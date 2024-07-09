Правительство России продолжает восстанавливать города страны согласно мастер-планам и создавать агломерации. Но в случае с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями разработка подобных документов осложнена боевыми действиями и оттоком населения.

ИА Регнум

Впрочем, если верить представителям украинской власти — «главе» неосвобождённой части Запорожской области Ивану Фёдорову и депутату Рады Ткаченко, — в прифронтовые территории и на подконтрольные России территории с начала 2024 года вернулись около 130 тысяч человек.

А глава освобождённой части Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует, что к 2026 году численность жителей Мелитополя преодолеет отметку в 500 тысяч человек.

Следовательно, нужно будет не только восстанавливать города, но и перекраивать схемы пространственного расселения, чтобы и люди были довольны, и деньги в федеральном бюджете не закончились. Задача непростая, но вполне решаемая.

В 2019 году правительство России приняло Стратегию пространственного развития (СПР) России на период до 2025 года. Документ готовило Минэкономразвития, оно же синхронизировало его со стратегической инициативой «Города больших возможностей и малых форм расселения».

Базовой категорией в СПР стала городская агломерация — совокупность компактно расположенных населённых пунктов и территорий между ними с общей численностью населения. Они должны были стать основной точкой приложения правительственных усилий по развитию городов, а также модернизации коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

С годами количество агломераций росло из-за снижения требований к численности населения в каждой из них, но фундаментально рамка восприятия схемы пространственного расселения России не менялась.

Впрочем, и существенного прогресса в деле развития агломераций и реорганизации системы управления населёнными пунктами не было. Виной тому стали в том числе новые вызовы, которые обозначили СВО и санкции как реакция на неё.

Кроме того, мозгового центра для конкретизации и наполнения планов не просто смыслами, а конкретными предложениями и задачами не было вплоть до мая 2022 года. Тогда Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы» реорганизовали в «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российский Федерации».

Проще говоря, НИИ Градплана Москвы повысили до НИИ пространственного планирования России, переподчинив Минстрою России под кураторством вице-премьера Марата Хуснуллина. Председателем Наблюдательного совета избрали главу Минстроя Ирека Файзуллина. Институт начал выпускать мастер-планы развития городов и агломераций.

Кроме того, мастер-планы активно разрабатывает госкорпорация ДОМ.РФ — по её заказу с 2016 года разработано свыше 320 дизайн-проектов благоустройства общественных пространств и дизайн-кодов.

Развитие и «окультуривание» городов

29 февраля года в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что для 22 дальневосточных городов и агломераций уже подготовлены мастер-планы развития и такая работа уже идёт для населённых пунктов Арктики.

Кроме того, по мере появления новых мастер-планов стал появляться запрос на их унификацию — 13 марта в ходе экспертной сессии по обсуждению вопросов мастер-планирования было дано поручение о разработке и утверждении единых требований к содержанию мастер-планов и квалификационные требования к их разработчикам.

У правительства не только вызрела идея по упорядоченному развитию городов, но и выстроилась под эту задачу вертикаль из органов власти во главе с вице-премьером Хуснуллиным.

Заодно были наработаны планы развития и «окультуривания» городов (если считать таковыми городские дизайн-коды). В последующем реализацию мероприятий по мастер-планам наверняка синхронизируют с обновлением инфраструктуры в сфере ЖКХ, на что до 2030 года планируют выделить 4,5 триллиона рублей. Также всё это оцифруют, загрузив все планы в цифровую платформу, упрощающую как процессы управления реализацией работ, так и различных согласований.

А мастер-планы после их законодательной легализации, скорее всего, станут альтернативной стратегией социально-экономического развития городов и агломераций. Заодно по ним будут развивать территории, для работы с которыми классические инструменты оказались неэффективны. Подобных территорий хватает в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Мариуполь — приятная аномалия с двумя проблемами

Сейчас восстановление населённых пунктов Донбасса и Новороссии, за исключением Мариуполя, осуществляется не по плану. Речь идёт, понятное дело, не о сроках, а о подходе.

С мая 2022 года НИИ пространственного развития и другие организации разработали мастер-планы для Мариуполя и села Сопино в его окрестностях, города Кировское в ДНР, а также городов Северодонецкой агломерации (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное) в ЛНР. Мастер-планы по Мелитополю, Бердянску и Энергодару Запорожской области пока находятся в процессе разработки — их планируют представить в 2024 году.

Но в рамках мастер-плана восстанавливают лишь Мариуполь. Причин тому несколько.

