В центре Воронежа во время урагана на 19-летнюю Валерию Шуркову упало большое старое дерево. Произошло это 21 июня около дома №8 по улице Орджоникидзе. Валерию не сразу смогли найти под огромным рухнувшим деревом — девушка пролежала под ним 15 минут.

ИА Регнум

Аномальную жару нынешнего лета часто сопровождают ураганы. И буквально каждый раз после большого шторма приходят сообщения о погибших и травмированных поваленными деревьями людях. За каждой строчкой в новостях — судьбы, убитые горем родные, непрожитые жизни.

Валерия Шуркова училась на психолога, увлекалась рисованием и мечтала снимать мультфильмы. Отчим Валерии сейчас находится в зоне СВО, у девушки остались сестра и брат.

Пять дней за жизнь Валерии боролись врачи, но спасти её не удалось. Сейчас семья собирается подавать в суд на управляющую компанию «Центр плюс», которая, по данным Госжилинспекции, ответственна за ЧП — дерево росло на придомовой территории. К проверке подключился Следственный комитет.

Стихийная халатность

1 июля аналогичный трагический случай произошел в Санкт-Петербурге. На проспекте Юрия Гагарина у дома №16 дерево рухнуло на 36-летнюю прохожую, женщина получила тяжёлые травмы и скончалась. Это произошло на глазах её мужа.

«У погибшей осталось трое детей, сейчас семье оказывают психологическую и необходимую социальную помощь», — рассказали в пресс-службе администрации Московского района Санкт-Петербурга.

В свою очередь в городской прокуратуре заявили, что надзорное ведомство даст оценку «соблюдению правил благоустройства при содержании зелёных насаждений в действиях уполномоченных должностных лиц и коммунальных служб».

Еще одной жертв шторма в Санкт-Петербурге стал 11-летний мальчик — он умер после падения дерева в Красногвардейском районе, на улице Шаумяна.

А 20 июня на севере Москвы, несмотря на то, что в столице следят за зелёными насаждениями гораздо лучше, чем во многих других городах, на прохожего также упало сломанное ветром дерево. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

Казалось бы, это действительно несчастные случаи, в которых, кроме стихии, винить некого. Но во многих случаях трагедии можно было бы избежать, если бы городские службы и коммунальщики качественно выполняли свои обязанности.

В прошлом году в Кемерове было возбуждено уголовное дело по факту падения ветки дерева на 70-летнего местного жителя, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

По данным регионального следственного управления, жильцы дома несколько лет жаловались на опасное дерево не только в территориальную администрацию Рудничного района, но и в «Зеленстрой», который занимается облагораживанием города. Ранее уже были случаи падения веток, повреждавших кровлю дома. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Деревья аварийные, но спилить их пока нельзя

Жительница Твери Наталья уже три года пытается добиться от городских властей и управляющей компании, чтобы в её дворе спилили старые аварийные деревья, растущие у детской площадки.

Сначала речь шла о большой засохшей берёзе, растущей впритык к дому и грозившей упасть на балкон женщины. Управляющая компания заставила Наталью собрать подписи всех владельцев квартир в доме, что они не против, чтобы березу срубили. Женщина за несколько вечеров обошла все квартиры, люди охотно подписались.

Когда Наталья предоставила собранные подписи в УК, там ей заявили: убрать берёзу будет стоить 60 тысяч рублей. В свою очередь работник управляющей компании Махмуд прозрачно намекнул, что вместе со своими земляками легко ликвидирует дерево за 5 тысяч рублей. Но, как выяснилось, Махмуду в таком случае грозит штраф — за отсутствие порубочного билета.

По закону, порубочный билет необходимо получить для проведения определённых работ: вырубать растения, из-за которых на окна падает тень, для вырубки старых, опасных деревьев, вырубки деревьев с целью расчистки дорожных путей или ЛЭП. В Твери стоимость билета превышает 20 тысяч рублей (в Москве, для сравнения, он стоит 15 тысяч).

Руководитель одной из тверских управляющих компаний, пожелавший остаться анонимным, признался ИА Регнум, что при наличии доброй воли его организация подобные деревья убирает быстро и без лишних бюрократических процедур. Но вообще, департамент ЖКХ городской администрации должен признать дерево аварийным, провести экспертизу.

Наталья жаловалась в Государственную жилищную инспекцию, но даже этому надзирающему органу не удалось решить проблему.

Сейчас женщину очень беспокоят старые ветхие ивы на детской площадке, которые при сильном ветре угрожающе мотаются из стороны в сторону. Как выяснилось, это территория муниципалитета, а городские власти никак не хотят устранять проблему.

Руководитель городского «Зеленхоза» ведёт диалог с активной жительницей с 2022 года и регулярно объясняет ей, почему именно сейчас спилить деревья невозможно. Хотя первый шаг городские чиновники уже сделали — деревья признаны аварийными.

Видимо, чиновники ждут, когда дело приобретёт оборот, как в мрачном анекдоте: «Когда убьёт, тогда и приходите».

Чиновники предпочитают розы

Главная проблема озеленения на улицах и во дворах в России — не посадить новое дерево, а убрать старое, поясняет ИА Регнум руководитель Центра общественного контроля качества ЖКХ правозащитной организации «Качество жизни» Елена Юлегина.

Прежде чем сажать деревья, нужно понять срок их жизни и то, как их через время придётся ликвидировать.

«Это, на самом деле, колоссальная работа — проанализировать, в каком состоянии находятся городские деревья, какие из них являются аварийными. На это у большинства муниципалитетов просто не предусмотрены бюджетные средства.

Хотя я всегда говорю: если выбирать, на что тратить деньги на озеленение — на клумбы, или на то, чтобы не падали деревья, нужно выбирать второе. Но розы, конечно, выглядят эффектнее», — грустно усмехается Юлегина.

Что касается деревьев во дворах, в тарифы ЖКХ, вообще-то, заложен уход за зелёными насаждениями. Но проблема в том, что многие люди, приватизировавшие квартиры, не считают двор и деревья в нём своей общедомовой собственностью, отмечает собеседница ИА Регнум, и этот вопрос нуждается в отдельном осмыслении.