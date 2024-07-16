Один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность. Эта народная мудрость отлично иллюстрирует политику киевского режима, который раз за разом перед важными международными мероприятиями обвиняет Россию в «очередной порции зверств».

ИА Регнум

8 июля военная администрация Киева сообщила, что детская больница «Охматдет» пострадала якобы в результате ракетного удара по Киеву в Шевченковском районе. Минобороны России опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины, добавив, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО.

По официальным украинским данным, в «Охматдете» погибли двое взрослых — врач-нефролог Светлана Лукьянчик и родственник одного из пациентов. При этом Украина называет произошедшее «атакой на детей».

«По всему миру прошли газетные новости, даже в Испании: «Русские ударили по детской больнице, 32 ребёнка погибли». Но реально-то сама Украина решила не выносить на обсуждение этот вопрос. И западные товарищи не раскручивают этот вопрос. А почему? А потому, что у Москвы совершенно железные доказательства, что на «Охматдет» упали осколки NASAMSа, которые да, сбили русскую ракету, но русская-то ракета не на больницу летела», — отметил в субботу, 13 июля, живущий в Испании политолог и историк Лев Вершинин.

Он добавил, что это была «шикарная возможность взвинтить глупого западного обывателя», а в целом Киев пытался сделать из действительно трагических событий «новую Бучу».

Примечательно, что случились это именно 8 июля — аккурат перед стартом очередного саммита НАТО, куда был приглашён Владимир Зеленский. Совпадение многих насторожило. Особенно с учётом того, что слишком уж часто происходят выгодные украинской власти «трагические совпадения».

Буча

Украинским властям нужно было как-то объяснить обществу внезапный отказ от переговоров с Россией весной 2022 года. Настоящую причину, о которой позже рассказал глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия — давление бывшего тогда премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона, — украинцы вряд ли бы поняли и приняли.

А вот невозможность договоров с «мясниками», особенно на волне «освобождения от врага» Киевской области, можно было легко «продать» народу. Тем более, официально нигде не сообщалось, что отвод подразделений ВС РФ из-под Киева — результат договорённостей с Россией.

И тогда начали раскручивать трагедию с «массовыми убийствами гражданских» в Буче. Однако на сегодняшний день Украина так и не опубликовала список погибших. В то же время ряд публикаций западных и украинских СМИ шёл вразрез с официальной украинской версией.

В апреле 2022 года британское издание The Guardian co ссылкой на украинского судмедэксперта Владислава Пировского сообщало, что большинство обнаруженных в братских могилах людей погибли от флешетт — маленьких металлических стрелок-дротиков из артиллерийских снарядов. При этом ВС РФ не использовала такой тип снарядов при наступлении в Киевской области.

Более того, в декабре 2022 года украинский телеканал «1+1» выпустил фильм «Битва за Киев».

«Сводная батарея Д-30, Вокзальная улица Бучи, — кадыровцев остановила, движение этой колонны», — рассказывал в фильме начальник управления ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал-майор Андрей Малиновский. Д-30 — 122-миллиметровая гаубица, которая использует в том числе снаряды с флешеттами. А Вокзальная — одно из трёх мест массовых захоронений в Буче.

Ещё одним показательным фактом является «анонимность» подавляющего большинства погибших в Буче.

«Среди тел, предъявленных в Буче, точно есть тела пророссийских киевских активистов, которых убили в первые дни конфликта, а потом привезли для массовости в Бучу. Именно поэтому киевская власть отказалась, несмотря на требования РФ, проводить генетическую экспертизу трупов и называть имена погибших. Для того чтобы такую экспертизу нельзя было сделать и потом, трупы кремировали.

Я писал и о мирных жителях Бучи, которых расстреляла команда Боцмана за то, что у них на рукавах были белые полоски. Буча — это трагедия, которую надо расследовать и наказывать настоящих виновных. Дай бог, у нас когда-нибудь получится. Не стоит на человеческой трагедии ловить хайп», — писал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

«Боцман», о котором он говорит — один из создателей запрещённой в России террористической организации «Азов» Сергей Коротких. В начале апреля 2022 года завирусилось видео, которое он разместил у себя в Telegram-канале. В ролике «Боцман» на вопрос своих подчинённых боевиков в Буче, стрелять ли по гражданским с белыми лентами, давал утвердительный ответ.

