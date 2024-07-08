8 июля 1709 года в пяти километрах от осаждённой шведами Полтавы обновлённая армия Петра I встретила старого противника — армию шведского короля Карла XII. Находясь в меньшинстве, шведское командование недооценивало возможности русской армии и ожидало повторения быстрой победы, как это случилось в начале Северной войны, под Нарвой.

ИА Регнум

Как хорошо известно читателю, надежды шведского командования не оправдались. На полтавском поле Россия одержала главную победу в Северной войне. Эта война сделала из России империю, а Швеция лишилась исторического шанса на геополитическое могущество.

Вокруг этого события существует множество мифов. Некоторые из них рождены актуальной политикой, другие появились благодаря попыткам упрощения исторических событий. ИА Регнум отобрало из них наиболее популярные и вредные для исторического самосознания.

Миф первый. Русская армия до петровских реформ не была способна на победы

В научно-популярных источниках допетровская армия часто представляется глубоко архаичной и неспособной к победам. Регулярно встречаются цветистые сравнение русской армии под Нарвой и русской армии после реформ — под Полтавой: стрельцы в разноцветных кафтанах с окладистыми бородами сменяются стройными шеренгами линейной пехоты, набранной из рекрутов.

На смену феодальному ополчению поместной конницы пришли драгунские и гусарские полки; вместо десятков калибров артиллерии русское войско обзавелось современными орудиями стандартизированных калибров.

Такое экстремальное сравнение красочно, но далеко от исторической истины.

Полки нового строя, линейная тактика, драгуны и гусары, одна из лучших в мире артиллерия — всё это уже существовало на Руси до царя-реформатора. В своих реформах Пётр опирался на наследие отца — Алексея Михайловича.

Пётр прямо говорит об этом в первых же строках своего знаменитого воинского устава 1716 г.: «Понеже всем есть известно, коим образом Отец Наш, блаженной и вечнодостойной памяти в 1647 году, начал регулярное войско употреблять, и Устав Воинской издан был». Далее, Пётр говорит о том, что войско его отца «в таком добром порядке учреждено было», что с успехом вело борьбу с Польшей и Швецией и лишь после его смерти пришло в упадок. Но не стоит забывать, что Пётр пришел к власти после свержения его старшей сестры, царевны Софьи, правление которой, соответственно, изображалось в мрачных красках.

Как бы то ни было, ослабленная стрелецкими бунтами и междуцарствием, непоследовательностью первых петровских реформ, старая армия не исчезла в один миг и еще успела повоевать, иногда весьма успешно. Без побед при Эрестфере (1701) и Гуммельсгофе (1702), взятия Нотебурга (1702), Нарвы и Дерпта (1704) и, конечно, битвы при Лесной (1708) не случилось бы Полтавской баталии.

Миф второй. Мазепа заключил союзный договор с Карлом от имени Украины

В национальном пантеоне киевского режима образ предателя Ивана Мазепы занимает особое место.

Гетман Малороссии и царский ставленник преображается в суверенного властителя воображаемой украинской государственности, от имени которой он якобы заключил договор с Карлом XII о помощи в освобождении Украины от власти русского царя и гарантиях её независимости. Выдуманный текст этого договора заполонил собой интернет.

Почему миф о том, что Мазепа едва ли не примерял на себя корону суверенного владыки, не имеет ничего общего с исторической действительностью?

Во-первых, Иван Мазепа был руководителем широкой казацкой автономии в составе Русского царства и никогда не был независимым правителем, сувереном.

Во-вторых, к моменту предательства Мазепы на польский престол был посажен шведский ставленник Станислав Лещинский. Польша традиционно рассматривала Малороссию как свою утерянную колонию, и, конечно, интересы польского союзника для Карла были куда важнее личных желаний малороссийского чиновника.

В-третьих, соглашения между Мазепой и Лещинским, согласно которым земли Малороссии и Смоленск отходят Польше, а Мазепа получает княжеский титул, «дающий право владения» Витебском и Полоцком, хорошо задокументированы в историографии и не вызывают вопросов у историков.

Предательство Мазепы имело предельно личные мотивы: вера в силу шведского оружия, желание устроиться в новом поствоенном мире, получить наследственный княжеский титул.

Миф третий. За Мазепой пошло большинство казаков и малороссийской шляхты

В украинской историографии делают попытки представить предательство Мазепы как народное восстание против России.

Восстание действительно произошло, но направлено оно было против интервентов-шведов и «мазепинцев». Выстраивая национальную мифологию вокруг фигуры предателя, украинские историки тем самым предают настоящих малороссийских казаков, которые массово сопротивлялись шведам и сохранили верность русскому царю.

Узнав о предательстве, Пётр в короткие сроки сумел наладить диалог с казацким старшиной в обход гетманской канцелярии. Законность была восстановлена, и вместо Мазепы гетманом стал верный Иван Скоропадский, возглавивший малороссийских казаков в Полтавской битве.

