У российских бойцов в зоне СВО появился новый опасный враг — жара. Наступление продолжается при температуре до 40 градусов. В окопах и на позициях в степи бойцы спасаются от палящего солнца, сооружая навесы и укрытия. А снабженцам приходится доставлять на позиции больше воды, используя дроны и другие подручные средства.

ИА Регнум

«Уже вошла в оборот фраза, что бояться нужно не дронов или снарядов, а солнца. Это может показаться шуткой, но бойцам, особенно на переднем крае, очень тяжело. Радует только, что и противника жара мучает», — отметил собеседник ИА Регнум, находящийся в регионе.

Он также добавил, что украинские солдаты воюют в одной разгрузке, шортах и сандалиях на босу ногу, пренебрегая штатными средствами защиты. Но зной не стал союзником ВСУ и не смог повлиять на продвижение российской армии.

Тяжёлые бои продолжаются на бывшем Авдеевском, а сейчас — Покровском направлении. На минувшей неделе здесь ВС РФ освободили населённые пункты Евгеновку, Сокол и Восход. Фронт сдвинулся на несколько километров на запад к населённым пунктам Прогресс и Волчье.

В полуокружении оказался главный укрепрайон ВСУ на этом направлении — Новосёловка Первая. В Сети появились спутниковые снимки, где запечатлены оборонительные сооружения, созданные украинскими войсками. По сути, район населённого пункта прекратили в сплошной «укреп», прикрывающий направление на Покровск (Красноармейск) — последний городок в восточной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ.

«Сражение за Покровск — это ключевой этап финальной операции по освобождению Донбасса. Конкретно Новосёловка — основной, самый мощный «укреп» на пути российских сил, идущих со стороны Авдеевки», — добавил источник издания.

Долгое время российские войска не начинали штурм укрепрайона, последовательно окружая его с нескольких сторон. Теперь обороняющие Новосёловку соединения ВСУ вынуждены обороняться в полуокружении. По оценке самых оптимистичных украинских источников, российские войска контролируют северные и восточные окраины населённого пункта, нанося удары по подкреплениям, которые ВСУ направляют для обороны.

По некоторым данным, в районе действуют формирования из бывших заключённых, действующие в рядах 47-й механизированной бригады ВСУ. Штатный состав бригады понёс тяжёлые потери, поскольку ей приходится действовать на Авдеевском направлении с февраля без отвода на ротацию и пополнение. В состав соединения, оснащённого американскими танками Abrams и БМП Bradley, вливаются свежесформированные пехотные роты из числа новобранцев.

За несколько суток в этом районе российские силы сожгли много бронетехники, в частности — бронеавтомобили американского производства MaxxPro, которые используются для подвоза войск и боеприпасов. Украинские источники также жалуются на средства радиоэлектронной борьбы российских войск, которые выводят из строя большую часть разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.

Взятие Новосёловки позволит зачистить от ВСУ район левого берега реки Волчья и большую часть Ясиноватского района ДНР, отбросив противника от Донецка на несколько десятков километров.

Бои на улицах Нью-Йорка

Ещё один участок фронта, где продолжаются ожесточенные бои — район Торецкой агломерации: непосредственно город Торецк, посёлки Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк.

По данным украинских источников, российская армия контролирует часть населённого пункта, продвигаясь вдоль улиц Зелёная и Почтовая. Те же источники обвиняют командование 59-й бригады ВСУ в некомпетентности, которая привела к прорыву обороны, державшейся на протяжении нескольких лет.

Опубликовано и обращение к Владимиру Зеленскому: авторы требуют провести расследование в отношении командования бригады, заявляя, что командные посты раздуются по принципу «кумовства», при этом офицеры неумело используют мобилизованных новобранцев, бросая их на самые горячие участки.

«Командование 59-й ничем особенным не выделяется из числа остальных бригад ВСУ, слепленных уже в ходе СВО. Сколочены кое-как, вооружены чем попало и с соответствующим боевым духом. Других там, на наше счастье, нет», — комментирует ситуацию источник ИА Регнум из региона.

Российские войска продолжают продавливать оборону противника севернее, в районе города Часов Яр, сковывают соединения ВСУ, которые Киев планировал перебросить в район Торецка. Российская авиация бьёт по базам ВСУ в промзоне Нью-Йорка.

Поступают также сообщения о подготовке новых оборонительных линий на подступах к населённым пунктам Дружковка и Константиновка. Можно предположить, что командование ВСУ рассматривает возможность отступления из Часов Яра и Торецка, но пока что украинские войска удерживают оборону на обоих направлениях, время от времени пытаясь перейти в контратаку.

Ложная надежда ВСУ на авиацию

На фоне неутешительных новостей с фронта официальному Киеву остаётся поддерживать боевой дух населения новостями о поставках вооружений. Накануне правительство анонсировало скорое прибытие нескольких дивизионов зенитного ракетного комплекса Patriot и других систем ПВО.

Кроме того, ряд стран НАТО анонсировали начало поставок истребителей F-16 в ближайшее время. По некоторым данным, самолёты уже действуют в воздушном пространстве Одесской области, взлетая с территории Румынии. Одновременно с этим в сети появились сообщения о подготовке украинских лётчиков для использования французских истребителей Mirage-2000 и шведских Saab Grippen.

В Киеве позиционируют F-16 как очередное «чудо-оружие», которое может оказать решающее влияние на ход боевых действий. Однако издание Bloomberg «приземляет» авиационный порыв Киева.

По данным журналистов, до конца лета ВСУ смогут получить максимум 6 истребителей, и в общей сложности 20 — до конца года. Bloomberg также отмечает, что использование истребителей осложняют несколько проблем.

Во-первых, самолёты планируется использовать непосредственно как истребители, для разведки или непосредственного участия в боевых действиях. Иными словами, слишком много задач для нескольких самолётов.

Во-вторых, современная авиация нуждается в качественных и оборудованных аэродромах, которых на Украине крайне мало. А учитывая недавние удары российской армии по аэродромам ВСУ, после которых сгорели установки ПВО и военные самолёты, размещение F-16 на украинской территории — под большим вопросом. Самолёты либо придётся расположить на территории Польши или Румынии, либо маскировать и постоянно перемещать. В обоих случаях исключается использование истребителей вблизи линии фронта.

В-третьих, американские журналисты прогнозируют, что Киев столкнётся с нехваткой вооружений и запчастей для ремонта самолётов.

В общем, делает вывод Bloomberg, поставки авиации ВСУ не повлияют на продвижение российских войск. Значит, ВС РФ продолжат освобождать Донбасс.