А в июле 2024 года стало известно о судебном процессе над чехом Филипом Симаном, который в 2022 году воевал в националистическом подразделении «Карпатская Сечь» на стороне ВСУ. Во время суда Симан произнёс весьма характерную фразу.

«Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло», — заявил он.

Симан также заявил, что на него сильно повлияла сцена с изнасилованием, свидетелем которой он был. При этом на Украине информацию о процессе над чехом откровенно замалчивают.

Визиты под обстрелами

Воздушная тревога, звучащая во время визита первых лиц иностранных государств, стала одной из визитных карточек украинского «гостеприимства».

Тревогу многие считают фальшивой. Наиболее показателен случай с необъявленным визитом президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля 2023 года. Когда в городе, да и по всей Украине, зазвучала воздушная тревога, Байден и Зеленский не побежали в убежище, а продолжили спокойно гулять в центре Киева. При этом в десятках метров от них находилось ГУ МВД Украины — один из возможных объектов атаки.

Украинские ресурсы и финансируемые США «борцы с фейками» утверждали, что во время визита Байдена с аэродрома в Мачулищах взлетал МиГ-31, который мог нести ракету «Кинжал». Но почему тогда американского президента не отвели в укрытие? На этот вопрос ни «борцы с фейками», ни украинские журналисты ответа не дали.

Второй громкий сюжет с воздушной тревогой произошёл через несколько месяцев — 16 июня 2023 года. Тогда в Киев с визитом прибыли африканские лидеры во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Когда высокие гости прибыли, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Однако члены делегации Рамафосы их не слышали.

«Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия никогда не будет лёгкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство, например обращение, которое вы все получили, а другие просто забавны, например этот так называемый взрыв», — заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья. Он также добавил, что простые люди не прятались в убежища, а продолжали «вести обычный день».

Позже Кличко заявил, что повреждённых объектов в городе нет, а звуки взрывов были вызваны работой ПВО. В Минобороны России на следующий день заявили, что 16 июня «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины», отметив, что «цель достигнута — объект поражён». Однако где именно находился этот центр — не уточнили, но отсутствие разрушений в Киеве показывает, что явно не в украинской столице.

Плотина и саммит

12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС. По её информации, Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию КПИ имени Игоря Сикорского изучает возможные сценарии затопления близлежащих территорий после разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра.

«Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, <…> чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и прикрыть свою террористическую деятельность», — пояснила Захарова.

По словам представителя МИД России, по расчётам этого центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до 2 тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населённых пунктов, в том числе районы Киева. Число пострадавших достигнет 900 тысяч человек — в основном жителей столицы Украины. А вот в случае разлива Каневского водохранилища окажутся затоплены 4 тысячи квадратных километров и 177 населённых пунктов, пострадают 75 тысяч человек, добавила Захарова.

Она напомнила, что в сентябре–октябре 2022 года именно эта организация моделировала последствия прорыва Каховской ГЭС. Сам же прорыв произошёл рано утром 6 июня 2023 года и был вызван продолжавшимися обстрелами плотины ГЭС из РСЗО HIMARS. А уже через несколько часов Зеленский выступил перед членами саммита «Бухарестской девятки» и использовал своевременный информационный повод, чтобы в очередной раз попроситься в НАТО. Естественно, в случившемся он обвинил Россию.

Не стоит сомневаться: если подрыв плотин Киевской и Каневской ГЭС произойдёт, киевский режим приурочит его к знаковому событию с участием Зеленского.

Все вышеперечисленные случаи среди прочего демонстрируют: украинская власть — власть шоуменов. И любую трагедию, какой бы страшной она ни была, такая власть пытается обратить себе на пользу, превращая в шоу. Беда лишь в том, что в заложниках у заигравшихся шоуменов — население одного из крупнейших государств Восточной Европы.