Во-первых, это единственный крупный город (431 тысяча человек в 2021 году), который был взят российской армией после длительных и ожесточённых боев. Во-вторых, Мариуполь по итогам кампании 2022 года оказался в глубоком тылу, что позволило военным дать отмашку на его восстановление. В-третьих, Мариуполь стал единственным городом, в котором на период его штурма оказались заблокированы жители. Это и предопределило особое внимание федеральных властей к восстановлению города, благо его есть ради кого восстанавливать.

В других населённых пунктах Донбасса ситуация значительно отличается. Там при часто сопоставимом масштабе разрушений не только меньше людей — многие покинули города при приближении к ними линии фронта, — но и ближе сама линия фронта.

В Авдеевке к моменту её освобождения осталось немногим больше тысячи человек при довоенном населении в 31 тысячу, а Северодонецкая агломерация и спустя два года после освобождения всё так же близка к линии фронта.

Близость к ней не позволяет дать отмашку гражданским властям на допуск в населённый пункт для проведения ремонтно-восстановительных работ. Поэтому они проводятся силами преимущественно местных жителей при поддержке регионов-шефов, которые помогают в том числе строительными материалами.

А в некоторых городах нет и этого. Пример — Новая Каховка. В городе не работают образовательные учреждения — детские сады, школы, училища и университеты, — а власти под руководством главы городской администрации Виталия Гуры заняты бесконечным ремонтом городских систем жизнеобеспечения, страдающих от обстрелов со стороны ВСУ.

Поэтому Мариуполь, несмотря на прикованное к нему внимание властей и федеральных СМИ, является приятной аномалией, показывающей возможности российского строительного комплекса.

Александр Сухов/РИА Новости Микрорайон Невский в Мариуполе

Но, несмотря на весь позитив, в городе не решены два важных вопроса.

Первый — будущее «Азовстали». Восстанавливать меткомбинат не будут, но куда вывозить 40 миллионов тонн отходов, скопившихся на территории завода, не ясно. Нет понимания и с тем, что делать с гигантским количеством металлоконструкций с завода. По всей видимости, они станут ломом для последующей переплавки на мощностях электрометаллургического предприятия.

О желании построить таковое власти ДНР заявили в июне 2024 года, а стоимость завода, способного производить арматурную сталь, оценивается в 30 миллиардов рублей.

Второй вопрос — Приазовская железная дорога. Железнодорожное сообщение между Мариуполем и другими городами ДНР восстановили ещё в марте, построив перемычку между Мариуполем и Донецком в обход прифронтовой Еленовки.

Но перемычка не решает главной проблемы — отсутствия нормальной связи между Запорожской областью и Мариуполем. В Днепрорудном Запорожской области добывают железную руду, которую приходится везти в Алчевск через 7 субъектов России. А без железной руды, кокса и флюса перезапустить ММК им. Ильича не получится. Власти обещают достроить железную дорогу уже к концу 2024 года, а запустить меткомбинат — в следующем году.

Не хватает кадров

Вопрос промышленности является краеугольным и для Северодонецкой агломерации. Мастер-план её восстановления был подготовлен уже к концу 2022 года, но линия фронта проходит слишком близко к городам. Однако, даже когда российская армия её отодвинет, неясным останется вопрос с городской экономикой.

В советские годы Рубежное, Лисичанск и Северодонецк были единым промышленным узлом (их и сейчас так воспринимают как федеральные, так и республиканские власти), а также всесоюзным центром химической промышленности. При Украине эти города подверглись жёсткой деиндустриализации, а затем пострадали во время освобождения.

«Лиссода» прекратила своё существование уже к концу 1990-х, примерно тогда же в Рубежном погибло производство красителей, северодонецкий «Азот» лишился цехов по производству пластиков и бытовой химии, сохранив лишь крупнотоннажные мощности по выпуску аммиака и карбамида.

Не лучше ситуация со строительной промышленностью: стекольные заводы не работают, а с завода «Пролетарий», где было единственное на территории бывшей Украины производство по выпуску термополированного стекла (пригодного для изготовления стеклопакетов для металлопластиковых окон), незадолго до освобождения вывезли оборудование. Но даже не это главная проблема — заводы можно восстановить. Беда в том, что на них некому работать, так как в ЛНР жесточайший дефицит кадров для химической промышленности.

Куда меньше проблем будет со стёртым с лица земли селом Сопино и тыловым городом Кировское в ДНР. Разработанный план застройки приазовского села Сопино, предусматривающий возведение ИЖС и сопутствующей инфраструктуры, будет реализован, так как этот посёлок непосредственно примыкает к Мариуполю.

Для Кировского же власти Якутии (регион-шеф) использовали опыт разработки мастер-плана Якутска по программе реновации городов Дальнего Востока.

Впереди еще много непростой, но необходимой работы.