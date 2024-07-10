Дельфины и касатки, шоу братьев Запашных, фото с любимым «гардемарином» Дмитрием Харатьяном и развод конного караула Президентского полка — вот далеко не полный перечень красочных впечатлений девяти многодетных семей, которые гостят в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

ИА Регнум

Онлайн-встречу с семьями из девяти субъектов России — от Ленинградской области до Чувашской республики — глава государства провёл 30 мая. Тогда же он пригласил в Москву родителей и детей уникальных семей, награждённых орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

С 4 по 11 июля 110 человек — членов приглашённых семей находятся в Москве, посещая экскурсии, концерты, шоу и музеи.

Семья Ирины Абакумовой, операционной медицинской сестры, живёт в Москве, но в беседе с ИА Регнум Ирина признаётся: даже живя в столице, не успеваешь побывать во всех самых интересных и познавательных местах, куда благодаря насыщенной программе Администрации президента повели детей.

Муж Ирины Александр — священнослужитель.

«У бездетной семьи нет стимула в жизни»

В семье Абакумовых 10 детей: пять мальчиков и пять девочек. Старшему сыну 32 года, младшему — 9. Старшие дети, живущие и работающие в других городах, приехать не смогли, но приехала самая младшая, годовалая внучка Ирины, которая живёт с родителями в Воронеже.

«Среди самых ярких наших впечатлений — удалось пообщаться Дмитрием Харатьяном, с Эдгардом Запашным, посмотреть его прекрасное представление в древнеримском стиле. В аквариуме на территории ВДНХ мы были на чудесном шоу с дельфинами и касатками — это незабываемые впечатления! Не просто шоу с прекрасно дрессированными животными, но иллюминация, 3D-эффекты, блестящая организация», — рассказывает Абакумова.

Познавательная программа, выставка «Россия» на ВДНХ, экскурсия по двору Кремля также прошли интересно и впечатляюще, как и шоу, отмечает собеседница агентства.

По словам Хусейна Халикова, главы семейства с семью детьми из Чеченской республики, приём в Москве устроили королевский — поселили гостей в «Президент отеле». Семью из Чечни встречал лично депутат Госдумы Адам Делимханов, пообещал любую помощь и поддержку.

Самым впечатляющим для семьи Халиковых были встречи с артистами и экскурсия на «Мосфильм», признаётся Хусейн. Двое из семи его детей, сыновья Ризван и Зелимхан, — актёры.

Встреча с Дмитрием Харатьяном, отмечает Хусейн, семью особенно порадовала и впечатлила потому, что актёр имеет звание Народного артиста Чеченской республики.

«Очень понравился концерт в павильоне Краснодарского края на ВДНХ: они пели казачьи песни, и, конечно, в павильоне Чеченской республики — мы все патриоты своего региона», — говорит собеседник ИА Регнум.

Из личного архива Семья Абакумовых

Мужчина отмечает, что в Чечне многодетных семей больше, чем в других российских регионах, потому что не принято делать аборты.

«Мы любим детей, у бездетной семьи нет никакого стимула в жизни», — считает он.

Хусейн рассказал, что сам родился в семье, где помимо него были только два брата, отца не стало, когда ему было два года, а потом ушла из жизни и мать. Мужчина всегда мечтал о большой, шумной и дружной семье.

Все дети Хусейна и его жены Таисии Халиковой получили хорошее образование и профессии: один из сыновей живет в Калуге и занимается бизнесом, другой сын — заместитель главного врача клинической больницы в Грозном. Дочери Халиковых выбрали профессии преподавателей: одна преподает математику, другая физику, третья — чеченский язык и литературу. Еще одна девушка в их семье — член Союза писателей России, старший научный сотрудник.

Младший сын Зелимхан в прошлом году в Новороссийске снялся в фильме о Великой Отечественной войне, сыграл Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова.

Из личного архива Семья Халиковых

«Меня поразила одна из семей, которая приехала вместе с нами: женщина молодая, красивая, 43 года, а у неё 18 детей! Такие красивые дети, замечательные. Я ей сказал, что дома буду приводить её в пример чеченским женщинам. А в другой семье — ни одной девочки, 11 пацанов, и такие дружные — как баскетбольная команда!» — рассказал Хусейн.

