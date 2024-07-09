9–11 июля в Вашингтоне проходит очередная встреча стран — членов НАТО. Саммита Альянса с нетерпением ждали на Украине — там рассчитывают не только на продолжение поддержки со стороны блока, но и на принятие в ряды организации. Однако Киев точно будет разочарован.

ИА Регнум

Владимир Зеленский не устаёт заявлять о желании Украины и украинцев вступить в НАТО. Еще в 2022 году он сообщал, что Киев подал заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке. Прошлым летом на заседании Верховной рады Зеленский вновь призвал западные страны принять Украину в НАТО, назвав возможное присоединение государства к военному блоку «мощным сигналом для мира». А уже в январе 2024 года Зеленский снова попросился в НАТО, несмотря на то, что много раз получал отказ.

Но ни назойливость киевского режима, ни заявления, что Украина «сделала для вступления в альянс больше, чем любая другая страна», к успеху Зеленского так и не привели.

Не оставляют надежд

Украинский политикум возлагал большие надежды на очередную встречу стран — членов НАТО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает «существенного шага» на пути к членству в Альянсе, а Зеленский заявил: «Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение».

Но если Украина готова, то НАТО, очевидно, нет. В июне генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что «двери НАТО для Украины всегда открыты», при этом одно из условий принятия в блок — победа Киева в текущем военном конфликте.

Очередной сеанс крушения иллюзий западные союзники Киева провели уже в июле. По сообщениям СМИ, на саммите планируется согласовать очередной пакет западной помощи Киеву, а вот о членстве Украины в военном блоке не будет и речи. Возможны лишь красивые метафоры вроде «моста к членству» или «необратимого пути в НАТО». А всё тот же Столтенберг напомнил, что никаких гарантий принятия Украины в альянс никто не давал, конкретные сроки не назывались.

Бесконечный путь

«Необратимость» пути, конечно, звучит красиво. В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц накануне заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие 30 лет. Но и это наверняка не остановит киевский режим: стремиться в альянс — навязчивая идея властей Украины, преследующая их те же 30 лет.

Еще в 1994 году Киев первым из государств СНГ подписал соглашение об участии в программе альянса «Партнёрство ради мира». Затем последовали подписанная в 1997 году Хартия об особом партнерстве Украины и НАТО, создание Совместной постоянной комиссии для кураторства вопросов двусторонних отношений, открытие в стране Центра информации и документации НАТО.

Официально же курс на вступление в альянс Киев провозгласил еще в мае 2002 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Леонида Кучмы.

В 2005 году при Викторе Ющенко страна стала участником программы НАТО «Ускоренный диалог», а в 2008 году военный блок получил обращение украинских политиков о желании присоединиться к «Плану действий по членству в НАТО». При этом уже тогда Киеву заявили, что Украина станет членом альянса, лишь когда будет соответствовать предъявляемым требованиям к членству в организации.

При президенте Викторе Януковиче в 2010 году страна официально объявила внеблоковый статус и отказалась от интеграции в НАТО, но после госпереворота 2014 года Украина вернулась на курс сближения с Альянсом. Киев всеми силами пытался добиться желаемого: в 2015 году в новой редакции Военной доктрины Украины было сказано о расширении сотрудничества с НАТО для достижения полной совместимости армии с вооруженными силами стран блока. А в 2017 году членство в альянсе законодательно закрепили как один из внешнеполитических приоритетов государства.

В то же время «необратимость» евроатлантического курса Украина провозгласила в 2019 году, когда власти закрепили в конституции страны «движение в сторону членства в НАТО».

Прошло пять лет. 9 июля 2024 года издание The New York Times написало, что сближение Украины с альянсом уже даёт основания считать Украину победителем в текущем военном конфликте. Однако от «сближения» до реального вступления в блок — непреодолимая пропасть.

Морковка для ослика ближе, крупнее и слаще

На саммите 9 июля вопрос о вступлении Украины в НАТО даже не будет всерьёз рассматриваться, уверен политолог Владимир Корнилов. Причём Киев с этим уже согласился и смирился, несмотря на публичную риторику.

Взамен, считает Корнилов, Украине предложат новый формат взаимодействия с альянсом, чтобы подчеркнуть «необратимость» вступления страны в блок.

«То есть сделают всё, чтобы морковка перед ослом оказалась ещё ближе, крупнее и слаще», — сказал эксперт в комментарии ИА Регнум.

Украина никогда не вступит в НАТО, уверен политолог Михаил Павлив. Это попросту не нужно альянсу: Киев уже используют как инструмент достижения своих целей. В то же время для украинских политиков разговоры о вступлении в альянс нужны, чтобы поддерживать у обывателей иллюзию близости Запада.

«Не стоит оценивать эту историю с точки зрения реального целеполагания, реальной политики — это часть пропаганды и только», — сказал Павлив ИА Регнум.

С ним не согласен Владимир Корнилов, считающий, что нельзя отрицать возможность вступления Украины в НАТО, пусть и в отдалённой перспективе. Россия должна учитывать такой сценарий.

«Одной из целей специальной военной операции является как раз необходимость добиться внеблокового статуса Украины, о чём мы не раз говорили. То есть это реальная, серьёзная угроза, угроза для системы национальной безопасности Российской Федерации, — подчёркивает эксперт. — Поэтому Россия всячески будет препятствовать и противостоять этой авантюрной затее».