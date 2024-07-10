В августе 2023 года через несколько часов после боя раненый российский солдат сумел переползти разрушенную траншею и попросить помощи у своих противников — отряда «международных добровольцев под руководством американца». Поняв, что перед ним американцы, солдат обратился к ним на смеси ломаного английского и русского.

ИА Регнум

Тогда один из наёмников подошёл к бойцу и выстрелил в него — сначала в торс, мужчина упал, но всё еще дышал. Увидев это, другой наёмник выстрелил солдату в голову, рассказал американскому изданию The New York Times немецкий медик Каспар Гроссе.

Гроссе — бывший немецкий солдат. Признаёт, что ехал на Украину искать приключения, в начале конфликта в 2022 году сражался плечом к плечу с другими наёмниками. А затем попал в роту «Избранных» — подразделение «диких гусей», сражающихся на стороне ВСУ.

Увиденное настолько поразило и удручило немца, что он не мог скрывать случившегося, поэтому высказался в разговоре с журналистами. Также он сообщил, что это далеко не единственный подобный случай: один из членов «Избранных» раньше бросил гранату в российского солдата, который поднял руки и намеревался сдаться.

The New York Times указывает, что рассказы немца подкреплены текстовыми заметками, видеозаписями и сообщениями, которыми обменивались члены подразделения.

Военные преступления признал даже Кеннеди

Даже западные СМИ больше не могут — и, видимо, не хотят — поддерживать «светлый образ» благородных украинских военных и западных наёмников, настоящих «воинов света», сражающихся за Украину против «захватчиков». Теперь общая волна разочарования накрыла и The New York Times — одно из ведущих американских СМИ.

На публикацию в тот же день отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, данные будут проверены и проанализированы, Москва потребует от международных организаций провести верификацию этой информации. В то же время, отметил Мирошник, это далеко не первый факт бесчеловечных издевательств ВСУ над пленными.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве украинскими военнослужащими российского военнопленного. Москалькова заявила, что считает ситуацию грубейшим нарушением норм международного права, а виновные должны понести строгое наказание.

Высказался даже независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди — младший, назвавший казни российских пленных военным преступлением.

«Не гордится обращением с пленными»

С начала конфликта на Украине в Telegram-каналах не раз появлялись видео расправы или пыток российских военных. Осенью 2023 года пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом СМИ рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже.

Солдат России украинские военнослужащие погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из вэсэушников оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону. В завершении видео произошёл взрыв.

Раньше, в ноябре 2022 года, появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле.

Убийство военнопленных — прямое нарушение Женевской конвенции. Как только солдат заявляет о намерении сдаться, его нельзя атаковать: необходимо, соблюдая меры безопасности, взять его под стражу.

При этом украинские официальные и не только лица регулярно заявляют, что российские солдаты якобы убивают безоружных и сдающихся в плен бойцов ВСУ. Доказательствами, правда, они не утруждаются. Факты же говорят об ином: накануне 27-летний чешский наёмник ВСУ Филипп Симан вернулся в родную страну и оказался подозреваемым сразу по двум уголовным статьям.

Приехав на Украину, Симан вступил в ряды добровольческого батальона «Карпатская Сечь», участвовал в «зачистках» в городах Ирпень и Буча — пригородах Киева. Симан не скрывает, чем именно занимался его батальон: «Мы были полицией, судом, мы были и расстрельным отрядом».

В то же время слова чеха, что он «не гордится обращением с пленными», прозрачно намекают: наёмник мог участвовать в пытках и истязаниях пленных русских бойцов. Попутно Симан говорит и о массовом мародёрстве украинских военных. Ему грозит более 20 лет тюрьмы.

Примечательно, что к ответственности наёмника привлекли после публикаций в местных СМИ, которым он наговорил много интересного, привлекшего внимание не только читателей, но и полиции.

Пытки по всей Украине и «бесчеловечные» тюрьмы

В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), обнародовало доклад, в котором указало, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

Сотрудники УВКПЧ говорили с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. Отмечается, что пленные дали «достоверные сведения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их немедленной эвакуации с поля боя». 13 человек заявили, что их избивали палками и деревянными молотками, пытали током и инсценировали казни. Кроме того, некоторым угрожали сексуальным насилием.

В докладе также задокументированы казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.

Отдельная история — условия содержания пленных в тюрьмах на Украине: само нахождения там — уже пытка, рассказал судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский. Он отметил, что в следственных изоляторах страны действует норма в 2,5 квадратного метра на одного заключенного: «с точки зрения европейских стандартов это бесчеловечно».

Процесс «Резников против Украины»

29 мая донецкая правозащитница Ирина Вихорева сообщила, что ЕСПЧ начал расследование в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова на Украине.

Уроженец Донецка Резников отправился на фронт добровольцем в конце 2022 года. Попал в плен под Красногоровкой в ДНР. Мужчину пытали.

Украинские силовики звонили 17-летней дочери Резникова Елизавете и шантажировали: требовали, чтобы она фотографировала военные объекты, «иначе отцу будет больно». За присланные фото обещали прекратить пытки. Девушка просила поговорить с отцом, ей разрешили недолгую беседу. Резников пытался держаться бодро, уверял, что всё хорошо, но голос сильно дрожал.

Когда Елизавета отказалась выполнять условия шантажистов, те перестали выходить на связь. Елизавета Резникова обратилась к правозащитникам за помощью, рассказала Ирина Вихорева. Они наняли юриста и подали иск в ЕСПЧ. Вскоре пришёл ответ: «запущен процесс под названием «Резников против Украины».

В Европе зреет осознание, что продолжение безоглядной поддержки киевского режима становится проблемой для Евросоюза, особенно с учётом провалов ВСУ и продвижения российской армии, заявил ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Он считает, что Украина превращается в проблемного союзника для коллективного Запада, поэтому европейские институты хотят от неё отмежеваться.

Значит, больше не нужно лепить ангелов во плоти из ВСУ и иностранных наёмников, пытающих и убивающих пленных российских солдат и мирных жителей.