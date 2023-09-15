Москва, 15 сентября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом РИА Новости рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Солдат России украинские военнослужащие погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен».

Один из боевиков киевского режима оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону.

В завершении видео произошёл взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, которым уже больше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военнопленный ВСУ просит российское гражданство у президента РФ Владимира Путина.

Украинский военнопленный рассказал о ситуации во время боя, когда сержант, бывший в тот момент старшим, велел им «тикать» из-под обстрела во время одного из особо тяжёлых штурмов. По словам Валерия Мищенко, младшие командиры понимают, что иногда идти в бой — самоубийство.