, помогая ей оформить заказ
В Москве 19-летний мигрант, работающий в одном из пунктов Ozon, обокрал 77-летнюю пенсионерку, которая попросила его помочь ей с заказом. Молодой человек сделал вид, что помогает женщине оформить заказ, а на самом деле оплатил с её карты свою дорогостоящую покупку. Об этом ИА Регнум сообщил...
25 декабря 2023
Нескольким категориям москвичей с 1 января увеличат соцвыплаты
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении социальных выплат некоторым категориям граждан, к котором относятся пожилые люди, многодетные семьи, лица, имеющие инвалидность, а также льготные категории россиян. Об этом сообщили на портале правительства столицы Mos.ru. Ежемесячные и...
25 декабря 2023
В России запретят взимать проценты с пенсионеров при оплате услуг ЖКХ
Российское правительство распространило на всех пенсионеров норму о запрете для банковских организаций взимать проценты при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле. Об этом сообщается на его сайте...
16 декабря 2023
Путин сообщил об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров
Взимание банками комиссии за оплату услуг ЖКХ с пенсионеров — это неправильно, принято решение о том, что её скоро отменят. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин. В ходе прямой линии ведущий Павел Зарубин...
14 декабря 2023
Экономист Колганов: в РФ нужно снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Если власти РФ понизят возраст досрочного выхода на пенсию, это будет целесообразный шаг, от которого выиграют многие жители страны. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического...
13 декабря 2023
СК возбудил дело после издевательств подростков над 82-летней сибирячкой
В Новосибирской области возбудили уголовное дело после издевательств двух подростков над 82-летней местной жительницей. Об этом сообщил региональный СК. «Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении...
13 декабря 2023