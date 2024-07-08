Украина под руководством Владимира Зеленского уверенно занимает лидирующие позиции в Европе (а то и в мире) по многим показателям. Правда, показатели довольно специфичны: по количеству бежавших из страны людей, по числу политзаключенных и репрессированных противников режима, по темпам падения экономики и уровня жизни.

ИА Регнум

А с начала июля к этим «рекордам» добавился ещё один: Украина заняла второе место в мире и первое в Европе по объёму долга перед Международным валютным фондом (МВФ). А условия предоставления этих кредитов будут всё глубже вгонять оставшееся население Украины в нищету.

После недавнего получения очередного транша в $2,2 миллиарда общая задолженность Украины достигла $13,84 миллиарда. При этом общий кредитный портфель МВФ по 94 странам мира на данный момент составляет $150 миллиардов. То есть долг одной Украины — почти 10% от общей суммы долгов перед МВФ остальных стран планеты.

В мире Украину по размеру набранных кредитов опережает лишь вечно кризисная Аргентина во главе с собратом Зеленского по странному поведению Хавьером Милеем. А в Европе такого объёма долгов перед МВФ нет ни у кого и близко. Для сравнения, на втором месте с огромным отрывом идёт Сербия, у которой кредитный портфель составляет лишь $1,3 миллиарда — в 10 раз меньше, чем у Украины.

Помимо размера долга, важно отметить ещё и то, на что именно направляются деньги, а также условия их предоставления.

Сразу же после победных реляций, последовавших за сообщением о выделении советом директоров МВФ очередного кредитного транша в размере $2,2 миллиарда, что было подано на Украине как большой успех, выяснилось менее приятное.

Уже до конца 2024 года почти все деньги, а именно $1,9 миллиарда, уйдут на погашение старых займов тому же МВФ. Предыдущие кредиты, которые предполагается гасить, брались под 2–3% годовых, а новый — взятый, чтобы рассчитаться по ним, обойдётся уже примерно в 7% годовых. То есть долговая нагрузка на украинский бюджет только вырастет, а сам МВФ на ровном месте заработает несколько сотен миллионов долларов.

Но и это ещё далеко не всё.

Под очередной транш был обновлён также меморандум с МВФ, в котором содержится множество требований к политике Украины в области финансовой системы, а также по налогам, коммуналке и социальной сфере.

Судя по объему информации, которую Национальный банк Украины (НБУ) будет предоставлять МВФ, гораздо проще объявить Нацбанк безбалансовым отделением фонда, считает украинский экономист Алексей Кущ. Потому что, поясняет он, там указаны отчёты по структуре резервов, по внешним транзакциям — платежам по госдолгу, поступлениям по экспорту — импорту украинских компаний, — по внешним активам 35 крупнейших украинских банков, по операциям населения.

«Это беспрецедентный объём запрашиваемой информации, такого не требовали даже у африканских стран <…> Добавим сюда требование МВФ по реестру владельцев платёжных карточек, официально для борьбы с «дропами» или «мулами», налогообложение операцией с криптой.

Похоже, МВФ становится чем-то вроде главного центра наших партнёров по контролю за финансовыми потоками на Украине», — считает Кущ.

Помимо этого, в меморандуме фигурируют формулировки о «внеплановом» повышении коммунальных тарифов для населения. Их должны постепенно приближать к уровню, который МВФ вместе с украинской властью называют «рыночно обоснованным».

На практике это будет означать повышение коммунальных тарифов примерно в два раза. Стоимость газа для населения может вырасти с нынешних 8 гривен (17,5 рубля) за кубометр до 14 (30,5 рубля). Отопление квадратного метра среднестатистической квартиры, которое стоит сейчас 40–45 гривен (около 90 рублей), возрастёт примерно до 80 гривен (175 рублей). А цена электричества, которую с 1 июня и так увеличили на 64%, может рвануть вверх ещё почти в два раза — с нынешних 4,32 гривны (9,4 рубля) за 1 киловатт-час до 8,5 гривны (18,5 рубля).

«Если подтягивать тарифы для населения к этим показателям, нас ждёт настоящий коллапс. Оплачивать новые космические платёжки смогут далеко не все, денег на резкое увеличение затрат на субсидии в бюджете нет. Поэтому коммунальная сфера, которая и так переживает не лучшие времена, может попросту развалиться», — комментирует ситуацию глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Еще один подход к и без того тощим кошелькам украинцев делается с другой стороны. В меморандуме с МВФ говорится, что необходимо принять законопроекты о повышении акцизов на топливо и сигареты до минимальных ставок, действующих в Евросоюзе. О том, что эти планы будут реально реализовываться, а не останутся на бумаге, говорят последовавшие вслед за выделением транша и обновлением меморандума с МВФ шаги украинской власти.

Соответствующий парламентский комитет уже одобрил ко второму чтению правительственный законопроект о поэтапном повышении акцизов на топливо начиная с 1 сентября этого года. Одновременно украинское правительство одобрило бюджетную декларацию на 2025–2027 годы.

В бюджетной декларации Кабинет министров предлагает «заморозить» минимальные социальные стандарты (прожиточный минимум и минимальную зарплату) в 2025–2027 годах на уровне 2024 года. Значит, будут заморожены и размеры социальных выплат.

К тому же будут урезаны даже существующие ныне выплаты. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила: «Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат».

По словам министра, соответствующий законопроект о базовой социальной помощи уже подготовлен.

Иными словами, денег в бюджете на нужды социально уязвимых и незащищённых людей не хватает, поэтому на них решили сэкономить. В условиях прогнозируемого тем же Кабмином роста курса доллара, а также коммунальных тарифов, увеличения цен на топливо, что отразится и на цене остальных товаров, все эти новации от власти гарантируют обнищание большинства украинских граждан.

Итого: в обмен на новый кредит, полученный под повышенные проценты, который почти целиком уйдёт на погашение старых долгов, Украина получает целый ворох социально-экономических проблем и ещё больше углубляет свою зависимость от МВФ (читай — США).

Финансовая пирамида МВФ продолжает безотказно действовать, принося выгоды Вашингтону, где находится как столица США, так и штаб-квартира МВФ, за счёт разорения Украины и других попавших в капкан зависимости от него стран.