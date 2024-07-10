ВСУ и западные наёмники перестали быть для Запада «воинами света»
В августе 2023 года через несколько часов после боя раненый российский солдат сумел переползти разрушенную траншею и попросить помощи у своих противников — отряда «международных добровольцев под руководством американца». Поняв, что перед ним американцы, солдат обратился к ним на смеси ломаного английского и русского.
Тогда один из наёмников подошёл к бойцу и выстрелил в него — сначала в торс, мужчина упал, но всё еще дышал. Увидев это, другой наёмник выстрелил солдату в голову, рассказал американскому изданию The New York Times немецкий медик Каспар Гроссе.
Гроссе — бывший немецкий солдат. Признаёт, что ехал на Украину искать приключения, в начале конфликта в 2022 году сражался плечом к плечу с другими наёмниками. А затем попал в роту «Избранных» — подразделение «диких гусей», сражающихся на стороне ВСУ.
Увиденное настолько поразило и удручило немца, что он не мог скрывать случившегося, поэтому высказался в разговоре с журналистами. Также он сообщил, что это далеко не единственный подобный случай: один из членов «Избранных» раньше бросил гранату в российского солдата, который поднял руки и намеревался сдаться.
The New York Times указывает, что рассказы немца подкреплены текстовыми заметками, видеозаписями и сообщениями, которыми обменивались члены подразделения.
Военные преступления признал даже Кеннеди
Даже западные СМИ больше не могут — и, видимо, не хотят — поддерживать «светлый образ» благородных украинских военных и западных наёмников, настоящих «воинов света», сражающихся за Украину против «захватчиков». Теперь общая волна разочарования накрыла и The New York Times — одно из ведущих американских СМИ.
На публикацию в тот же день отреагировал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, данные будут проверены и проанализированы, Москва потребует от международных организаций провести верификацию этой информации. В то же время, отметил Мирошник, это далеко не первый факт бесчеловечных издевательств ВСУ над пленными.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информации о зверском убийстве украинскими военнослужащими российского военнопленного. Москалькова заявила, что считает ситуацию грубейшим нарушением норм международного права, а виновные должны понести строгое наказание.
Высказался даже независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди — младший, назвавший казни российских пленных военным преступлением.
«Не гордится обращением с пленными»
С начала конфликта на Украине в Telegram-каналах не раз появлялись видео расправы или пыток российских военных. Осенью 2023 года пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом СМИ рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже.
Солдат России украинские военнослужащие погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из вэсэушников оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону. В завершении видео произошёл взрыв.
Раньше, в ноябре 2022 года, появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле.
Убийство военнопленных — прямое нарушение Женевской конвенции. Как только солдат заявляет о намерении сдаться, его нельзя атаковать: необходимо, соблюдая меры безопасности, взять его под стражу.
При этом украинские официальные и не только лица регулярно заявляют, что российские солдаты якобы убивают безоружных и сдающихся в плен бойцов ВСУ. Доказательствами, правда, они не утруждаются. Факты же говорят об ином: накануне 27-летний чешский наёмник ВСУ Филипп Симан вернулся в родную страну и оказался подозреваемым сразу по двум уголовным статьям.
Приехав на Украину, Симан вступил в ряды добровольческого батальона «Карпатская Сечь», участвовал в «зачистках» в городах Ирпень и Буча — пригородах Киева. Симан не скрывает, чем именно занимался его батальон: «Мы были полицией, судом, мы были и расстрельным отрядом».
В то же время слова чеха, что он «не гордится обращением с пленными», прозрачно намекают: наёмник мог участвовать в пытках и истязаниях пленных русских бойцов. Попутно Симан говорит и о массовом мародёрстве украинских военных. Ему грозит более 20 лет тюрьмы.
Примечательно, что к ответственности наёмника привлекли после публикаций в местных СМИ, которым он наговорил много интересного, привлекшего внимание не только читателей, но и полиции.
Пытки по всей Украине и «бесчеловечные» тюрьмы
В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), обнародовало доклад, в котором указало, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль 2024 года.
Сотрудники УВКПЧ говорили с 44 российскими пленными в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. Отмечается, что пленные дали «достоверные сведения о пытках или жестоком обращении в транзитных местах после их немедленной эвакуации с поля боя». 13 человек заявили, что их избивали палками и деревянными молотками, пытали током и инсценировали казни. Кроме того, некоторым угрожали сексуальным насилием.
В докладе также задокументированы казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.
Отдельная история — условия содержания пленных в тюрьмах на Украине: само нахождения там — уже пытка, рассказал судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский. Он отметил, что в следственных изоляторах страны действует норма в 2,5 квадратного метра на одного заключенного: «с точки зрения европейских стандартов это бесчеловечно».
Процесс «Резников против Украины»
29 мая донецкая правозащитница Ирина Вихорева сообщила, что ЕСПЧ начал расследование в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова на Украине.
Уроженец Донецка Резников отправился на фронт добровольцем в конце 2022 года. Попал в плен под Красногоровкой в ДНР. Мужчину пытали.
Украинские силовики звонили 17-летней дочери Резникова Елизавете и шантажировали: требовали, чтобы она фотографировала военные объекты, «иначе отцу будет больно». За присланные фото обещали прекратить пытки. Девушка просила поговорить с отцом, ей разрешили недолгую беседу. Резников пытался держаться бодро, уверял, что всё хорошо, но голос сильно дрожал.
Когда Елизавета отказалась выполнять условия шантажистов, те перестали выходить на связь. Елизавета Резникова обратилась к правозащитникам за помощью, рассказала Ирина Вихорева. Они наняли юриста и подали иск в ЕСПЧ. Вскоре пришёл ответ: «запущен процесс под названием «Резников против Украины».
В Европе зреет осознание, что продолжение безоглядной поддержки киевского режима становится проблемой для Евросоюза, особенно с учётом провалов ВСУ и продвижения российской армии, заявил ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
Он считает, что Украина превращается в проблемного союзника для коллективного Запада, поэтому европейские институты хотят от неё отмежеваться.
Значит, больше не нужно лепить ангелов во плоти из ВСУ и иностранных наёмников, пытающих и убивающих пленных российских солдат и мирных жителей.