Каюр, волонтёры и врачи

Семья с восемнадцатью детыми, о которой сказал Халиков, — Ольга и Евгений Кравцовы, живущие сейчас в Сосновом Бору Ленинградской области. Вместе пара с 1998 года, познакомились и поженились в Донецке, потом переехали на север. Евгений работает ведущим инженером по эксплуатации в реакторном цехе Ленинградской АЭС.

Семья с одиннадцатью мальчишками — из Краснодарского края. Самому старшему сыну Владимира и Елены Солодовниковых 27 лет, младшему — 16. Отец семейства занимается строительством, мама проработала 13 лет воспитательницей группы семейного воспитания.

Семья Сергея и Ольги Шишовых из Чувашской республики активно занимается патриотическим воспитанием своих детей и воспитанников собственного семейного детского сада в Новочебоксарске. Дети Шишовых собирают гуманитарную помощь и участвуют в мероприятиях в поддержку участников СВО.

Волонтёрством занимаются и сыновья Рахматулло и Галины Рахимовых из Томска, Сибирского федерального округа: плетут маскировочные сети для фронта.

Сергей, старший сын Андрея и Натальи Якуниных из Тюменской области, будучи студентом медицинского университета, принимает участие в волонтерской деятельности НКО «Милосердие» и является участником Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». За вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ награждён благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи.

Всего в семье восемь детей, глава семейства Андрей Александрович руководит организацией, занимающейся социальной помощью бездомным при Русской православной церкви. Мать Наталья Александровна — врач.

Необычная профессия у отца другого семейства — Семашкиных из Камчатского края: Андрей — каюр, то есть погонщик собак, запряжённых в нарты, основатель питомника для ездовых собак и тренер по этому виду спорта, которым занимается и его жена Анастасия, и все их дети. Старшая дочь Анна работает в питомнике «Снежные псы».

Из личного архива Семья Семашкиных

Впервые в Москве оказалась семья Олега и Ирины Волга из Донецкой Народной Республики. В семье десять детей, и все они активно вовлечены в спорт, творчество и другие увлечения. Дочь Екатерина занимается кондитерской выпечкой, двое других дочерей — спортсменки, состояли в командах по волейболу, сын Филипп увлекается радиоэлектроникой. Пятеро детей занимаются музыкой — играют на фортепиано и флейте.

Многодетная Россия

В январе 2024 года президент России официально закрепил статус многодетной семьи в российском законодательстве: семьи с тремя и более детьми получают поддержку и льготы. Сюда относятся пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей; поддержка в сфере трудовых отношений; досрочные пенсии по старости для многодетных матерей; профобучение и дополнительное профобразование родителей; бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на всей территории страны.

«Многодетные семьи — опора России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна: уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие и всё, что связано с семьёй. Это — именно те традиционные ценности, которые поддерживает государство», — сказал Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов 23 января.

Говоря о подписанном указе о статусе многодетных семей, глава государства указал, что теперь семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на одинаковые льготы во всех регионах. Он пояснил, что льготы для многодетных, в том числе при посещении учреждений культуры, например музеев, зоопарков, должны единообразно действовать на всей территории страны.

В мае 2024 года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что число многодетных семей в России достигло 2,4 миллиона.

По данным ВЦИОМ, за 10 лет демографической политики России, которая переориентировалась на развитие семейных ценностей и многодетность, количество граждан, уверенных, что в семье должно быть трое детей или больше, увеличилось на 14%. В 2014 году доля таких людей составляла всего лишь 34%, а в 2024-м этот показатель равняется 48%, то есть практически половине населения.

Всего в стране проживают 30 миллионов детей в 24,5 миллиона семей.

В разговоре с ИА Регнум мать-героиня Ирина Абакумова делится наблюдением: видя многодетную семью, люди чаще всего начинают задавать матери множество бытовых вопросов: «Как же вы готовите на всех, как поддерживаете чистоту?!». Такое обывательское отношение, по её словам, несправедливо к многодетным семьям.

«Любой семье, которая ставит во главу угла образование детей, воспитание в них человеческих качеств, всё остальное прилагается. Как человек верующий, я могу сказать простыми словами: Бог даст дитя, Бог даст и на дитя. Всё равно всем места хватает», — уверена она.