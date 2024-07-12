Тушинский суд Москвы обязал столичную детскую поликлинику №140 восстановить на работе педиатра Надежду Буянову — её увольнение признано незаконным. Заседание состоялось в пятницу, 12 июля.

ИА Регнум

Судья Роман Куличев также постановил взыскать с поликлиники компенсацию в пользу врача: средний заработок за месяцы с момента незаконного увольнения Буяновой — 928 тысяч рублей и компенсацию морального вреда — 15 тысяч. В пользу государства с поликлиники взыскали около 12 тысяч рублей.

Информацию подтвердил журналистам адвокат врача Оскар Черджиев.

«Само решение мы ещё не получили, мотивировку я не знаю. Заседание закончилось буквально 15 минут назад — и такое радостное для нас решение», — сказал он.

Карточка судебного решения опубликована на сайте суда. При этом сама Буянова остаётся в СИЗО.

Жалоба и реакция

1 февраля 2024 года мать двоих детей Анастасия Акиньшина привела сына на приём к Буяновой. По версии Акиньшиной, ребенок капризничал, а когда педиатр сделала замечание, она ответила: «У нас поведение хромает, потому что папу на СВО убили».

«На что она мне сказала: ну, милочка, что же вы хотели? Ваш муж был законной целью Украины!». Куда мне на эту [оскорбление] жаловаться, чтобы ее […] из страны выкинули и посадили к чертям собачьим?!» — так женщина описала перепалку с врачом в видео, которое распространили многие Telegram-каналы.

Спустя сутки появилось второе видео от Акиньшиной: она поблагодарила ряд Telegram-каналов за публикацию и огласку, а также сообщила, что «спецслужбы сработали молниеносно» и «с врачом будут разбираться».

Кроме того, Акиньшина рассказала, что Буянова задавала ей уточняющие вопросы о погибшем муже и «в издевательском тоне» спросила, какие новости о конфликте на Украине она смотрит.

В этот же день Надежду Буянову уволили, как теперь выяснил суд, незаконно, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить против неё уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ: «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Слово против слова

Адвокат Черджиев настаивал, что руководство поликлиники уволило Буянову, «поддавшись панике», а в документах нет состава преступления.

«В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления», — говорил юрист.

Сначала Тушинский суд отказал следствию в аресте Буяновой, избрав в качестве меры пресечения запрет некоторых действий: ей запретили общаться со свидетелями по делу, с их представителями и другими участниками уголовного дела, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет.

В СИЗО педиатра поместили в конце апреля, а в мае судья Ольга Федина продлила арест до 2 ноября, аргументировав это тем, что Буянова нарушила условия избранной ранее меры пресечения — выехала из Москвы в другой регион без уведомления. Адвокат подтверждал, что она действительно ездила в соседнюю область к родственникам.

Врач свою вину не признаёт и утверждает: ничего из того, в чём её обвинила Акиньшина, не говорила.

По словам адвоката, главная проблема обвинения состоит в том, что оно основано исключительно на словах Акиньшиной: никаких других доказательств нет. Единственная существующая видеозапись из коридора, а не кабинета врача, лишь показала, что ребёнок вышел из кабинета раньше матери.

Еще один важный момент: Надежда Буянова — уроженка Львова. И хотя она с 90-х годов живёт в Москве, её происхождение сыграло роль в общественном мнении во время скандала. На этом сделала акцент и Акиньшина.

На судебном заседании, по словам адвоката, прокурор зачитал несколько сообщений из телефона Буяновой, в которых она якобы симпатизирует экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и поздравляет кого-то с днём рождения Степана Бандеры.

Однако Черджиев настаивает, что его подзащитная подобных сообщений не писала, а также он не может доверять этой улике, поскольку она была получена при обыске без присутствия адвоката — обыск проходил ночью, а его, как утверждает защитник, не пустили в квартиру.

Ряд СМИ просили Акиньшину о комментарии, но она отказалась. Вскоре женщина сообщила, что «идёт травля всей её семьи».

Сторона обвинения просит для Буяновой 10 лет заключения. Ни у одной, ни у второй стороны нет доказательств более весомых, чем слова женщин. Если педиатр окажется за решеткой, в судебной практике появится прецедент: слова достаточно для обвинительного решения, тогда обвинения могут стать удобным инструментом для сведения счётов, и от этого может пострадать много людей. В том числе бойцы СВО, которых мы все так хотим защитить.