Обещанные Мазепой «хлеб и соль» на малороссийской земле обернулись для шведов жестокой партизанской войной. Вместо пятидесяти тысяч малороссийских казаков опальный гетман привел в шведский лагерь только три тысячи сердюков (наемников из Польши, оплаченных из гетманского кармана) и от двух до восьми тысяч запорожских казаков. Привлеченные возможностью грабить и мародерствовать в условиях войны, сражаться за шведов «мазепинцы» не стремились. И скромно постояли рядом, пока русская армия била шведов в Полтавском сражении.

Миф четвёртый. В Полтавском сражении Россия «закидала шведов трупами»

Этот миф структурно похож на подобные мифы о Великой Отечественной войне. Согласно таким мифам, победа при численном превосходстве всегда идет рука об руку с большими потерями.

Пётр действительно стремился к уверенным победам, и для этого добивался не только численного, но и качественного перевеса. В день битвы Карл XII сделал ставку на отборные части — семнадцать тысяч каролинской пехоты и королевской кавалерии.

Ранним утром они должны были прорваться к русскому лагерю и навязать бой на своих условиях. Шведские офицеры рассчитывали на пассивность русских командующих.

Nicolas de Larmessin Полтавское сражение. Николя де Лармессен

Но русские линии встретили врага слаженным огнем и яростными контратаками. Русская армия имела на поле боя около ста орудий, тогда как шведы пошли в атаки с поддержкой четырех полевых пушек.

Пётр действительно сосредоточил в районе Полтавы примерно вдвое больше солдат, чем противник, но большая часть из них так и не успела поучаствовать в сражении. В конце концов исход битвы был решен во встречном бою, русская линейная пехота выдержала удар шведских ветеранов и обратила их в бегство.

Потери русской армии составили тысячу триста человек убитыми и около трех тысяч ранеными при девяти тысячах убитых шведов. В полтавской победе есть место стратегическому плану, тактическому маневру, преимуществу в артиллерии, личной храбрости и героизму, но нет место «мясным штурмам».

Миф пятый. Пётр лично вёл войска в бой и был ранен

Сказочность данной истории достаточно очевидна, но она упрямо повторяется из поколения в поколение, оседает на интернет-ресурсах и в соцсетях. Многим хочется видеть первого русского императора увлекающим солдат за собой в атаку.

Средневековый властитель мог позволить себе отдать общий приказ наступления и в окружении оруженосцев помчаться на вражеский строй. Отсутствие огнестрельного оружия и качественные доспехи позволяли рыцарю умеренно рисковать.

Но в пороховую эпоху подобное геройство для государя было невозможно.

Сложность командной структуры армии и опасности на переднем краю сильно выросли по сравнению с предыдущими эпохами. Появление на передовой пороховой эпохи старшего офицера почти гарантированно лишило бы армию руководства.

История о трех пулях почти полностью миф. Но одна пуля все-таки была. В день Полтавского сражения шляпа Петра действительно была ею пробита.

Так что свою долю личного риска Пётр Первый всё же вкусил.

Миф шестой. Большая часть шведов смогла отступить и сохранить боеспособность

Лучшая армия Карла XII перестала существовать за три дня. Девять тысяч убитых и три тысячи пленных шведских солдат, включая десятки генералов и старших офицеров, остались на поле Полтавского сражения.

Отступившие силы шведов, преследуемые русской конницей, спустя два дня добрались до Днепра у Переволочны, на юге современной Полтавской области. Разбитая армия интервентов не смогла организовать переправу. На противоположный берег добрались только Иван Мазепа, Карл XII и их ближайшее окружение.

11 июля некогда лучшая армия Европы, оставленная своими предводителями, в количестве семнадцати тысяч человек, сдалась русскому девятитысячному корпусу под командованием Меншикова.

Миф седьмой. После Северной войны Швеция стала нейтральной и мирной

Россию постоянно попрекают в том, что она помнит о своих победах. Якобы в цивилизованном мире не принято помнить о воинских успехах. Указывают на необходимость жить только настоящим и брать пример с таких традиционно «нейтральных» стран, как Швеция после Северной войны.

Однако так ли нейтральна Швеция? России пришлось еще трижды воевать со Швецией. Желая вернуть утраченное по Ништадскому миру, подстрекаемая Францией и Англией, Швеция утратила контроль над Финляндией.

В годы советско-финской войны Швеция направила в Финляндию добровольческий корпус численностью в десять тысяч человек, заявляя, что не является стороной конфликта. Чтобы уже в годы Второй мировой предоставлять свои территории для передвижения воинских контингентов Третьего рейха и активно снабжать его военные заводы железной рудой.

Швеция окончательно закрепила свой «нейтральный статус» и «отсутствие реваншизма», вступив 7 марта 2024 года в военный блок НАТО.