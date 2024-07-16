Президент России Владимир Путин 16 июля дал старт движению на новом, последнем участке трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Новый участок дороги станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.

ИА Регнум

Традиционно Путин лично проверяет качество новых ключевых автодорог. Одним из первых глава государства проехал по Крымскому мосту, за рулём грузовика протестировал трассу М-12 «Восток», а теперь проехал на Lada Aura по обходу города Твери.

По словам президента, путь между Москвой и Санкт-Петербургом сократится примерно на час благодаря открытию северного обхода Твери. Разрешённая скорость движения по этому участку — 130 км/ч. Путин подчеркнул, что 60-километровая автострада вводится в эксплуатацию с опережением срока почти на год.

Открывая новые участки дорог, Россия делает ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, заявил глава государства. Он отметил, что надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики: они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, а также способствуют развитию внутреннего туризма.

Идею создать подобную магистраль Путин поддержал еще в декабре 2003 года. Строительство Северного обхода Твери стартовало весной 2022 года. В декабре 2023-го было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу — от села Медного до Бежецкого шоссе. Протяжённость этого участка — 33,8 км.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулём. Он назвал Северный обход Твери шикарным.

Дальше — гораздо больше

В целом новые объекты автомобильной сети и участки трасс, где проведён капитальный ремонт, вводятся в эксплуатацию по всей России. Качественные комфортные трассы без пробок — то, о чём мечтали миллионы российских автовладельцев и пассажиров, стало реальностью.

При этом открывшиеся обходы — только часть масштабных планов, озвученных Владимиром Путиным. До 2030 года в России должно быть построено более 50 подобных обходов городов. В 2024 году магистраль «Восток» продлят до Екатеринбурга, в 2025-м — до Тюмени. Ключевая цель — чтобы современный и безопасный маршрут прошёл через всю страну и достиг Владивостока.

Кроме того, приводятся в порядок федеральные трассы, а в ближайшие 6 лет особый акцент будет сделан на развитии региональных дорог. Несколько проектов уже сданы со значительным опережением сроков.

«В числе других наших комплексных и системных задач — дальнейшее развитие транспортных коридоров «Россия» и «Север — Юг». И главное — создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах и посёлках, в сельской местности», — отмечает Владимир Путин.

М-12 после М-11

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов запустят до конца 2024 года.

Вице-премьер также отметил, что важно привести всю дорожную сеть России в порядок: в текущем году опережение в этой работе составляет 14%.

Сообщается, что обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдёт в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Его протяжённость по территории Татарстана составит около 300 километров. По состоянию на 8 апреля специалисты оценили техническую готовность объекта на 50%.

По информации Росавтодора, в состав М-12 войдёт участок трассы М-7 от Казани до села Костенеево. За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном маршрут продолжится по трассе М-7, участки которой ещё реконструируют.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

При этом в сентябре 2023 года на десять месяцев раньше срока был открыт участок трассы М-12 протяжённостью 415 км от Москвы до Арзамаса. Таким образом, автомобильная дорога связала Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.